Kāpēc caureja ir bīstama un kā ar to cīnīties

Kuņģa-zarnu trakts ir svarīga imūnsistēmas daļa, kas paredzēta tam, lai pārstrādātu uzņemto pārtiku un uzsūktu no tās visu organismam nepieciešamo, nevajadzīgo atdodot atpakaļ dabai. Kad šajā vidē nonāk vīrusi, sliktās baktērijas un toksīni, tiek traucēta zarnu normāla darbība. Caureja ir organisma atbildes reakcija nevēlamajiem "viesiem" – zarnas sāk darboties paātrināti un zibenīgi izvada visu lieko, tostarp ēdienu. Lai labāk izprastu caurejas iemeslus un tās ārstēšanu, svarīgi zināt, kā darbojas kuņģa-zarnu trakts.

Zarnu traktam ir vairāki aizsargslāņi – ķīmiskais jeb gļotu slānis, bioloģiskais jeb labo baktēriju, kas dzīvo un vairojas gļotās, slānis un epitēlijs jeb mehāniskais slānis. Šie slāņi kopā veido barjeru, kas aizsargā organismu no nevēlamajiem mikroorganismiem, bet tajā pašā laikā arī ļauj notikt labvēlīgajai mijiedarbībai. Caureju pamatā izraisa dažādi vīrusi un baktērijas, kas, nonākot kuņģa-zarnu traktā un izkļūstot cauri šai barjerai, veido tādas kā čūliņas jeb "tukšumus" un izjauc zarnu ierasto darbību. Caureja jeb "ātras kājas", kā to dēvē tautā, ir organisma aizsargreakcija.

Kāpēc caureja ir īpaši bīstama bērniem?



Zinot zarnu struktūru, iespējams labāk izprast, kāpēc tieši maziem bērniem caureja var būt īpaši bīstama. Ja zarnās ir iekaisums un bojājumi, bērns ļoti strauji zaudē šķidrumu un labās vielas, toksīni nonāk organismā, ievērojami pasliktinās pašsajūta.

Būtiski sekot līdzi ūdens balansam, jo mazi bērni ne vienmēr spēj pastāstīt par savām sajūtām. Zīdaiņus, kuri pārtiek no mātes piena, caurejas gadījumā ir iespējami bieži jāliek pie krūts, lai tiktu nodrošināta šķidruma uzņemšana. Savukārt lielākus bērnus jāmudina dzert ūdeni.

Kā rīkoties?



Valda uzskats, ka caurejas gadījumā pirmā palīdzība ir aktivētā ogle, tomēr tas ir kļūdaini. Aktivēto ogli pareizi būtu uzņemt saberztā veidā un samaisītu ar ūdeni, un tā ļoti labi savāc toksīnus, tomēr nespēj iedarboties uz citiem procesiem, līdz ar to neārstē problēmu. Tikai ar papildu labo baktēriju uzņemšanu caurejas gadījumā arī nebūs līdzēts. Ja zarnu gļotāda ir bojāta, labajām baktērijām nav, kur vairoties. Savukārt aptiekās pieejamie efektīvi pielietojamie medikamenti zarnu paātrināto darbību var apstādināt, bet šajā gadījumā visi sliktie toksīni paliek organismā un nenotiek ārstēšana.

Ir ļoti svarīgi zarnu bojāto virsmu – vietas, kur izveidojies iekaisums un audu sabrukums, – pārklāt ar "plāksteri". Turklāt būtiski to izdarīt pareizi. Visefektīvāk to paveic produkti, kuri veidoti no dabīga materiāla, kas ņemts no baltajiem māliem. Baltie māli veido kristāliņus jeb tādas kā plēvītes, kas neskaitāmās kārtās pārklāj un ārstē bojātās vietas zarnās un arī neitralizē vīrusus, baktērijas un toksīnus. Šis pārklājums ļauj organismam atjaunoties un reģenerēties gļotām, kur dzīvot labajām baktērijām, tāpēc baltie māli ir līdzeklis, ar kuru primāri sākt ārstēšanos caurejas gadījumā.

