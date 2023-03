Kādas rotaslietas būs modē 2023. gada pavasarī?

Ārā jau jūtama pavasara smarža, dienas kļuvušas garākas, zīlītes ziemas dziesmu nomaina pret pavasara treļļi... Tas nozīmē tikai vienu – ar steigu jāgatavojas 2023. gada pavasara modes tendencēm. Tas ietver arī rotaslietu modi. Rotu sezonas tendences diktē sezonas modes skates (aksesuāri, kas redzami populārāko zīmolu sezonas šovu laikā uz mēles) un dažādi organiskie un patērētāju faktori. Šajā rakstā tev ir iespēja iepazīties ar deviņiem trendiem, kas no visa modes skatēs redzētā ir piemērots valkāšanai ārpus dizaineru šoviem un ir pieejams Latvijas juvelierizstrādājumu veikalos.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

1. Ziedi

Kaut arī ziedu motīvi rotaslietās un apģērbā, sākoties pavasara – vasaras sezonai, šķiet, ir kas pašsaprotams, 2023. gada siltajā sezonā tie ir īpaši modē tieši aksesuāru, juvelierizstrādājumu ziņā. No maziem, smalkiem ziediņiem līdz izteiksmīgām, masīvām puķēm, no metāla un kristāliem līdz audumam un citiem materiāliem – piešķir krāsu un sievišķību savam tēlam ar dabas iedvesmotām rotām!

2. Rokas sprādzes un aproces

Pāris gadus modes aktualitātes bija iedevušas brīvdienu plaukstu locītavām, augšdelmiem un apakšdelmiem. 2023. gada pavasara sezonas aksesuāru trendi atgriež roku rotāšanu apritē. Šoreiz topā ir rokas sprādzes un aproces ne tikai ap plaukstas locītavu, bet arī augstāk uz apakšdelmiem un arī ap bicepsiem. Turklāt ar plaukstu locītavām šosezon ir tā – jo lielāka, masīvāka, smagnējāka rokas sprādze, jo labāk.

3. Pērles





Lai arī pērļu rotas nekad tā īsti nav izgājušas no modes (kā nekā tā ir absolūta klasika līdztekus briljantiem), šosezon tās ir kļuvušas sevišķi aktuālas. Un, līdzīgi kā ar rokas sprādzēm – jo lielākas, jo labāk. Minismālistiski pērļu auskari un vienas kārtas pērļu rokassprādze, vai vairākas pērļu kaklarotas viena uz otras un daudzkārtu pērļu rokassprādze – izvēle ir tava, un, lai kāds būtu tavs lēmums, esi droša – greizi nenošausi.

4. Auskari līdz pleciem





Vēl viens solis, kā šī gada pavasara sezonā atstāt aiz muguras ziemas smagnējumu un ienest ikdienā maigu, plūstošu vieglumu, ir ar sezonas ceturto juvelierizstrādājumu trendu – gariem, slaidiem, smalkiem auskariem. Masīvie un greznie metāla un dārgakmeņu svārsti lai paliek vēsākam laikam, ļaujies pavasarīgam vieglumam un rotaļībai ar auskariem, kas nenostiepj ausu ļipiņas un dabiski un nemanāmi seko līdzi tavām kustībām.

5. Lakoniska vienkāršība

Pat tad, ja ziedi, masīvas rokas sprādzes, pērles un gari auskari nav tavā gaumē, tu tāpat vari iekļauties šīs sezonas juvelierizstrādājumu trendos, jo viena no aktualitātēm ir lakoniskas, nesarežģītas, viendabīgas metāla rotaslietas. Tās piestāv ikvienam un atrod vietu arī viskonservatīvāko valkātāju tērpos.

6. Kokteiļgredzeni





Dabā viss ir līdzsvarā, un tā tas ir arī modes tendencēs – pirms brīža minētos smalkos, vieglos auskarus 2023. gada pavasara rotu trendos līdzsvaro masīvi, izteiksmīgi kokteiļgredzeni. Tie, starp citu, ir ne tikai sieviešu, bet arī vīriešu rotaslietas, kas to valkātājam piešķir pašpārliecību un maģisku šarmu, kas liek atskatīties un pievelk cilvēkus kā magnēts.

7. Atslēgas kaula kaklarotas





Masīvas, smalkas, vienkrāsainas vai daudzkrāsainas – īsās kaklarotas, kas sniedzas līdz atslēgas kauliem, šķiet, no modes neiziet. Vismaz 2023. gada pavasarī pavisam noteikti nē, jo, prezentējot šīs sezonas modes tendences, dizaineri bieži izvēlējušies tieši šāda garuma kaklarotas.

8. Sudraba rotaslietas





Interesanta tendence novērojama dārgmetālu jomā: lai arī zelta rotaslietas joprojām ir topā, arvien lielāku aktualitāti gūst sudraba juvelierizstrādājumi. Tā ir lieliska ziņa, ņemot vērā, ka sudrabs ir lētāks nekā zelts, kas nozīmē, ka trendīgas rotaslietas sievietēm un vīriešiem šosezon ir pieejamākas un makam draudzīgākas kā jebkad agrāk!

9. Brošas un piespraudes





Modes pasaules lielākais pluss ir tās spēja acumirklī atdzīvināt it kā senus un aizmirstus modes kliedzienus, atsvaidzinot aizgājušu ēru trendus, ļaujot tiem piedzimt no jauna šodienā. Un šosezon ir atdzimušas citkārt neizmantotās un ar "tas jau omīšu aksesuārs" norakstītās brošas un piespraudes. 2023. gada modes skatēs tās manītas biežāk kā jebkad agrāk, līdz ar to – nonākušas šī pavasara juvelierizstrādājumu trendu topā. Krāsaini dārgakmeņi vai klasiski metāla veidojumi – variantu ir daudz, atliek izvēlēties, kurš piestāv tavam šodienas tērpam.

Kādā stāvoklī ir tava rotu lādīte?

Zinot, kas šosezon modē, laiks pārskatīt rotu lādītes saturu. Vai Tev ir viss nepieciešamais? Iztrūkstošos juvelierizstrādājumus par izdevīgām cenām iegādāties piedāvā rotaslietu veikals "Given". Šeit kvalitatīvas, gaumīgas rotaslietas pieejamas ārkārtīgi plašā klāstā – ko tīkamu šeit sev atradīs gan vīrieši, gan sievietes, gan krāsaini un dzirkstoši cilvēki, gan konservatīvas un lakoniskas personības. Dodies uz kādu no "Given" veikaliem vai izpēti "Given.lv" interneta veikala piedāvājumu un ļaujies šī pavasara modes tendencēm!