Kāpēc bioloģiski produkti ir labāki un kādas ir bioloģisko piena produktu pozitīvās īpašības

Lai gan pirms pāris gadu desmitiem par bioloģiskajām saimniecībām un produktiem interesējās un satraucās vien retais, mūsdienās bioloģiskie produkti kļūst ne vien pieprasītāki, bet arī vieglāk pieejami ikvienam no mums. Protams, bieži vien sanāk apjukt plašā veikalu plauktu piedāvājuma dēļ un dažkārt gadās izvēlēties produktus nevis to sastāva un izcelsmes dēļ, bet gan iepakojuma dēļ. Tomēr, pievēršot uzmanību produkta izcelsmei, svarīgi paturēt prātā, kas tad īsti ir bioloģiskie produkti un kāpēc labāk no plašā piedāvājuma loka dot priekšroku tieši tiem.

Bioloģiskos produktus audzē vai iegūst, neizmantojot mākslīgās ķimikālijas, hormonus, antibiotikas vai ģenētiski modificētus organismus. Portālā "Health" norādīts, ka gadījumos, ja uz produkta iepakojuma norādīts, ka tas ir bioloģisks, tam jābūt brīvam no mākslīgām ēdiena piedevām, ieskaitot mākslīgos saldinātājus, konservantus, krāsvielas, garšvielas un mononātrija glutamātu. Tātad bioloģiskie produkti savu statusu iegūst ne tikai to izcelsmes, bet arī pēcapstrādes dēļ. Runājot par bioloģiskajiem augļiem un dārzeņiem, to audzēšanas laikā tiek izmantots dabīgais mēslojums, kas ne tikai nodrošina bioloģisku ražu, kas nesatur cilvēka organismam nevajadzīgas piedevas, bet arī ir daudz saudzīgāks pret pašu augsni. Portālā "Prevention" norādīts, ka ASV zemnieki vien ik gadu izmanto apmēram piecsimt miljonus kilogramu pesticīdu savās nebioloģiskajās saimniecībās, un šo pesticīdu atliekas var uzkrāties augsnē ne vien dienām ilgi, bet pat gadiem. Kas attiecas uz lopkopību, bioloģiskā lopkopība nodrošina, ka lopi netiek baroti ar antibiotikām un hormoniem, ko gala rezultātā nesaturēs arī galaprodukts – gaļa, piens vai piena produkti.

Portālā "Healthline" norādīts, ka veiktajos pētījumos pierādīts, ka bioloģisku produktu lietošana uzturā samazina pesticīdu un antibiotiku rezistento baktēriju uzņemšanu. Interesanti, ka veiktajā pētījumā noskaidrots, ka bioloģisko produktu sastāvā ir arī ievērojami mazāk kadmija, kas pēc vairāku zinātnieku domām var ilgstošā laika periodā uzkrāties cilvēka organismā, tādējādi radot ievērojamas veselības problēmas. Lai gan pastāv uzskats, ka daļēji no kadmija var atbrīvoties ēdiena apstrādes procesa laikā, neliela daļa ķīmiskā elementa tomēr būs atrodama arī pagatavotajā ēdienā.

Viena no produktu grupām, kurai portālā "Health" pievērsta papildu uzmanība kā produktiem, ko noteikti ieteicams iegādāties no bioloģiskiem ražotājiem, ir piens un tā produkti. Viens no pirmajiem iemesliem, kāpēc izvēlēties tieši bioloģiskos piena produktus, protams, ir jau iepriekš minētā hormonu lietošana mājlopu audzēšanas gadījumā. Saimniecībās bez bioloģisko saimniecību statusa nereti lopiem tiek doti hormoni, lai palielinātu iegūtā piena daudzumu. Ir vērts paturēt prātā, ka hormoni ir ļoti specifiskas bioloģiski aktīvas vielas, kuru iedarbība uz organismiem nav pilnībā izpētīta. Kas attiecas uz piena un tā produktu lietošanu bērnu uzturā, portālā "Health" piekodināts, ka veiktajos pētījumos noskaidrots, ka bioloģiskā piena sastāvā ir daudz mazāk hormonu, kas varētu veicināt pāragru pubertātes iestāšanos, tāpēc vecākiem vajadzētu nopietni apsvērt domu izvēlēties bioloģisku pienu un tā produktus.

Vēl viena bioloģiskā piena un tā produktu priekšrocība ir apstākļi, kādos piena lopi tiek turēti. Lai produktam piešķirtu bioloģisko statusu, ir noteikts minimālais dienu skaits, kas lopiem jāpavada ganībās, savukārt nebioloģiskās saimniecībās šāda noteikuma nav, kas liedz viegli piekļūt informācijai par to, cik ilgi dzīvnieks atradies ārpus telpām. Portāls "Prevention" vēsta, ka nevajadzētu aizmirst arī to, ka bioloģisko saimniecību piena lopi pamatā tiek baroti ar zāli, kas savukārt uzlabo piena un tā produktu sastāvu un vērtību, jo bioloģiski produkti saturēs vairāk E vitamīna nekā nebioloģisko saimniecību piens un tā produkti.

Lai gan daudzos rādītājos bioloģiskais piens un tā produkti līdzinās nebioloģisko saimniecību produktiem, piemēram, kalcija un olbaltumvielu daudzumā, tomēr izšķirošie argumenti par labu bioloģiskā piena un tā produktu izvēlei varētu būt cilvēka organismam nevajadzīgo un pat kaitīgo vielu neesamība un apstākļi, kādos tiek audzēti un turēti piena lopi. Tieši audzēšanas apstākļi ir arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc daļa cilvēku pilnībā atsakās no piena un tā izstrādājumiem.

Ļoti izplatīts ir arī priekšstats, ka ēst veselīgi un lietot uzturā bioloģiskos produktus, ir arī ļoti dārgi. Iespējams, tas saistīts ar to, ka vēl pirms 10 gadiem bioloģiskie produkti patiesi bija daudz grūtāk pieejami. Kā norāda Lietuvas Veselības zinātņu institūta Sabiedrības veselības departamenta profesors Rimantas Stukas, mūsdienās ražotāja interesēs ir nodrošināt patērētāju ne tikai ar dažādību, bet arī kvalitāti, tāpēc bioloģiskie produkti kļūst arvien pieejamāki un populārāki. Bioloģiskie produkti jau sen vairs nav ekskluzīva prece – tos var iegādāties arī tuvējā lielveikalā.

