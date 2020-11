Kad migrēna piemeklē darba laikā

Cilvēki, kuriem ir migrēna, zina, kādu diskomfortu tā sagādā, samazinot darba spējas un ierobežojot ikdienas aktivitātes. Ne vienmēr migrēnas lēkmju dēļ ir iespēja darbā paņemt brīvdienu, tomēr ir dažādi veidi, kā kaut nedaudz atvieglot ikdienu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Migrēnas simptomi mēdz būt dažādi: smagām galvassāpēm var pievienoties arī slikta dūša, vemšana, nespēja koncentrēties un izteikties, liela jutība un nepatika pret gaismu, skaņām, aromātiem un pieskārieniem. Lūk, daži padomi, kā rīkoties, ja ar migrēnu jāsadzīvo darba vidē.

Dienas sākums

Agra celšanās jau tā var būt izaicinājums. Migrēna pat parastāko rīta rutīnu var padarīt divtik grūtu. Lai arī, ciešot no galvassāpēm, visticamāk, pēdējā doma ir par to, ko vilkt mugurā, tomēr dažkārt tieši sakopts izskats un doma, ka esi bijis spējīgs par sevi kaut nedaudz parūpēties, palīdz atgūt pašpārliecinātību par sevi un savām spējām pilnvērtīgi veikt darba pienākumus.

Darbu saraksts

Migrēnas laikā ir vērts izvērtēt paveicamo darbu sarakstu. Noteikti ir darbi, kuri var pagaidīt brīdi, kad jutīsies labāk. Migrēnas dēļ var rasties vainas sajūta, par to, ka nespēj paveikt visu ieplānoto. Nenoniecini sevi, bet pieņem, ka visu nav iespējams izdarīt. Dažreiz tas nozīmē izslēgt datoru un apsolīt sev atgriezties pie darbiem, kad jutīsies labāk.

Informē priekšnieku un/vai kolēģus

Daudzi izvairās par migrēnu stāstīt saviem kolēģiem un priekšniecībai. Tā ir katra paša izvēle. Tomēr ir svarīgi apzināties, ka migrēna ir nopietna slimība, kas mazina darbaspējas. Iespējams, ir vērts informēt priekšniecību par savu slimību un to, ka sadarbībā ar ārstu tu meklē risinājumu, kā situāciju atvieglot.

Zinot situācijas nopietnību, iespējams darba devējs var palīdzēt tev ar darba apstākļu uzlabošanu vai pielāgošanu, piemēram, varat vienoties par elastīgāku darba laiku vai darba telpas uzlabošanu – samazinātu apgaismojumu, monitora režīma pielāgošanu, iespēju izmantot klusāku un mierīgāku telpu darbam u.c.

Ja migrēna sākas darba vietā:

- ja tev ir pieejami migrēnu mazinoši medikamenti, kurus ieteicis vai parakstījis ārsts, lieto tos jau pie pirmajiem simptomiem;

- sagatavo ledus kompresi, ko uzlikt uz pieres vai kakla;

- atrodi mierīgāku telpu, kurā ir iespēja samazināt apgaismojumu, kamēr iedarbojas medikamenti.

Ikdienas ieteikumi migrēnas mazināšanai

Migrēnu izraisa dažādi faktori, atsevišķi ikdienas paradumi var ietekmēt to, cik biežas un spēcīgas būs galvassāpes.

Ikdienā izvēlies veselīgu un pilnvērtīgu uzturu, ēd regulāri. Atceries par pietiekamu šķidruma daudzuma uzņemšanu, jo dehidratācija var būt viens no galvassāpju iemesliem. Pārliecinies, ka tavs galds, krēsls un datora novietojums ir ergonomisks un ērts, datora ekrāns nav pārāk spilgts. Ja zini, ka galvassāpes ierosina spilgta gaisma, specifiskas smaržas, laika zonu maiņa vai kas cits, centies izvairīties no šiem faktoriem. Neaizmirsti par regulārām atpūtas pauzēm, it īpaši, ja visu dienu nākas sēdēt pie datora. Svarīgi arī ievērot pareizu miega režīmu, centies iet gulēt un celties vienā un tajā pašā laikā, miegam veltot 7-8 stundas.

Lai arī migrēna rada trauksmi un mazina pārliecību par sevi un savām spējām, apzinies, ka sāpes pāries, un tad varēsi pilnvērtīgi nodoties kā darbam, tā atpūtai.

Ieteikumi sagatavoti, ņemot vērā migrēnas pacientu pieredzes stāstus, kā arī medicīnas profesionāļu padomus, kā mazināt migrēnas radītos diskomfortu.

"Teva" produkti ik dienu palīdz atvieglot dzīvi teju 200 miljoniem cilvēku. "Teva" misija ir radīt un padarīt pieejamus produktus, kas pacientiem ļauj atvieglot dažādas ar veselību saistītas problēmas. Pateicoties medicīnas un tehnoloģiju attīstībai, migrēnas pacientiem šobrīd ir iespējams profilaktiski mazināt un pat novērst galvassāpju iespēju. Mēs apzināmies, ka hroniskas saslimšanas ietekmē pacienta dzīvi dažādos veidos. Tādēļ esam radījuši informācijas interneta resursu Rūpes par veselību, kurā pacienti dalās ar savu pieredzi un dzīves stāstiem ar citiem pacientiem. Tajā atrodamas noderīgas atziņas, padomi un informācija par tehnoloģijām, kas palīdzēs atvieglot dzīvi ar hronisku saslimšanu, kā arī reāli stāsti par to, kā sadzīvot ar hronisku saslimšanu.

FRE-LV-NP-00025