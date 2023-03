Kam svarīgi pievērst uzmanību pirms siltumnīcas uzstādīšanas?

Pirmās pavasara saulainās dienas apstiprina, ka pavisam drīz sāksies jauna dārza sezona. Ja kāds dārza īpašnieks vēl nav ticis pie savas plānotās siltumnīcas, tad ir pēdējais brīdis tādu iegādāties.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Kādas siltumnīcas varam izvēlēties?

Jauna stikla siltumnīca ir dārgs pirkums – tām ir metāla konstrukcija ar rūdīta stikla un polikarbonāta stiklojumu. Tādu iegādāties var būt liela izšķiršanās un dārza iekārtojumā šāda siltumnīca var būt pati dārgākā lieta. Plēves siltumnīcas ir visiem pieejams, demokrātisks risinājums – vienīgi katru gadu jānomaina saplēstā plēve. Labā ziņa! Iespējams nopirkt plēves siltumnīcām, kas īpaši ražotas siltumnīcu noklāšanai – divslāņu, pastiprinātas ar sietu, ar speciālu apstrādi pret ultravioleto starojumu un sabrukšanu, pagarinot plēves siltumnīcas kalpošanas ilgumu.

Siltumnīcas no šūnu polikarbonāta ir otrs populārākais siltumnīcas veids, jo apvieno stikla un plēves labākās īpašības, bet dažos aspektos ierastos siltumnīcu materiālus pat pārspēj. Šūnu polikarbonāta siltumnīca lēnāk atdziest, kā rezultātā iekšā ilgāk saglabājas dārza kultūraugiem labvēlīgs mikroklimats.

Vietas izvēle

Plānojot dārzu, vieta siltumnīcai jāparedz jau laikus, pat ja neplānojat to tūlīt iegādāties. Nederēs vieta, kur kritīs ēna no ēkām, kokiem un žoga. Siltumnīcai jābūt labi izgaismotai vismaz no agra rīta līdz pēcpusdienai. Vasarā pēcpusdienas saule mēdz būt karsta, tādēļ augus šajās stundās labāk no tās pasaudzēt.

Novietojiet siltumnīcu atstatu no lieliem kokiem, jo vējā no kokiem mēdz krist zari un bojāt siltumnīcas segumu. Ne mazsvarīgs novietojums pret valdošo vēja virzienu. Siltumnīca jānovieto tā, lai pret valdošo vēju būtu vērsta tās šaurākā siena.

Nācies lasīt par vēlamo siltumnīcas novietojumu ziemeļu – dienvidu virzienā, taču tas nav tik būtiski. Svarīgāk novietot siltumnīcu pēc iespējas tālāk no augstiem kokiem, kas met ēnu, un nodrošināt, ka augi siltumnīcā tiktu iespējami labāk izgaismoti. Latvijas klimatā ziemeļu sienai noteikti jābūt caurspīdīgai.

Materiāli

Polikarbonāta loksnes siltumnīcām šobrīd izmanto arvien biežāk, jo ieguvumi ir acīmredzami. Šūnu polikarbonāts ir ne tikai viegls materiāls, bet tam arī ir augstas siltumizolācijas īpašības. Tas 1,5 reizes labāk saglabā siltumu nekā stikls. Polikarbonāta loksnes uzbūve ir līdzīga stikla paketei, tādējādi nodrošinot mazākas temperatūras svārstības. Polikarbonāts ir 250 reizes izturīgāks pret triecieniem nekā stikls. Siltumnīcas no šī materiāla var izmantot visu gadu, jo materiāls ziemā nav jānoņem, un agrā pavasarī jau tajā var stādīt sīpolus pirmajiem lociņiem un sēt zaļumus.

Ne mazāk svarīgs ir materiāls, no kā veidota siltumnīcas konstrukcija. Plastmasas caurules tiek lietotas salīdzinoši bieži, lai gan izplatītākie materiāli ir koks un metāls. Koka siltumnīcas konstrukcijas parasti ilgi nekalpo un sapūst vidēji 5-7 gadu laikā. Metāls ir ilglaicīgs risinājums, bet tas maksā daudz dārgāk. Speciālisti atzīst, ka siltumnīcām vispiemērotākās ir nerūsējoša tērauda vai cinkotas konstrukcijas, kas ne tikai kalpos ilgi, bet arī būs pasargātas no rūsas.

Ventilācija

Siltumnīca darbojas līdzīgi nelielai ekosistēmai ar savu mikroklimatu, ko nodrošina attiecīga mitruma, temperatūras un apgaismojuma attiecība. Jo lielāks gaisa apjoms siltumnīcā, jo vieglāk nodrošināt augiem piemērotus apstākļus. Mazas siltumnīcas saules staros strauji iesilst un tikpat strauji atdziest. Temperatūras regulēšanai izmanto gan durvis, gan vēdlogus. Vēdlogu platībai jābūt vismaz 30% no siltumnīcas grīdas. Vēdlogu izvietojums pretējās pusēs visa siltumnīcas garumā vislabāk nodrošina vienmērīgas temperatūras un gaisa mitruma attiecību. Novietojiet siltumnīcu tā, lai karstās dienās būtu iespējams izmantot vēja spēku tās dzesēšanai. Augi no caurvēja nebaidās – tas veicina augu labsajūtu, ražu un samazina slimību riskus.

Laistīšana

Augiem siltumnīcā jānodrošina mērens mitrums, ko vislabāk panākt ar pilienveida laistīšanas sistēmu, kas pievienota ūdens rezervuāram. Iekārtojot siltumnīcu nedrīkst aizmirst paredzēt vietu rezervuārā novietošanai.

Siltumnīcas iekārtošana ir atbildīgs, bet arī ļoti aizraujošs process. Ar saviem lēmumiem jūs ieliekat pamatus jaunai ražai, kas bagātinās jūsu ģimenes ēdienkarti. "220.lv" piedāvājumā atradīsiet daudzas noderīgas preces par pievilcīgām cenām, kas palīdzēs siltumnīcu uzstādīt un iekārtot ātri un ekonomiski.