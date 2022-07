Kā uzticama jumta vietā nenopirkt galvassāpes

Aizvien vairāk cilvēku saprot, ka jumts ir sistēma, kurā vienlīdz svarīga ir ikkatra tās daļa – vai tā būtu maza skrūvīte, jumta papilddetaļa vai lietus ūdensnovades caurules. Tāpēc aizvien vairāk būvnieku izvēlas visu jumta komplektu iegādāties vienuviet, tā nodrošinot ne tikai labāku cenu, bet arī ilgu garantiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Cenšoties ietaupīt, agrāk cilvēki atsevišķus jumta elementus mēdza meklēt pie dažādiem piegādātājiem, bet tagad jau vairākus gadus varam vērot nudien iepriecinošu tendenci: visa jumta sistēma aizvien biežāk tiek pasūtīta no viena ražotāja. Pat ja neskaitām materiālu meklējumiem un to saskaņošanai patērēto laiku, degvielu un citus izdevumus, visbiežāk tie, kuri izvēlas visu komplektu, būtiski ietaupa, jo saņem gan labākas atlaides, gan ilgāku garantiju. Turklāt cilvēki aizvien atbildīgāk izvērtē arī izmantojamo materiālu ekoloģiskumu, ilgtspējību un ēkas dzīves cikla posmus, piemēram, vieglu apkopi un pat otrreizēju pārstrādi lietošanas cikla beigās," apgalvo Gunārs Grāvītis, Somijas tērauda jumta segumus gatavojošā uzņēmuma "Ruukki Products" AS Latvijas filiāles tirdzniecības vadītājs.

Viņa teikto apstiprina arī fakts, ka "Ruukki Construction" – tērauda jumtu un fasāžu ražošanas līderis Skandināvijas un Baltijas valstīs – ir apņēmies kļūt par pirmo uzņēmumu būvniecības tirgū, kurš klientiem piegādās nefosilā tērauda produktus. Izmantojot HYBRIT tehnoloģiju, "Ruukki" tērauda būvprodukti tiks ražoti, neizdalot vidē oglekļa dioksīdu. Pirms piedāvājuma laišanas tirgū "Ruukki" kopā ar izvēlētajiem klientiem plāno drīzumā izmēģināt šo tēraudu.

Uzskatus maina pieredze

Šādu uzskatu maiņu ir rosinājusi galvenokārt uzkrātā pieredze – it īpaši negatīvā, redzot mēģinājumu ietaupīt uz kvalitātes rēķina, pircējiem salasot jumta elementus no dažādiem piegādātājiem. Piemēram, ja jumta loksnēm ir viens ražotājs, bet apdares detaļām vai lietus ūdensnovades sistēmai – cits, tie nolietojas nevienādi un laika gaitā aizvien redzamāka kļūst atšķirība: vienas detaļas ir lieliski saglabājušās un nav mainījušas krāsu, bet citas jau pēc pāris gadiem izskatās netīras, ar noplukušu krāsu, klātas ar rūsu un citiem pleķiem.

Lai samazinātu jumta seguma cenu, daži ražotāji manipulē arī ar tērauda biezumu. Piemēram, vēl gluži nesen no Krievijas vai citiem, uz lētiem izstrādājumiem orientētiem tirgiem mēdza atceļot pat knapi 0,35 mm biezas jumta loksnes, kuras pārdevēji jokodamies dēvēja par "foliju". Tomēr joki mazi: šāda jumta saimnieks ne tikai neietaupa, bet arī cieš lielus zaudējumus un uzticama jumta vietā iegūst galvassāpes.

Atšķiras arī paša tērauda tehniskās īpašības. Jumta segumam siltajās zemēs, kur nav sniega slodzes, tiek izmantots arī mīkstāks tērauds, taču Latvijā, kur sniega slāņa biezums var sasniegt pat 60 cm, šāds jumta segums, neizturot slodzi, var deformēties. Tērauda loksnes kvalitāte ir atkarīga arī no cinka slāņa biezuma un virsmas pārklājuma ar poliesteru vai polimēru, kuru noturība pret atmosfēras iedarbību var būtiski atšķirties.

