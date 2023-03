Kāpēc izvēlēties starptautisku izglītību?

"Esmu strādājis dažādās starptautiskās skolās, tostarp četrus gadus Brazīlijā, trīs gadus Indonēzijā, pirms tam – piecus gadus Latvijā. Es varu viennozīmīgi apgalvot, ka mūsu skola ir unikāla. Tā piedāvā iekļaujošu un rosinošu mācību vidi, kas veicina starptautisko domāšanu un daudzvalodību," saka Starptautiskās vidusskolas "Ekziperī" direktors Artūrs Piļkēvičs. Skolā ir sākusies uzņemšana jaunajam mācību gadam.

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" (Exupery International School, EIS) ir Pasaules skolu apvienībā autorizēta Starptautiskā Bakalaurāta (International Baccalaureate, IB) diploma programmas skola, kas piedāvā starptautikās mācību programmas skolēniem no pirmsskolas (no 2,5 gadu vecuma) līdz vidusskolai, absolventiem nodrošinot iespēju tālāk izglītoties prestižākajās augstskolās visā pasaulē. Papildus starptautiskajām atļaujām EIS ir ieguvusi Latvijas Izglītības ministrijas licenci īstenot starptautisko izglītības programmu Latvijā . Tas nozīmē, ka skolēniem tiek nodrošināta izglītība, ko oficiāli atzīst gan valsts, gan starptautiskās institūcijas. EIS ir skola, kas katrā skolēnā attīsta to, kas viņā ir labākais.

Ar ko unikāla ir Starptautiskā vidusskola "Ekziperī"?

Pirmkārt, mums ir unikāla valodu programma - mācības notiek angļu valodā ar īpašu atbalstu, bet ir arī ļoti spēcīgs atbalsts skolēna dzimtai valodai. Apzinoties, ka lielākā daļa mūsu skolēnu nenāk no angļu valodā runājošām ģimenēm, mums ir ļoti spēcīga angļu valodas atbalsta programma, kurā bērniem tiek piedāvāta speciāla palīdzība ar nolūku panākt vēlamo valodas līmeni. Ir arī citi atbalsta paņēmieni - pirmsskolā (2,5-6 gadi) mēs strātēģiski cenšamies nodarbināt vietējos pedagogus ar ļoti labu angļu valodu, kuri māca valodu un vienlaikus var labi saprasties ar bērniem un viņu vecākiem, savukārt sākumskolā (1.-5. klase) strādā brīnišķīgi pedagogi no ārzemēm, bet katram ir asistents, kurš spēj komunicēt ar bērniem un vecākiem viņu dzimtajā valodā.

No otras puses, mēs īpaši atbalstam arī dzimto valodu. Pētījumi parāda, ka dzimtā valoda ir pamats citu valodu attīstībai un visu zināšanu iegūšanai. Tādēļ, atšķirībā no daudzām citām starptautiskām skolām, mēs nevis vienkārši piedāvājam mācīties otru valodu, bet ikvienam skolēnam nodrošinām iespēju padziļināti mācīties arī savu dzimto valodu 2-3 reizes nedēļā, jau no pirmsskolas vecuma līdz pat vidusskolai (pat, ja grupā ir tikai 3-5 bērni). Tas viss ļoti labi strādā – jau 6. klasē skolēni runā un raksta angliski pavisam brīvi un lielākai daļai mūsu skolēnu, pabeidzot 12. klasi, ir iespējams saņemt bilingvālu diplomu. Tā ir milzīga vērtība un tas mūsu skolu ļoti atšķir no citām.

Otrkārt, mums ir ne tikai patiesi starptautisks un augsti kvalificēts skolotāju kolektīvs, bet arī īpāša kolektīva saliedētība. Tas nav tikai subjektīvs novērojums, par to liecina cipari – mums ir netipiski zema pedagogu rotācija un skolotāju atsauksmes aptaujās un ikdienā ir ļoti pozitīvas. Pie mums skolotāji paliek, grib šeit strādāt. Pētījumi pierāda, ka skolotāju kolektīvā efektivitāte ir viens no visnoteicošākiem faktoriem, kas pozitīvi ietekmē skolēnu izaugsmi. Un kas tad vēl, ja ne skolēnu izaugsme ir skolas kvalitātes pazīme? Pierādījums ir atkal ciparos. Pagājušajā vasarā vien mums pievienojās vairāk nekā 100 bērni un gada laikā vēl ap 30. Kopā mums ir jau 369 skolēni, un šogad mums būs jau pirmais 12. klases izlaidums.

Treškārt, mums ir patiešām īpašas skolas ēkas. Abas ēkas ir uzvarējušas arhitektūras balvas, un mēs esam vienīgā starptautiskā pansija tipa skola reģionā – mums ir dienesta viesnīcas ēka, kurā dzīvo nu jau 20 skolēni. Abas ēkas ir ļoti modernas un tehnoloģiski advancētas, mūsdienīgi ekipētas, tāču galvenais ir tas, ka ienākot skolā, vide un ēkas struktūra rada komforta, atvērtības, dabīguma, caurspīdīguma, viegluma sajūtu.

