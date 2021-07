Kabeļveikbords Latvijā paceļas jaunā starptautiskā līmenī

Latvijas kabeļveikbordistu saimei šovasar gaidāms liels notikums – atklātais Latvijas čempionāts pirmo reizi notiks atbilstoši starptautiskajām prasībām pilna apļa trasē. Tas nozīmē, ka mūsu labākie kabeļveikbordisti varēs vākt ieskaites punktus startiem starptautiskajās sacensībās.

"Latvijas sportisti tradicionāli var lepoties ar atzīstamiem panākumiem veikbordā aiz laivas. 2019. gadā Roberts Liņavskis ieguva trešo vietu Eiropas čempionātā. Taču kabeļveikbordā līdz pat nesenam laikam nebija lielu iespēju sarīkot tāda līmeņa vietējās sacensības, kas labākajiem ļautu pilnvērtīgi iekļauties starptautiskajā apritē. Šogad pirmo reizi čempionāts notiks tādā formātā, kādā tam ir jānotiek," skaidro veikborda entuziasts, Latvijas ūdensslēpošanas un veikborda federācijas valdes loceklis un veikparka "HiWake 5.0" idejas autors Atis Bogomazovs.

Atklātais Latvijas čempionāts kabeļveikbordā norisināsies 28. augustā pērn atklātajā modernajā veikparkā "HiWake 5.0". Trīs iepriekšējos gadus Latvijas kauss notika lineārajā kabelī Pulksteņezerā pie Lilastes.

"HiWake 5.0" parka dīķis ir būvēts īpaši veikbordam, tam ir perfekta konfigurācija. Pa vidu esošā sala aiztur pretviļņus no otras kabeļa puses, tāpat veikošanu mazāk traucē vējš. Te ir uzstādīta pilna izmēra veikborda kabeļa sistēma no "Sesitec", slaidi un tramplīni no pasaules līdera konstrukciju ražošanā – "Unit Parktech".

Vēl interesanta nianse, ka kabelis kustās pulksteņrādītāja virzienā. Četrās piektdaļās pasaules veikparku kustība notiek pret pulksteņrādītāja virzienu. Kā uzsver Bogomazovs, profesionāliem veikotājiem kabeļa virziens nav izšķirošs, lielāka nozīme ir tam, ar kuru kāju pa priekšu tiek braukts.

Patlaban plānots, ka sacensībās dažādās kvalifikācijas grupās kopā varētu piedalīties aptuveni 40 Latvijas veikbordistu, "Open" grupā varētu startēt arī vairāki spēcīgi ārvalstu braucēji. Tiesa, precīzs citu valstu dalībnieku saraksts būs zināms īsi pirms sacensībām mainīgo ar Covid-19 izplatību saistīto ceļošanas ierobežojumu dēļ.

Sacensību galvenais tiesnesis būs Starptautiskās ūdensslēpošanas un veikborda federācijas valdes loceklis Mareks Lojeks. Savukārt pirms čempionāta viņa vadībā notiks apmācību seminārs tiesnešiem, tādējādi nodrošinot arī pietiekami augstu tiesāšanas līmeni.

Kā stāsta Bogomazovs, parka "HiWake 5.0" attīstītības pamatā ir ideja par kabeļveikborda popularizēšanu un veikotāju kopienas paplašināšanu, īpaši pievēršoties jauniešu apmācībai. Parkā ir uzstādīti divi kabeļi – lineārais un pilna apļa. Tādējādi pieredzējuši braucēji te var droši uzlabot savas prasmes, bet iesācēji – iepazīt aizraujošo veikošanas pasauli.

Visu vasaru trīs reizes nedēļā darbojas arī skoliņa bērniem un jauniešiem vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem. Tiek nodrošināts viss inventārs – dēļi, hidrotērpi, vestes, ķiveres, tāpat cenā ir iekļautas arī veselīgas un sabalansētas pusdienas. Programmā ir iekļauti arī "sausie" treniņi, pamatiemaņu apgūšana iesācējiem, jaunu triku apgūšana pieredzējušiem braucējiem, kā arī nodarbības batutos koordinācijas uzlabošanai.

Svarīgs nosacījums: bērniem un pusaudžiem, kas vēlas veikot, obligāti ir jāmāk peldēt. Savukārt pieaugušajiem – iesācējiem minimālā prasība ir droši justies ūdenī, taču arī būtu vēlams mācēt peldēt.

"HiWake 5.0." ir uzstādīti vieni no modernākajiem iekštelpu batutiem Latvijā. Visaugstākajiem lēcieniem izmantojams 5,5 x 5,5m lielais sporta batuts. Vēl divi batuti aprīkoti ar piepūšamo spilvenu, kas ļauj droši piezemēties, izmēģinot jaunus trikus un rotācijas.

Parka plānojums ir tāds, ka vakaros, sēžot kafejnīcā iespējams izbaudīt krāšņus saulrietus ar skatu uz lielo apli. "HiWake Cafe" piedāvā gan spirdzinošus dzērienus, gan gardas un veselīgas maltītes.

Eiropas un pasaules līmeņa veikparks "HiWake 5.0" atrodas Rīgas pievārtē, Sunīšos, līdz ar to ir ērti sasniedzams jebkurā brīvā brīdī – gan darba dienās, gan brīvdienās.

Šķiet vilinoši? Brauciet ciemos!

Darba dienās no pulksten 12.00 līdz 21.30, brīvdienās no pulksten 10.00 līdz 21.30!