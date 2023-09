Kad slimība piezogas no aizmugures

Asiņošanas, sāpes, nieze un diskomforts anālās atveres apvidū... Kāpēc ir tik svarīgi sazināties ar proktologu? Ar ko mēs riskējam, ignorējot hemoroīdus?

Uz jautājumiem, kas satrauc tik daudzus, atbild ķirurgs, medicīnas zinātņu doktors, AIWA Clinic direktors Sergejs Ļebedjkovs.

Kopš 1987. gada Sergejs Ļebedjkovs veic gan vienkāršas, gan arī vissarežģītākās proktoloģiskās operācijas. Izmantojot gandrīz visas iespējamās mazinvazīvās un citas mūsdienu ārstēšanas metodes, daudz pieredzējušais ārsts veiksmīgi risina tādas problēmas kā ielaisti hemoroīdi, taisnās zarnas izkrišana, pararektālās fistulas, anālā kanāla plīsumi, akūts paraproktīts, polipi, pilonidāla vai astes kaula cista (pilonidāls sinuss), kā arī ārstē citas proktoloģiskās slimības.

Foto: AIWA Clinic direktors, Dr.Med. ķirurgs Sergejs Ļebedjkovs

– Proktologa apmeklējums joprojām nav īpaši populārs. Kādi simptomi liecina par nepieciešamību meklēt speciālista palīdzību?

– Jā, profilakse joprojām nav atbilstošā līmenī. Daudziem pacietiem proktologa apmeklējums saistīts ar pamatīgu stresu. Kā lai parāda ārstam "to vietiņu"? Kauns taču... Cilvēki kautrējas, īpaši sievietes.

Šādā brīdī jāapzinās svarīgākais – pastāv risks zaudēt laiku, un dažkārt tas var beigties letāli. Man ļoti žēl, bet nereti pacientu vidū, kuri tā vai cita iemesla dēļ laikus nav vērsušies pēc padoma, gadās cilvēki pat ar medicīnisku izglītību, un mēs viņiem diagnosticējam taisnās zarnas audzēju. Turklāt ne vienmēr agrīnā stadijā.

Veiksmīgā cīņā ar onkoloģiju vienmēr svarīgs ir laika faktors. Ja taisnās vai resnās zarnas vēzis netiek diagnosticēts laikus, kamēr slimības simptomi varētu būt līdzīgi hemoroīdiem, slimība lēnītēm turpina attīstīties. Un tas, kā jūs saprotat, nesola neko labu.

Ārstējot taisnās zarnas vēzi pirmajā stadijā, izveseļošanās tiek panākta 90–95% gadījumu, otrajā stadijā – 70%, trešajā – 30–40%. Ceturtajā stadijā, kad audzējs jau izplatās citos orgānos (limfmezglos, aknās, plaušās utt.), veiksmes procents diemžēl katastrofāli samazinās. Es nevēlos nevienu biedēt, bet ir jāsaprot, ka svaru kausos "iet pie proktologa" un "neiet pie proktologa" vienmēr ir dzīves kvalitāte, bet dažkārt arī dzīvība.

Proktologa konsultācija ir nepieciešama jau tad, kad pirmo reizi anālās atveres rajonā jūtat diskomfortu vai pamanāt, ka kaut kas nav tā, kā vajag, vēdera izejas laikā vai veidā. Viena no spilgtākajām nepatikšanu pazīmēm ir asiņu parādīšanās fēcēs.

Taisnās zarnas slimībām ir vairāki raksturīgi simptomi, kam nekavējoties būtu jāatved jūs uz tikšanos ar proktologu. Tie ir:

- asiņu parādīšanās fēcēs;

- dedzināšana vai nieze anālās atveres rajonā;

- sāpes defekācijas laikā vai pēc tās;

- gāzu vai fēču nesaturēšana;

- hemoroidālo mezglu izkrišana no anālās atveres;

- defekācijas rakstura izmaiņas;

- sāpīgs veidojums anālās atveres rajonā;

- nepilnīgas zarnu iztukšošanās sajūta defekācijas laikā;

- grūtības sēdēt diskomforta dēļ anālās atveres rajonā;

- svešķermeņa sajūta.

Ja anālās atveres apvidū parādās diskomforts vai, vēl jo vairāk, asinis, nav jāgaida, kad pūcei aste ziedēs, bet jārīkojas – jārunā ar ārstu un jārisina situācija, lai precizētu diagnozi un tiktu vaļā vismaz no fiziskām un bieži vien arī morālām ciešanām.

– Ja nu cilvēks tomēr nevar pārvarēt lielo mulsumu, lai apmeklētu proktologu?

