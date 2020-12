Kāpēc ir svarīgi salīdzināt kredītus? Kā Sortter var palīdzēt ietaupīt?

Liela daļa kredītņēmēju nevelta pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar kredītu nosacījumiem. Tas noved pie tā, ka beigās tiek izvēli dārgāki pakalpojumi. Lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem labāk orientēties plašajā un nereti mulsinošajā kredītu piedāvājumā, Somijas uzņēmums Sortter sācis savu darbību arī Latvijā, kalpojot kā visa veida kredītpakalpojumu salīdzināšanas rīks.

Latvijas bankas Kredītu reģistra statistika liecina, ka aptuveni pusei Latvijas iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā (15-74 gadi) ir vismaz vienas kredītsaistības. Visbiežāk atmaksāti tiek kredītkartes tēriņi, patēriņa kredīti un tā dēvētie overdrafti, taču izplatīti ir arī mājokļu un auto kredīti. Vairumam šo cilvēku kredītmaksājumi ir tāds pats ikmēneša maksājums kā mājokļa īre, elektrība vai mobilie sakari. Kopumā privātpersonas Latvijā aizņēmušās 5,36 miljardus eiro, kas uz 736,3 tūkstošu kredītņēmēju fona vidējo aizņēmumu veido aptuveni 7600 eiro apmērā.

Lai gan aizdevuma princips ir vienkāršs – no kāda aizņemties un vēlāk aizņemto atdot, izvēlētajam aizdevējam un noslēgtajam aizdevuma līgumam ir milzīga nozīme. Jo tieši šis līgums un tā nosacījumi nosaka to, cik daudz tiks samaksāts par saņemto aizdevumu. Diemžēl novērojumi liecina par to, ka Latvijas iedzīvotāji bieži vien nepietiekami iedziļinās dažādu līgumu, tostarp arī kredītsaistību līgumu nosacījumos un tā dēļ izvēlas neizdevīgus pakalpojumus. Tieši kredītņēmēju izvēle neiedziļināties un nesalīdzināt iespējamos aizdevējus ir iespēja atsevišķiem aizdevējiem nopelnīt lielas summas. Turklāt - to darīt pilnīgi likumīgi, jo aizņēmējs pats piekritis aizņēmuma lielajiem atmaksas procentiem. Runājot par kredītsaistībām, jāņem vērā arī tas, ka tās parasti ir ilgtermiņa saistības ar visai ievērojamu ikmēneša atmaksas summu. Līdz ar to pat 1% atšķirība gada procentu likmē 7600 eiro aizdevuma gadījumā var nozīmēt vairāk nekā 350 eiro lielāku kopējo atmaksas summu jeb liekus 5 eiro mēnesī (pieņemot, ka kredīts ņemts uz 5 gadiem). Ja par vienu un to pašu pakalpojumu var piecus gadus maksāt 5 eiro mēnesī mazāk, kāpēc pārmaksāt?

Protams, arī laiks ir nauda, un neviens nevēlas veltīt vairākas stundas, lai internetā meklētu izdevīgākās procentu likmes, kuras nereti pat apslēptas ar dažādiem terminiem, tādiem kā "gada procentu likme", "kopējā procentu likme", kā arī ar vārdiem "no" un "līdz". Apzinoties to, tika izveidota platforma Sortter - kredītu salīdzināšanas vietne, kas jau divus gadus veiksmīgi darbojas Somijā. Uzņēmumam attīstoties, tas nolēmis paplašināties, ienākot arī Baltijas valstu tirgos un sākot ar Latviju.

Latvijā pakalpojumu un preču salīdzināšanas portāli nav nekas svešs. Jau gadiem starp populārākajām interneta vietnēm ierindojas gan salidzini.lv, gan kurpirkt.lv portāli. Tajos gandrīz ikviens interneta lietotājs apskatījies cenas kādai precei. Arī Sortter lapai ir identisks darbības mērķis: padarīt kredītu salīdzināšanu maksimāli vienkāršu un ērtu. Tā kā pats Sortter kredītus neizsniedz un pat nemudina tos ņemt, nav nekādu iemeslu iespējamos kredītu variantus neaplūkot vienkopus. Mājaslapā dota iespēja noskaidrot visus piedāvājumus, uzzināt par pakalpojuma sniedzēju (gan banku, gan nebanku) un izvēlēties sev izdevīgāko.