Baltajiem māliem ir zarnu sieniņas pārklājošs efekts, tie adsorbē visu nevēlamo, ārstē, un, kas būtiski, pēc tam izvadās no organisma un neatstāj uz to negatīvu iespaidu. Šeit jāņem vērā – cik bieži piemetas "ātras kājas", tik bieži viela izvadās no organisma, tāpēc tā jāuzņem atkal. Likumsakarīgi, ka bērniem šī deva ir mazāka, pieaugušajiem – lielāka, – un būtiski ir iziet pilnu ārstēšanas kursu, sekojot norādītajai instrukcijai.

Iepriekš minētais gan nenozīmē, ka citi produkti cīņā pret caureju ir slikti, tomēr tie nav tik efektīvi un nav arī piemēroti visos gadījumos.

Kā izvairīties no saslimšanas



Caurejas izraisītāji vairumā gadījumu ir vīrusi un baktērijas. Tie var būt arī dažādi toksīni, ķīmiskas vielas un nezināmi piejaukumi – caureja var signalizēt par saindēšanos ar pārtiku, ko visbiežāk izraisa bojāti vai nepareizi uzglabāti produkti. Parastie izsaucēji ir mikrobu toksīni, kas savairojušies pārtikā – stafilokoki, zarnu nūjiņas un salmonellas. Dodoties ceļojumos vai, piemēram, sūtot bērnu uz vasaras nometni vai ciemos pie vecvecākiem, aptieciņā noteikti līdzi jāņem baltos mālus saturošu produktu.

Lai izvairītos no saslimšanas, ir svarīgi ievērot personīgo higiēnu. Ikdienā ir kārtīgi jāmazgā rokas ar ziepēm – pēc tualetes apmeklēšanas vai bērnu autiņu mainīšanas, pēc saskares ar dzīvniekiem, pirms ēšanas, pirms pārtikas produktu gatavošanas un pēc rīkošanās ar jēlu gaļu.

Pieaugušajiem ir būtiski sekot līdzi savu bērnu higiēnai, atgādināt viņiem pat roku mazgāšanas nepieciešamību un palīdzēt to izdarīt, ja bērns vēl pats nespēj pienācīgi sevi aprūpēt. Jāatzīmē, ka zarnu infekcijas biežāk skar bērnus ar vājāku imunitāti, tāpēc nepieciešams ikdienā to stiprināt ar sabalansētu uzturu, uzņemot visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas.

Dodoties ceļojumos uz eksotiskām zemēm, nevajadzētu uzturā lietot krāna ūdeni un ar to skalot muti pēc zobu tīrīšanas. Arī rokas pēc nomazgāšanas vēlams papildu nodezinficēt.

Tāpat arī jāpievērš uzmanība pārtikas produktu apstrādei. Dārzeņi un augļi ir pienācīgi jānomazgā, bet gaļa – termiski jāapstrādā, lai tiktu iznīcinātas slimību izraisošās baktērijas un vīrusi. Jēlu produktu gatavošanai ieteicams izmantot atsevišķu griešanas dēlīti.

Akūta caureja un rīcība



Par akūtu caureju parasti tiek runāts gadījumos, kad šķidra vēdera izeja ir trīs vai vairākas reizes dienā un turpinās līdz divām nedēļām, tomēr parasti simptomi mazinās jau pirmo 48 stundu laikā. Lai ātri un efektīvi mazinātu simptomus, primāri sākt ārstēšanu ar baltos mālus saturošiem produktiem. Kādos gadījumos ir jāmeklē ārsta palīdzība?

Ja caureja ir ar asiņu piejaukumu.

Ja ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis.

Ievērojami samazinās urīna izvade.

Ja parādās acīmredzami atūdeņošanās simptomi – neremdināmas slāpes, muskuļu vājums, reiboņi, sausa sajūta mutē.

Ja 48 stundu laikā stāvoklis neuzlabojas un kļūst sliktāk.