– AIWA Clinic ārsti ir toleranti ikvienā situācijā – tas nozīmē cieņpilnu attieksmi un sapratni pret pacientu dažādajām vajadzībām. Cilvēki velti kautrējas. Kad proktologs veic apskati, viņš nedomā, vai viņa pacients ir vīrietis vai sieviete, viņš vienkārši dara savu darbu. Apskates laikā ārsts veic savu darbu un domā tikai par to. Nekas cits viņam nav prātā, ticiet manai ilggadējai pieredzei! Mēs meklējam diagnozi un ārstējam ar visiem medicīnai tajā brīdī pieejamajiem līdzekļiem un metodēm.

Ārsts atbilstoši protokolam dara to, kas ir vajadzīgs konkrētajam pacientam viņa saslimšanas dēļ. Viens no maniem pirmajiem skolotājiem profesijā teica: "Ja pacientam no tā kļūs labāk, esmu gatavs izraut savu aci un ielikt to viņā, lai noteiktu pareizu diagnozi." Tā savā ziņā ir taisnība.

Veselības centru apvienībā (VCA) jūs varat atrast gan proktologus vīriešus, gan sievietes. AIWA Clinic mēs piedāvājam arī sākotnējo proktologa konsultāciju un diagnostiku, kuras pamatā ir kolonoskopijas izmeklējums, ja tas nepieciešams. Procedūra tiek veikta augstā profesionālā līmenī vispārējā anestēzijā.

Tomēr atgriezīsimies pie jautājuma par profilaksi! Pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas iesaku veikt kolonoskopiju reizi piecos gados. Izmeklējums notiek bez sāpēm un bailēm – pacients iemieg, tad pamostas, un, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, nav nekādu nepatīkamu sajūtu vai neērtības. Pat sarežģītāko proktoloģisko operāciju gadījumā cilvēks parasti jau nākamajā dienā var doties mājās.

– Hemoroīdi – problēma ir gan delikāta, gan sāpīga. Kāda ir šīs slimības izplatība? Kā jūs AIWA Clinic ārstējat pacientus ar šādu diagnozi?

– Hemoroīdi ir venozu asinsvadu mezglveida paplašinājumi taisnās zarnas lejasdaļā. To galvenais uzdevums ir taisnās zarnas hermētisma nodrošināšana. Par slimību ir pamats runāt, kad hemoroīdi dažādu iemeslu dēļ palielinās un kļūst simptomātiski. Tad tie iekaist, sāp, var asiņot un pat izkrist. Tās ir sāpes, asiņošana, nespēja normāli aiziet uz tualeti. Vārdu sakot, tas ir ļoti nepatīkami un mokoši.

Hemoroīdi ir visvairāk izplatītā taisnās zarnas slimība. Statistika liecina, ka 60% proktologu pacientu ir šāda diagnoze. Mūsdienās 86% jaundzimušo ir akcentēti hemoroidālie mezgli, bet kā diagnoze hemoroidālā slimība tiek konstatēta katram trešajam Eiropas valstu iedzīvotājam.

Vēlos uzsvērt, ka nevajag ciest sāpes tai vietā, par kuru runājam! Kāpēc jāmokās, ja mūsdienās visu var kvalitatīvi izārstēt? Gadās, ka cilvēki vilcinās un atliek ārsta apmeklējumu, bet tad kādu dienu ar šausmām atklāj izkritušus mezglus un tikai tad skrien pie proktologa: "Palīdziet, man laikam izkrita zarna!"

Nepieciešamības gadījumā hemoroīdus operējam – ir stingras vadlīnijas par operatīvas metodes lietošanu. Dažreiz, manuprāt, var iztikt ar konservatīvām metodēm, kas uzlabo venozo atteci, izārstē iekaisumu un tādējādi samazina slimības izpausmes (tās ir svecītes, ziedes, tabletes), vai mazinvazīvām ārstēšanas metodēm (hemoroīdu nosiešana ar lateksa gredzeniem, skleroterapija, infrasarkanā koagulācija u. c.).

Man ir nācies veikt ļoti dažādas operācijas. Visvairāk iespēju ārstam paveras tieši hemoroidālās slimības ārstēšanas laikā. Operējamā vieta ir neliela, bet darba daudz, un ķirurgam viss ir jāizdara tik perfekti, lai pacients ārstēšanas kursa beigās aizietu vesels un ar šo diagnozi nekad neatgrieztos.

Kad tikko sāku strādāt, jau bija zināmas aptuveni 250 hemoroīdu likvidēšanas operāciju metodes. Šobrīd, ņemot vērā medicīnas zinātnes attīstību, to ir daudz vairāk. Mēs pārzinām gandrīz visas esošās un pārbaudītās operāciju metodes. Atzīšos, gadās, ka galīgo lēmumu par efektīvāko metodi pieņemu jau operācijas laikā, kad maksimāli precīzi, ņemot vērā visas nianses, varu izvēlēties optimālo ārstēšanas variantu. Lai gan, protams, gatavojoties operācijai, apsveru visas iespējas, aprēķinu un izvērtēju labāko variantu.

