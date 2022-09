Kādas jaunākās tendences novērojamas Vācijas auto nozarē?

Globālais automašīnu tirgus sarūk kopš 2018. gada. Šī ir galvenā Vācijas ekonomikas nozare, kuras ražotāji ietilpst 15 lielāko autoražotāju vidū pasaulē. Tomēr viņi riskē tikt pārspēti un galu galā nomainīti, ņemot vērā jaunos dalībniekus ASV un Ķīnā. Kādas jaunākās tendences ir novērojamas Vācijas auto nozarē, ņemot vērā izmaiņas visā pasaulē? Par to uzzini šajā rakstā!

Spēcīgāki tirgus konkurenti – vairāk izaicinājumu

Jaunie konkurenti Vācijas auto nozarei – ASV un Ķīna – gūst labumu no pieaugošās mobilitātes nozares digitalizācijas un transportlīdzekļu ar iekšdedzes dzinēju novecošanās. Šo piedziņas veidu pakāpeniski aizstāj ar mazāk piesārņojošām alternatīvām, kuras apstiprina valsts iestādes, tādām kā elektroauto, kas ir pieejami plašā skaitā tostarp "Mobile.de".

Ķīnas un Amerikas sāncensība ietekmē arī Vācijas autoražotājus, kuru stratēģija lielā mērā ir atkarīga no ražošanas ķēžu globalizācijas. Tas pagātnē ir novedis pie lieliem panākumiem, taču ASV un Ķīnas tehnoloģiskās atdalīšanas draudi ierobežo Vācijas autoražotāju darbību ražošanas un eksporta ziņā. Piekļuve Ķīnas tirgum, kurā dzīvo gandrīz 20% pasaules iedzīvotāju, ir neaizstājama tiem vācu zīmoliem, kuri vēlas gūt labumu no Ķīnas tirgus.

Kāds ir progress ar pāriešanu uz elektroauto?

Ņemot vērā šīs valdošās izmaiņas pasaules auto tirgū, arī Vācijas auto ražotāji arvien lielāku ievērību pievērš tieši dabai draudzīgākām alternatīvām – elektro auto. "Mobile.de" un citos auto pārdošanas tīklos ir atrodami dažādi elektroauto modeļi, kas nozīmē vienu – to pieprasījums un piedāvājums aizvadītajos gados ir krietni audzis.

Lai sasniegtu savus nospraustos klimata mērķus, Vācija vēlas, lai līdz 2030. gadam uz ceļiem būtu 10 miljoni elektrisko automašīnu. Saskaņā ar plānu – līdz 2045. gadam panākt klimata neitralitāti – valdība vēlas pakāpeniski atteikties no iekšdedzes dzinēju transportlīdzekļu izmantošanas, kas ir galvenais siltumnīcefekta gāzu emitētājs, un aizstāt tos ar alternatīvām ar zemāku emisiju līmeni, piemēram, elektromobiļiem. Tās mērķis ir līdz 2030. gadam uz ceļiem nodrošināt 7 līdz 10 miljonus ar akumulatoru darbināmu elektrisko automašīnu. Tas prasīs divdesmitkārtīgu elektrisko automobiļu skaita pieaugumu mūsdienās.

Elektriskie transportlīdzekļi veido tikai 1,2% no 48,2 miljoniem Vācijā reģistrēto vieglo automašīnu. Saskaņā ar Federālās autotransporta pārvaldes datiem aptuveni divas trešdaļas darbojas ar benzīnu un aptuveni 30% ar dīzeļdegvielu.

Attēls: Pixabay.com, Simon

Taču pāreja joprojām nenotiek raiti – autovadītāju vidū tiek minēti vairāki būtiski šķēršļi šādai auto nomaiņai. Uzlādes infrastruktūras trūkums ir tikai viens no iemesliem, kāpēc vācieši nevēlas atteikties no dīzeļdegvielas vai benzīna automašīnām, lai tā vietā iegādātos elektrisko.

Kā būtiski ierobežojošie faktori tiek minēti arī salīdzinoši mazais veicamo kilometru skaits ar vienu akumulatora uzlādi, kā arī apšaubāms ieguvums videi un salīdzinoši augstā cena.

Energokrīze – drauds jaunu auto ražošanai

Ņemot vērā Eiropā augošo energokrīzi, visticamāk, vācieši nevarēs tik strauji veikt esošo auto nomaiņu uz elektroauto, kā rezultātā ļoti strauju auto plūsmas pieaugumu uz citām Eiropas valstīm, tostarp Latviju, nevaram sagaidīt.

Energokrīzes rezultātā var ciest arī uzņēmumi – to ražošanas apjomi nevarēs strauji pieaugt lielo izmaksu dēļ, kā rezultātā ne tikai pieprasījums, bet arī pieaugums nesasniegs ļoti augstus apmērus, kas ļautu strauji veikt veco auto nomaiņu uz elektriskajiem modeļiem.

Nav noslēpums, ka tādi tirgotāji kā "Mobile.de" ir vieni no galvenajiem pirmavotiem, kur tiek meklēti auto, kas tiek nogādāti tālākajai pārdošanai citās Eiropas valstīs, tostarp Latvijā, tāpēc šāda pāreja uz jauniem auto var sniegt lielisku iespēju iegūt kvalitatīvus lietotus auto savā īpašumā. Piemēram, www.mobile.de, kas ir Vācijas lielākais transportlīdzekļu tirgus, piedāvā lielu skaitu lietotu auto, kas ir pieejami labā tehniskā stāvoklī. Turpinājumā noskaidrosim, kā kvalitatīvas, lietotas Vācijas automašīnas nonāk Latvijā!

Attēls: Pixabay.com, Alexas_Fotos

Kvalitatīvu lietotu auto ceļš līdz Latvijai – "Mobile.de"

Jau izsenis auto tirgotāji min apzīmējumu "tikko no Vācijas", kas šķietami liecina par lielisku automašīnas tehnisko stāvokli. Bet vai tā ir? Ne vienmēr, protams. Viss atkarīgs no auto pārdevēja godaprāta – lai arī Mobile.de piedāvājumā ir patiesi daudz labu, kvalitatīvu auto, to pārpircēji ne vienmēr ir godīgi.

Tieši tāpēc ir vērts izvēlēties auto tirgotāju rūpīgi. Protams, pastāv iespēja pašam iegādāties kvalitatīvu lietoto auto no Vācijas un organizēt tā transportēšanu uz Latviju, taču bez zināšanām, laika un iespējām tas var būt grūti vai pat neiespējami.

Tādēļ ieteicams izvēlēties uzticamus auto tirgotājus, piemēram "BRC Autocentrs", kas ir oficiālais "Mobile.de" partneris. Šāda iespēja būtiski atvieglo auto iegādi – tev nepieciešams vien izvēlēties auto, un par pārējo parūpēsies "BRC Autocentrs" komanda, ietverot tādus aspektus kā transportlīdzekļa pārbaude, transportēšana, dokumentu un tehniskās apskates nokārtošana, līzings un garantija.

Iegādājoties auto no uzticama tirgotāja, vari būt drošs par tā kvalitāti – ikvienam sevi cienošam auto pārdevējam reputācija ir svarīga, tāpēc klienta vēlmes tiks izpildītas pēc labākās sirdsapziņas, atrodot piemērotāko auto.

Tādēļ atceries – ja esi kvalitatīva lietotā auto meklējumos – apmeklē "BRC Autocentrs" un iegādājies spēkratu no Vācijas – "Mobile.de"!