Papildus visa veida kredītu (patēriņa kredīts, auto kredīts, hipotekārais kredīts) salīdzināšanai Sortter mājaslapā var arī aplūkot dažādu citu finanšu pakalpojumu – piemēram, kredītkaršu, mobilo maciņu un pat krājkontu un termiņnoguldījumu salīdzinājumu. Katrā mājaslapas sadaļā atrodams skaidrojums par konkrēto finanšu pakalpojumu – piemēram, kas ir mobilais maciņš, kas ir auto kredīts un, piemēram, vai auto kredīta gadījumā obligāti nepieciešams iegādāties arī KASKO. Visos gadījumos piedāvājumi ir sakārtoti, sākot ar izdevīgāko. Tomēr jāpievērš uzmanība tam, ka atsevišķi aizdevēji var izvēlēties piemērot savādākas procentu likmes un maksas, lai viņu piedāvājums salīdzinājumā izskatītos labāks. Tā, piemēram – gada procentu likmes vietā norādīt dienas vai mēneša procentu likmi vai piemērot maksu par līguma noslēgšanu 10% apmērā no kopējās summas. Visi šādi papildu maksājumi ievērojami sadārdzina pakalpojumu, tāpēc tiem jāpievērš uzmanība.

Sortter mājaslapā Somijas klientiem vēstīts, ka ik mēnesi Skandināvijas valstī vairāki par iespējamiem kredītiem, aptuveni 80 miljonu eiro apmērā, interesējas vairāki desmiti tūkstošu cilvēku un līdzīgu interesi Sortter paredz arī Latvijā, kur kā jau minēts, vismaz viens kredīts ir katram otrajam iedzīvotājam ekonomiski aktīvajā vecumā.

Tā kā Sortter sadarbojas ar lielu skaitu aizdevēju, tie apzinās, ka viņu pakalpojums šādās vietnēs ir viegli salīdzināms ar citiem pakalpojumiem, tāpēc tie regulāri atjauno savus piedāvājumus, cenšoties tos padarīt arvien konkurētspējīgākus. Tik atklāta konkurence lielu ieguvumu nes kredītņēmējiem, jo konkurences rezultātā samazinās arī kopējās kredītu procentu likmes.

Tomēr Sortter vienmēr iestājas par godīgu un maksimāli caurspīdīgu sadarbību starp aizņēmēju un aizdevēju un tāpēc uzņēmums aicina ikvienu, kas apsver iespēju uzņemties kredītsaistības, rūpīgi izvērtēt savu maksātspēju un aizņemties atbildīgi. Dati liecina, ka aptuveni 85% gadījumu kredītu maksājumu veikšana Latvijā tiek veikta laikā, bet pārējos gadījumos tā kavējas visbiežāk ilgāk pat par pusgadu. Lai izvairītos no šādām situācijām, Sortter uzskata, ka nepieciešams sabiedrībā veicināt finanšu pratību. Tāpēc papildus savam pamatpakalpojumam – kredītu salīdzināšanai - Sortter arī uzņēmies palīdzēt sabiedrībai izglītoties finanšu jautājumos, regulāri savā blogā publicējot informāciju un padomus par dažādām iespējām ietaupīt, uzkrāt un mazināt ikdienas kļūdas, kas nereti maksā naudu. Tā, piemēram, pēdējie bloga ieraksti ir par ģimenes budžeta plānošanu pandēmijas laikā, veidiem, kā izdevīgāk izremontēt mājokli, par pensiju 2. līmeni, biežākajām kļūdām kredītkaršu lietošanā un daudziem citiem ikvienam aktuāliem tematiem.