AIWA Clinic ir individuāla pieeja katram pacientam. Ir lieliski, ka ķirurgam ir iespēja izvēlēties piemērotāko metodi un instrumentus, lai maksimāli samazinātu riskus un panāktu pēc iespējas ātrāku izveseļošanos.

Mēs izmantojam šādas mazinvazīvas un operatīvas ārstēšanas metodes:

- skleroterapija;

- hemoroidālo mezglu liģēšana ar lateksa gredzeniem;

- artēriju liģēšana Doplera ultraskaņas kontrolē;

- ķirurģiskā metode (tiek noņemti hemoroidālā mezgla audi);

- Longo metode;

- Milligana–Morgana metode;

- Parksa hemoroīdektomija;

- Fērgusona hemoroīdektomija;

- operācijas, izmantojot harmonisko skalpeli jeb LigaSure, elektrokoagulācijas ierīci;

- THD, HAL/ RAR metodes;

- cirkulārā hemoroīdektomija.

Atzīmēšu, ka pēdējā nosauktā metode patiesībā ir vissarežģītākā un lietojama cirkulāro hemoroīdu gadījumā. Šī ir operācija, ko Latvijā veic tikai ļoti pieredzējuši proktologi. Ja tās norise ir veiksmīga, tas ir visradikālākais ārstēšanas veids. Tam gandrīz nav recidīvu, turklāt tas nodrošina lielisku kosmētisko efektu.

Pēcoperācijas periodam ir savas īpatnības, taču vēlos norādīt, ka katram pacientam tas ir individuāli. Operācijas dienā pacienti var piecelties, var nedaudz staigāt. Nākamajā dienā notiek izrakstīšanās no stacionāra. Pēc tam parasti apmēram nedēļu ilgst sākotnējā atveseļošanās. Šajā pacientam sarežģītajā periodā telefoniski uzturu kontaktus ar saviem pacientiem, atbildu uz visiem jautājumiem, lai neviens neuztrauktos un vienmēr saprastu, ko tieši kādā situācijā darīt. Divus mēnešus pēc operācijas mani pacienti ir novērošanā, pats personīgi izmeklēju katru pacientu: pirmajā posmā pēc operācijas notiek dzīšana, tad – rētu veidošanās, tāpēc ir svarīgi novērst komplikāciju rašanos.

– Dakter, izņemot hemoroīdus, kādas vēl patoloģijas ir sastopamas no proktoloģijas viedokļa?

– Visdažādākās. Piemēram, polipi. Biežāk tie ir labdabīgi veidojumi, kam nav nekāda sakara ar hemoroīdiem. Tomēr atkarībā no tā, kāda ir to struktūra, polipi var pārvērsties par vēzi 10–12 gadu laikā. Ļoti bīstami ir vilozie polipi, kas faktiski ir pirmsvēža veidojumi. 30% gadījumu pēc šādu polipu noņemšanas pēcoperācijas histoloģiskajos izmeklējumos tajos atrod vēža šūnas. Tāpēc šādi polipi ir jālikvidē obligāti. Un mēs to darām.

Bieži ir sastopamas pararektālās fistulas, kuras Aiwa Clinic mēs operējam regulāri, bet šī ir atsevišķa tēma. Atzīmēšu tikai to, ka ar šo problēmu tiekam galā ļoti veiksmīgi un parasti pietiek tikai ar vienu ķirurģisku iejaukšanos, nevis vairākām, kā šobrīd tas ir modē.

Sāpju cēlonis anālās atveres rajonā var būt arī anālais plīsums, paraproktīts un daudz kas cits. Patiesībā ar to es sāku sarunu – asinis cilvēka fēcēs var liecināt ne vien par hemoroīdiem, bet arī polipiem zarnās vai ļaundabīgiem audzējiem.

Mana nostāja ir – vienmēr labāk ir pārbaudīties! Cilvēki visā Eiropā (ne tikai Latvijā) nez kāpēc cer, ka viss, kas saistīts ar anālo atveri, pāries pats no sevis, un reizēm tā arī notiek. Bet gadās arī tā, ka viss beidzas ļoti bēdīgi – pat jauniešiem. Man reiz bija paciente – 20 gadus veca meitene ar ielaistu resnās zarnas onkoloģiju... Paturiet prātā, ka aiz nevainīgiem simptomiem var slēpties onkoloģiska slimība, kur zaudētā laika cena ir dzīvība. Esmu gatavs to atkārtot vēl un vēlreiz.

Foto: AIWA Clinic atrodas Maskavas ielā 241, Rīgā

Nāciet pie proktologiem, nāciet uz AIWA Cliniс, mēs palīdzēsim jums izveseļoties un aizmirst par problēmām, kas piezogas no aizmugures.

