Kādas priekšnama mēbeles izvēlēties mājīga gaiteņa izveidei?

Priekšnama mēbeles ir būtiska mājokļa sastāvdaļa, jo tās veido pirmo iespaidu par māju vai dzīvokli, kad viesi tajā ienāk. Ienākot mājoklī, arī mums pašiem ir svarīgi uzreiz sajust patīkamo un idillisko māju sajūtu. Tāpēc ir īpaši svarīgi piedomāt pie praktiska un estētiska dizaina, kas atļautu gan mums pašiem, gan viesiem uzreiz orientēties, kur kas ir jāliek, kā arī radītu patīkamu pirmo iespaidu.

Raksta turpinājumā esam apkopojuši praktiskus padomus par to, kā labāk izvēlēties mēbeles priekšnamam, kādus svarīgus faktorus ņemt vērā, kā arī apkopojuši šobrīd aktuālāko priekšnama mēbeļu modeļus. Vēlies uzzināt vairāk? Skrollē tik uz leju!

Faktori, kurus ņemt vērā, izvēloties mēbeles

Priekšnams ir viena no tām telpām, kuras dizaina izveidei nereti tiek pievērsta pārāk maza uzmanība. Tomēr, veidojot priekšnamu un tā interjeru, ir svarīgi ņemt vērā vairākus būtiskus aspektus, kas var ietekmēt kopējo telpas noskaņu, kā arī radīt labu vai ne tik labu pirmo iespaidu. Turpinājumā svarīgākie faktori, kuriem pievērst uzmanību:

Telpas un mēbeļu dizains – lai radītu vienotu un saskanīgu stilu visā mājoklī, ņem vērā pārējo telpu interjeru. Izvēlies priekšnama mēbeles, kas harmoniski saskan ar pārējām telpām gan stila, gan krāsu, gan materiālu izvēlē. Tas veidos ne tikai vienotu interjera dizainu visā mājā, bet arī radīs harmoniskāku un mierīgāku noskaņu.

ja ir plānots daļu no mantām uzglabāt gaitenī, izvēlies tādas priekšnama mēbeles, kas nodrošina pietiekami daudz uzglabāšanas vietas. Skapji, plaukti vai kārbas ir ideāli piemēroti, lai glabātu mēteļus, apavus, somas un citus ikdienas priekšmetus. Pārdomāti un organizēti uzglabāšanas risinājumi palīdzēs uzturēt gaiteni tīru un kārtīgu. Apgaismojums – atbilstoša apgaismojuma izvēle priekšnamā var būtiski ietekmēt tās noskaņu. Piemēram, izvēloties izvietot vienu vai divus ne pārāk spilgtus gaismas avotus, telpa var likties tumša un drūma, savukārt, izvēloties gaišas lampas ar pietiekami spilgtām un siltās gaismas spuldzēm, telpa uzreiz kļūs mājīgāka un patīkamāka.

atbilstoša apgaismojuma izvēle priekšnamā var būtiski ietekmēt tās noskaņu. Piemēram, izvēloties izvietot vienu vai divus ne pārāk spilgtus gaismas avotus, telpa var likties tumša un drūma, savukārt, izvēloties gaišas lampas ar pietiekami spilgtām un siltās gaismas spuldzēm, telpa uzreiz kļūs mājīgāka un patīkamāka. Dekoratīvie elementi – detaļām tiešām ir liela nozīme. Ja vēlies personalizēt un izveidot tādu priekšnamu, kā nav nevienam, domā radoši. Kā dekoratīvos elementus vari izmantot gleznas, varbūt pat uzgleznot pats savu zīmējumu, sabērt pudelē dažādu krāsu smiltis vai izveidot pušķi no kaltētiem ziediem.

Kādas mēbeles izvēlēties priekšnamam?

