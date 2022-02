Kā vērtēt biznesu krīzes laikā?

Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze ir sagriezusi pamatīgu virpuli mūsu ikdienas dzīvē – gan sadzīvē, gan biznesā. Īpašumu vērtēšanas uzņēmuma "Interbaltija" biznesa vērtēšanas nodaļas vadītājs Jānis Pinnis ikdienā saskaras ar vērtēšanas projektiem dažādās nozarēs, tādēļ aicina paskatīties uz lietām plašāk, apzinoties, kas ir būtiskākie faktori, kas mazina biznesa riskus un rada jaunas priekšrocības.

Jānis uzsver, ka mums visiem ir zināms, cik vērts ir auto, ar kuru pārvietojamies un mājoklis, kurā dzīvojam. Tieši tikpat svarīgi ir zināt, cik naudas ir kopējā ģimenes budžetā un kāda ir visas īpašumā esošās mantas vērtība. Tas jāzina ne tikai mājsaimniecībām, bet arī uzņēmuma īpašniekam ir būtiski zināt savas saimniecības patieso ainu reālajā laikā – sava biznesa vērtību. Šo informāciju ir ļoti būtiski periodiski atsvaidzināt.

Pēdējo 10 gadu laikā ir novērojams, ka paralēli nekustamā īpašuma vērtēšanai, kas bija, ir un būs aktuāli, strauji pieaugusi uzņēmēju interese par biznesa vērtēšanu. Tas varētu būt saistīts ar publisko informācijas telpu, jo bieži varam lasīt medijos par dažādu uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumiem, kā arī ziņas par uzņēmumu vērtības samazinājumu vai pieaugumu.

Ar biržā kotētiem uzņēmumiem ir vienkārši – to vērtības dinamiku var redzēt ikdienu, jo akciju kotācijas kurss operatīvi atspoguļos jebkuru jaunumu pašā uzņēmumā vai tā pārstāvētajā nozarē ietekmi uz vērtību naudas izteiksmē. Vienu dienu, negatīvu ziņu dēļ, akciju vērtība kritīsies, bet jau nākamajā, publiskojot pozitīvus jaunumus, tā atkal pieaugs. Savukārt uzņēmumiem, kas netiek kotēti biržā, biznesa aktuālās vērtības noteikšana prasa papildus darbu, tomēr tās apzināšanās ir ne mazāk būtiska. Varbūt pat svarīgāka.

Mūsdienās ļoti strauji mainās gan vietējā, gan starptautiskā tirgus situācija, tādēļ palielinās arī vajadzība spēt pieņemt ātrus lēmumus, kas balstīti reālos datos un faktos, tostarp arī par biznesa apjomu paplašināšanu, vai restrukturizēšanu. Laiki, kad biznesa vērtēšana bija nepieciešama tikai tad, kad to grasījās pārdot, ir garām. Šodien uzņēmuma vērtība ir svarīga informācija plašākam lietotāju lokam – uzņēmuma vadības komandai, īpašniekiem, bankām, kā arī sadarbības partneriem.

Biznesa vērtēšana ir process, kas satur uz nākotni vērstus priekšlikumus, kā arī parāda, no kā uzņēmuma vērtība ir visvairāk atkarīga. Piemēram, izvērtēšanas procesā var tikt secināts, ka uzņēmumam lietderīgāk ir atteikties no kāda darbības virziena, lai visu uzmanību pievērstu perspektīvākajiem biznesiem – attiecīgi samazinātu potenciālos riskus un palielinātu biznesa apjomus un vērtību.

Vērtēšana ir obligāts process pie uzņēmumu reorganizācijas, mantojumu lietās, uzņēmēju strīdos vai tiesvedībās, kā arī kapitalizējot parādus.

Mēdz būt situācijas, kurās paši uzņēmuma īpašnieki var veikt novērtēšanu; ieteikumu un padomu, kā to izdarīt, netrūkst. Arī mūsu uzņēmums seko šīm tendencēm, tādēļ ir izveidots vērtības kalkulators . Tas ir ērts rīks, ar kuru var operatīvi ieskicēt biznesa vērtību. Tie, kas vēlas iegūt padziļinātāku uzņēmuma vērtējumu, var vērsties pie SIA "Interbaltija", kuras eksperti veiks analīzi un sniegs ieteikumus par uzņēmuma vērtību un faktoriem, kas to ietekmē.

Atgriežoties pie tēmas par uzņēmuma pirkšanu un pārdošanu, informācija par uzņēmumu iegādi tiek reti plaši publiskota, pat neskatoties uz to, ka Latvijā ik mēnesi norisinās līdz 10 uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas vai apvienošanas darījumi. Mūsu valsts mērogam tas nebūt nav maz. Katram no šiem darījumiem noteikti ir sava motivācija. Kāds palielina tirgus daļu, nopērkot savu nozares kolēģi, kāds cits lēti iegādājas "krīzes nogurdinātus" aktīvus, vēl kāds pieņem lēmumu atbrīvot līdzekļus, lai investētu citās nozarēs un attiecīgi pārdod savu biznesu vai daļu no tā.

Ja vēlamies zināt, vai šobrīd ir īstais laiks, lai pirktu uzņēmumu, noteikti jāņem vērā gan cena, gan piedāvājums. Covid-19 krīzē diezgan labi klājies IT nozarei, tāpēc tieši šeit notiek pirkšanas un pārdošanas darījumi, un darījumu dinamika ir diezgan prognozējama. Arī farmācijas uzņēmumiem klājas salīdzinoši labi, un tie ir dārgi, tomēr iekārojami biznesi. Krīzes laikos jebkuras nozares finansiāli spēcīgi uzņēmumi var kļūt vēl spēcīgāki, iegādājoties konkurentus, un arī šīs tendences mēs ievērojam ikdienā.

Kā vienu no jaunumiem vēlos izcelt finanšu ekspertīzes pakalpojumus jeb ikdienas finanšu monitoringu attālināti. Starp mūsu klientiem ir arī nelieli uzņēmumi, kuros nav štata vietas finanšu direktoram, un tie izrāda interesi par šāda pakalpojuma pieejamību. Ņemot to vērā, esam papildinājuši savu 2022. gada pakalpojumu klāstu tieši ar šādu instrumentu.

"Interbaltija" uzņēmumu grupa ir dibināta 1992. gadā, un šogad tiek svinēta tās 30 gadu jubileja. Uzņēmumā strādā vērtētāji ar vairāk nekā 20 gadu vērtēšanas pieredzi biznesa, nekustamo īpašumu, kustamās mantas un nemateriālo aktīvu vērtēšanā. Papildus konsultāciju darbībai, "Interbaltija" arī ir nekustamo īpašumu projektu attīstītājs un ar mūsu projektiem var iepazīties mājas lapā www.ibaltija.lv

Uzņēmuma komandā ir aptuveni 30 darbinieki ar atbilstošu profesionālo sertifikāciju vērtēšanas atzinumu sniegšanai.

