Kāpēc izvēlēties Fosfix Plus un Bactoforce?

Pēc ietekmes uz augu attīstību, fosfors ir svarīgākais biosfēras elements, aiz slāpkeļa. Saskaņā ar dažādiem literatūras avotiem, fosfora daudzums augsnē sasniedz 0,05 - 0,15 procentus no kopējā augsnes sastāva, un atkarībā no tās veida, var būt 3,8 - 23 t ha -1. Fosfors augsnē ir augiem grūti pieejamās formās. Sakarā ar zemo fosfora mobilitāti, tikai aptuveni 3 - 5% fosfora ir augiem absorbējams no augsnē esošā fosfora. Lietojot minerālmēslus, augsnē to pieejamība tajā pašā gadā ir tikai 10–30%. Šī zemā uzņemšana ir saistīta ar faktu, ka kalcija, dzelzs, alumīnijs un citu elementu oksīdi, kā arī māla minerāli saista fosfora jonus.

Mikroorganismi var atbrīvot fosforu no augiem grūti sasniedzamiem savienojumiem. Tie ir plaši izplatīti agroekosistēmās - to saturs kukurūzas rizosfērā ir 45% no kopējā mikroorganismu daudzuma. Daudzi fosforu atbrīvojošie mikroorganismi uzkrājas cukurbiešu sakņu rizosfērā, bet ir ievērojami mazāk kviešu, miežu, rapšu un zirņu rizosfērā, kas nozīmē, ka optimālai augu produktivitātei ieteicams lietot preparātus, kas atbrīvo fosforu no augiem grūti uzņemamiem savienojumiem.

Bioenergy LT un zinātnisko institūciju laboratorijās iegūtie dati ļauj secināt, ka fosfora izdalīšanās no augiem grūti sasniedzamiem savienojumiem ir saistīta ar mikroorganismu darbību. Jau sen ir zināms, ka augsnēs, īpaši augu sakņu rizosfērā, ir daudz mikroorganismu sugu, kurām ir svarīga loma augu augšanas un produktivitātes nodrošināšanā. Fosfātus šķīdinošās baktērijas praksē izmanto kā bioloģiskos mēslošanas līdzekļus (tā sauktās fosforu atbrīvojošās baktērijas) kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem (Kudaševs, 1956; Krasiļinikovs, 1957).

Ņemot vērā pieaugošāš mēslošanas līdzekļu cenas un zaļās normas prasības, šo mikroorganismu izmantošana kā videi draudzīgi bioloģiskie mēslošanas līdzekļi nepārprotami palīdzēs ietaupīt un aizsargāt vidi, samazinot dārgo fosfora mēslošanas līdzekļu nepieciešamību. Fosfora bioloģiskie mēslošanas līdzekļi var palīdzēt palielināt augiem pieejamās fosfora rezerves augsnē un palielināt slāpekļa bioloģiskās fiksācijas efektivitāti, jo pastāv tieša saikne starp fosforu un slāpekli, kā arī uzlabojas dzelzs un cinka uzņemšanās. Pētījumi ar fosfora atbrīvojošajām baktērijām ir parādījuši ievērojamu ražu pieaugumu kukurūzā (Bulgārija, Polija, Rumānija) un ziemas kviešos (Latvijā, Lietuvā, Čehijā, Bulgārijā, uc).

Fosfors ir būtisks elements, kas regulē augu veģetatīvo un ģeneratīvo orgānu veidošanos, tādēļ tā nozīme ir neapstrīdama optimālas ražības sasniegšanā. Tomēr nepareiza ķīmiskā fosfora izmantošana var radīt nopietnas sekas videi. Šodien esam uzkrājuši pietiekami daudz informācijas par biofizikālajiem mehānismiem, kas saistīti ar fosfora pārnesi sakņu zonā, šī izpratne palīdz SIA Bioenergy speciālistiem izstrādāt ilgtspējīgākas lauksaimniecības tehnoloģijas, kas efektīvi izmanto augsnes fosforu un samazina šī elementa zudumus.