Izvēlēties mēbeles mājai un priekšnamam nemaz nav tik viegli, kā sākumā var šķist. Jāņem vērā gan jau esošais mājokļa interjers, telpas izmēri, uzglabāšanas iespējas un citi iepriekš aplūkotie faktori. Lai šo procesu atvieglotu, esam apkopojuši dažas no šobrīd aktuālākajām priekšnama mēbelēm un modeļiem.

Songmics – moderns un kvalitatīvs galdiņš

Foto: 1a.lvNeliela izmēra, industriāla pilsētas stila konsoles galdiņš, kas veidots no dabīgā koka. Songmics būs ideāls risinājums kā priekšnama mēbele mājai vai dzīvoklim. Tā rāmis ir veidots no metāla, augšējā virsma no stikla, savukārt divas atvilktnes jau no iepriekš pieminētā koka. Tas ir lielisks dažādu materiālu apvienojums, kas neliks vilties.

Uz galdiņa augšējās virsmas iespējams novietot kādu dekoratīvu elementu, atvilktnēs ievietot atslēgas vai citas lietas, kuras nevēlies, lai būtu redzamas citiem, un zem galdiņa iespējams novietot āra apavus vai čības, tādējādi efektīvi izmantojot brīvo vietu.

Konsoles galdiņš Kalune Design Damla

Foto: 1a.lv

Interesantas formas un koka rakstu veidojumu konsoles galdiņš, kas labi iederēsies eleganta stila mājoklī. Tā izliektās kāju un galdiņa formas rada patīkamu un mājīgu noskaņu, kamēr spogulis, kas pievienots komplektā, pilda praktisku funkciju. Šī tipa priekšnama mēbeles novietojamas pie sienas.

Kalune Design Berlin BA – elegantas un funkcionālas mēbeles

Foto: 1a.lv

Ja vēlies priekšnamā uzglabāt nesezonas apģērbu vai arī vēlies, lai novilktās drēbes un apavi nebūtu redzami, tad šis komplekts būs ideāli piemērots tieši Tev. Tas veidots no trīs daļām – drēbju pakaramais, mazais skapītis un lielais skapis. Līdz ar to ikdienā biežāk lietotās drēbes iespējams pakarināt, lai varētu ātri paņemt, bet retāk izmantotās drēbes ievietot skapī, lai nenoput vai nerada vizuāli lielu haosu.

Praktisks priekšnama komplekts Kalune Design Viyana DA

Foto: 1a.lv

Līdzīgi kā iepriekšējās priekšnama mēbeles modelis, tāpat arī šim ir vairākas daļas – skapis, skapītis un pakaramais. Kā papildus elements ir plaukti, kurus iespējams piestiprināt pakaramā sānu daļā. Plauktiņi sniedz iespēju novietot ikdienā biežāk izmantotās lietas, lai tās vienmēr būtu viegli atrodamas un "pa ceļam". Tāpat plauktus var izmantot kā vietu, kur novietot kādu dizaina elementu.

Priekšnama plauktu – ratiņu sistēma Home4you Bren

Foto: 1a.lv

Home4you Bren ir mūsdienīgā stilā veidoti priekšnama mēbeles – ratiņi, kas sastāv no koka korpusa un liela izmēra, atvērta tipa atvilktnēm. Šāda tipa mēbele ir lieliski piemērota apavu novietošanai. Tajā ievietotās kurpes var viegli pārskatīt, kā arī ratiņi ir pietiekami lieli, lai pietiktu vietas ne tikai balles kurpēm un vasaras iešļūcenēm, bet arī ziemas zābakiem vai čībām.

Plāno iekārtot priekšnama dizainu vai arī atsvaidzināt jau esošo? Dodies uz internetveikalu 1a.lv, kur atradīsi desmitiem tūkstošus mēbeles ne tikai priekšnamam, bet arī virtuvei, viesistabai, mājas birojam un citām telpām. Izvēlies plašajā piedāvājumā savām vēlmēm visatbilstošāko!