Kādi pakalpojumi būs pieejami pēc patērētāju kreditēšanas likuma grozījumiem

Ar šī gada 1. janvāri spēkā stāsies virkne izsludinātie likuma grozījumi patērētāju kreditēšanā, kas (galvenās izmaiņas lasāmas šeit. Vai un kā tas ietekmēs kreditēšanas tirgu? Šobrīd tirgū esošajiem licencētajiem kreditētājiem, ne tikai īstermiņa aizdevējiem, gaidāmās izmaiņas prasīs pielāgoties, meklējot risinājumus, lai klientam joprojām spētu piedāvāt piemērotāko risinājumu.

Situāciju tirgū, iespējams, var ietekmēt tie klienti, kuri uzņēmuši vairāk kredītsaistības kā to finansiālā situācija atļauj. Ja klients vairs nevarēs pagarināt distances kredītu nepieciešamo naudu aizņemoties citā distances kredītiestādē, tad viens no variantiem būs piedziņa.

Latvijas Hipotēka strādā ar klientiem, kuriem uzņemtās kredītsaistības ir ļoti augstas, kā arī papildus tām dažādi parādi (piemēram, komunālie parādi un tiesu izpildītāja piedziņas). Pieredze rāda, ka vairumā gadījumu klientiem dažādos kredītos ir vairāki tūkstoši eiro, kas nav pietiekami, lai ar saviem ikmēneša ienākumiem tos dzēstu. Līdz ar to nepieciešams meklēt risinājumu, ja vēlas no kredītu pagarināšanas izkļūt. Šāds lielākoties ir uzņēmuma klienta profils un uzņēmums uzskata, ka šādiem klientiem jādod iespēja sakārtot sava finanšu situācija un atbrīvoties no daudzajiem parādiem.

Uzņēmums ir pirmais licencētais kredītdevējs, kurš paralēli hipotekāram kredītam tirgū piedāvā Reversās nomas pakalpojums. Līdzīgu pakalpojumu zemes fondu uzņēmējiem, kā arī privātpersonām piedāvā Valsts attīstības finanšu institūcija. Reversā noma nav kredīts, līdz ar to krīzes situācijā kāda bija 2008.gadā, kuras sekas tirgū varam redzēt joprojām, kad izsludinātās izsoles īpašuma vērtība ir pat divas vai trīs reizes mazāka kā parāds, kas nozīmē, ka pat pēc īpašuma realizēšanas izsolē klientam paliks parādsaistības! Latvija Hipotēka izstrādāja pakalpojumu Reversā noma, lai klientam, situācijā, ja īpašumiem strauji samazinās vērtība, tiek dota iespēja izvēlēties izmantot līgumu klientam savā labā vai nē. Klientam darījuma izpilde nav pienākums, bet ir tiesības. Reversā noma ir īstermiņa darījums ar nekustamo īpašumu, kur klients pret sev piederošo nekustamo īpašumu saņem naudu, kas paredzēta parādu dzēšanai. Klientam tiek izstrādāts īpašs, pielāgots plāns, kas norāda darāmo darbu secīgumu, kuri darījuma laikā jāsakārto. Kad pagājis līgumā atrunātais termiņš un klientam parādi nomaksāti, finanšu situācija normalizējusies, tiek vērtēta maksātspēja hipotekārā kredīta izsniegšanai. Klients turpmāk ar hipotekāro kredītu maksā vienu fiksētu kredīta maksājumu, kas ir daudz izdevīgāk un zemākas procentu likmes kā iepriekš.

Ar pakalpojumu klients var iepazīties uzņēmuma mājas lapā lh.lv vai ierodoties uz bezmaksas konsultāciju, lai sniegtu ieskatu savā situācijā un vēlmēs kādu finanšu situāciju viņš vēlas. Sniegsim ne tikai juridisku padomu, bet iespēju robežās centīsimies pielāgot speciāli klientam piedāvātu finanšu risinājumu.