"Daudzu gadu gaitā esam konstatējuši gadījumus, ka dažādu viltojumu un jumiķu nekvalitatīva darba dēļ cieš arī mūsu Ruukki preču zīme un par tērauda jumta segumiem tiek izplatīti dažādi mīti," norāda G. Grāvītis.

Piemēram, ja netiek nodrošināts jumta hermētiskums, ja tā likšanā netiek izmantotas piemērots akustiskais blīvējums, lietus laikā tērauda jumts skaļi grab. Tā rodas mīti, ka visiem tērauda jumta segumiem ir skaņas izolācijas problēmas. Taču tā ir tikai slikta darba vai nepiemērotu izstrādājumu izraisīta problēma. Jumiķi, kas sadarbojas ar "Ruukki" jumtu tirdzniecības partneriem, ir apmācīti strādāt ar šīm sistēmām, precīzi ievēro visas prasības, izmanto visus hermētiskuma un citu jumta īpašību nodrošināšanai nepieciešamos elementus.

Īpaša profesionalitāte un rūpīgs darbs nepieciešams, veicot darbus ap skursteņiem un jumta logiem. Ja netiek ievērota tehnoloģija, jumta sistēma nedarbojas un cieš jumta funkcionalitāte. Speciālisti uzsver, ka jumts nebūt nav tikai jumta seguma loksnes. Tā ir sistēma, kurā vienlīdz svarīga ir ikkatra tās daļa – vai tā būtu maza skrūvīte, blīvējuma lentas, lietusūdens novadīšanas sistēmas elementi, apdares detaļas, jumta plēves vai citi jumta komplekta elementi – jebkurš no tiem var ievērojami ietekmēt jumta hermētiskumu, drošību, ilgmūžību un pievilcību. Tikai izvēloties viena ražotāja jumta komplektu jeb sistēmu, ir iespējams nodrošināt visas minētās kvalitatīva jumta īpašības.

Ilgas gatantijas, jumta izturība, hermētiskums, estētisks kopskats un labāka cena – tie ir ieguvumi, ko saņem klients, iegādājoties jumta komplektu no viena piegādātāja. Ruukki Products AS Latvijas fililāles arhīva foto.

Izvēlas augstākās kvalitātes izstrādājumus

"Mēs esam ieinteresēti, lai cilvēki iegādātos visu sistēmu, jo tikai tā varam nodrošināt jumta seguma kvalitāti un ilgmūžību. Savukārt, ja jumts ir savākts un salikts no dažādu ražotāju izgatavotiem elementiem, neviens ne par ko nav atbildīgs un nekādas garantijas nevar dot," uzsver G. Grāvītis. Viņš norāda, ka, izvēloties jebkuru jumta segumu, pircēji vispirms interesējas par tā kvadrātmetra cenu. Taču sākt vajadzētu ar visu jumtam nepieciešamo materiālu un darbu tāmi. Tajā ir jāiekļauj viss: koka konstrukcijai nepieciešamo materiālu un darbu cena, jumta segums un tā uzlikšanas darbu cena. Svarīgi ir arī izvērtēt dažādu piederumu – lietusūdens notekcauruļu, tekņu, sniega barjeru un dažādu stiprinājuma detaļu u.c. cenu.

Visu summējot, pēc tam atklāj, ka jumta seguma lokšņu cena veido salīdzinoši nelielu visas jumta tāmes daļu, taču kvalitatīva seguma izvēlē ievērojami atšķiras jumta izskats, ilgmūžīgums un garantijas.

"Kaut gan tirgus piedāvājums ir plašs un pārdevēji vilina ar zemām cenām, varu droši pateikt, ka cilvēki aizvien biežāk izvēlas ilgtspējīgus un ilgmūžīgus, proti, augstākās kvalitātes klases produktus – pašlaik to pārdošana veido vairāk nekā pusi no uzņēmuma "Ruukki" pārdošanas apjoma Latvijā," par pozitīvajām pārmaiņām ir gandarīts G. Grāvītis.

www.ruukkijumti.lv