Tomēr nevaja domāt, ka, izmantojot fosforu atbrīvojošo baktēriju preparātu Fosfix Plus un pieļaujot vairākus nepareizus lēmumus, problēmas tiks atrisinātas. Pieļaujot rupjas kļūdas, piemēram, nepareizi sagatavojot augsni sējai, tiek sarežģīta augu sakņu sistēmas attīstība, un sakņu zonā esošās augsnes fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības izjauc augsnes un saknu saskarni. Audzētājiem ir ļoti svarīgi pareizi sagatavot augsni sēšanai, un tad uzņēmuma konsultanti palīdzēs pareizi novērtēt sakņu rizosfērā notiekošos procesus un to ietekmi uz augiem visā laukā. Bioloģisko preparātu efektivitāte ir atkarīga no augu sakņu biofizikālās mijiedarbības ar augsnes porām, un, ūdens un barības vielu pārneses.

Patlaban, ziemas rapsis tiek gatavots sēšanai: daudzi audzētāji sākuši pienācīgu augsnes sagatavošanu, kas ir augu atlieku apsmidzināšana ar Ruinex, Bacto-C un penergetic b kombināciju. Tomēr, pat ja jums ir labs sākums, ir svarīgi nepieļaut kļūdas vēlākajos augšanas posmos. Pēc rapša sēšanas ieteicams izsmidzināt Fosfix Plus-fosforu atbrīvojošu baktēriju preparātu. Kāpēc? Katrs audzētājs saprot, ka rudenī augiem būs nepieciešams salīdzinoši liels fosfora daudzums, kas noteiks augu sagatavošanos ziemai. Daudzi noteikti plāno ietaupīt uz ķīmiskā fosfora mēslojumu, būtiski samazinot tā lietošanas daudzumu. Radīsies daudzi jautājumi. Vai mēslojums izšķīdīs un pāriet augsnes šķīdumā? Cik daudz fosfora augi no šī mēslojuma absorbēs augsnes fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ? Lai nebūtu jāapgrūtina sevi ar šiem jautājumiem un jāmeklē atbildes, SIA Bioenergy iesaka laika pārbaudītu risinājumu - Fosfix Plus.

Mēs visi zinām, ka augšanas sākumposmā ir ļoti svarīgi palielināt lokalizētu barības vielu uzņemšanu, saknēm jābūt veselām un aktīvām, un sakņu eksudāti var mainīt barības vielu plūsmu, jo ir zināms, ka tie palielina ūdens aizturi un transportēšanas procesus, stimulē sinerģiju starp dažādiem mikroorganismiem un izšķīdina mazāk kustīgas barības vielas. Audzētājiem ir ļoti svarīgi, lai augi spētu izaudzēt daudzas mazās saknes, kas ļauj augiem no augsnes iegūt vairāk barības vielu. Sakņu mati palīdz augiem iesakņoties, un tajā pašā laikā tie stiprina augsni. Sakņu mati maina sakņu rizosfēru un ļauj saknēm absorbēt vieglāk pieejamo fosforu. Rezultātā tiek teikts, ka "nav fosfora - nav sakņu, nav sakņu - nav fosfora". Kā paātrināt sakņu augšanu? Prakse rāda, ka Bactoforce izsmidzināšana ievērojami palielina sakņu augšanu, kas ir saistīta ar labo mikroorganismu populācijas palielināšanos sakņu rizosfērā.

Var secināt, ka fosfora atbrīvošana no savienojumiem, kas augiem nav pieejami, nozīmē palielināt tā piekļuvi augam, kas savukārt prasa palielināt sakņu virsmas laukumu. Viss ir vienkāršs - jāsmidzina Fosfix Plus kombinācijā ar Bactoforce. Šis tandēms patīk ne tikai Latvijas lauksaimniekiem, pateicoties tā kombinācijai ar augu aizsardzības līdzekļiem un augstajai efektivitātei - tas patīk arī citu valstu rapšu un kviešu audzētājiem tā efektīvās iedarbības dēļ.