Lai iestātos skolā, bērnam ir obligāti jāzina angļu valoda?

Līdz ar to, ka mācības notiek angļu valodā, mums ir noteiktas prasības. Līdz sākumskolai uzņemam bērnus arī bez angļu valodas zināšanām, bet mums ir pārrunas un parbaudes dienas, lai saprastu vai bērns ir gatavs mācīties svešvalodā. No sākumskolas vecuma mums ir iestāšanās testi angļu valodā, taču, protams, prasības pakāpēniski aug ar bērnu vecumu. Mēs izmantojam Eiropas vienoto valodu skalu un, ja 3. klasē prasība ir A1 līmenis, tad 11. klasē ir jau B2.

Kādu tautību bērni mācās jūsu vadītajā skolā?

Pie mums mācās bērni no visdažādākām valstīm – no tuvakām Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas, Krievijas, Francijas, Anglijas, un Kazahstanas, kā arī no tālās Meksikas un Brazīlijas, Ķīnas. Un tas ir unikāli, ka visi bērni jūtas šeit labi, te politikai nav vietas. Īstenībā mums ir unikāla iespēja ar izglītību mainīt pasaules redzējumu un iestāties par starptautiskām vērtībām - par mieru, diplomātisku konfliktu risināšanu, starpkulturālo saliedētību un sapratni. Mūsu skolā bērni apgūst starptautisku programmu, mācās no kulturāli daudzveidīgiem un pieredzējušiem pedagogiem, daudzi no kuriem ir pasnieguši starptautiskās skolās visā pasaulē un pārstāv augstus akadēmiskos standartus. Viņi mācās dzīvot pastāvīgi mainīgajā pasaulē, un mēs tiecamies viņiem nodrošināt drošu un atbalstošu mācību vidi, kas veicina starptautisko domāšanu un daudzvalodību. Mūsu personāls ienes klasē pasaules pieredzes un zināšanu klāsta daudzveidību, kas palīdz radīt daudzkultūru vidi. Kurš vēl šo pasauli mainīs, ja ne bērni?

Cik pedagogu skolā strādā?

Skolā ir 87 pedagogi - skolotāji, skolotāju asistent aukles, atbalsta personāls. Un viņi ir pērles, superzvaigznes! Mūsu pedagogu vidū ir horeogrāfi, dizaineri, uzņēmēji, izgudrotāji, mediķi, profesionāli mākslinieki un sportisti, zinātnieki, valodnieki. Mums ir patiešām ļoti laba pedagogu bāze. Viņi arī ļoti ambiciozi iet uz to, lai skolēni piedalās dažādās mācību olimpiādēs. Salīdzinot ar citām starptautiskām skolām, mēs visvairāk piedalāmies olimpiādēs un mums ir medaļas matemātikā, fizikā, ķīmijā, vēsturē, arī valodās, tostarp latviešu valodā. Tas ir īpašs sasniegums skolai, kurā mācības notiek angļu valodā.

Kāpēc izvēlēties starptautisku izglītību?

Jo tā ir progresīva izglītība. Skola darbojas saskaņā ar Starptautiskā Bakalaurāta sistēmas un ANO standartiem, piedāvājot bērniem unikālu izglītības vidi, kurā ņemtas vērā jaunākās tendences un labākā izglītības prakse. Mēs esam starptautiski domājošu profesionāļu komanda, mēs integrējam tehnoloģijas savā mācību praksē un ieviešam inovatīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu skolēniem visjaunākos pieejamos resursus, lai uzlabotu mācīšanās procesu, kā arī sagatavotu viņus dzīvei ārpus skolas. Bērni šajā programmā iegūst ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas pielietot savas zināšanas. Iemācās argumentēt, salīdzināt, analizēt, māk darboties ar statistiku, kā arī iegūst starpkultūru izpratni. Galvenais ir risinājuma meklēšanas process, ne tikai iemācīšanās. Tā ir zinātniska pieeja, kurā tiek izmantoti dažādi rīki un praktisku zināšanu apguve, kas skolēnus sagatavo reālajai dzīvei un nākotnes profesijas izvēlei. Šodien pasaule ļoti polarizējas – viss kļūst balts vai melns, ir grūti domāt pašam par sevi, un to parādīja kovida pandēmija un tagad arī karš Ukrainā. Kā palikt līdzsavarā, spēt spriest balansēti šajā polarizētā vidē? Domāt, izsvert, analizēt, saprast, argumentēt – starptautiskā izglītība uz to ir ļoti vērsta. Turklāt tā ir multilingvistiska – pabeidzot vidusskolu, jaunietis pilnībā pārvalda un komunicē divās vai trijās valodās. IB programmas diploms ir arī augstas izglītības kvalitātes zīme, "brīvbiļete" uz augstskolu, jo ir jau labi pazīstama ar akadēmiski stingrajiem eksāmeniem un koncentrēšanos uz skolēnu patstāvīgo darbību, individuālu izpēti un iemaņu attīstību. Starptautisko vidusskolu absolventi ir atsevišķs jauniešu profils – bilingvāli, ļoti patstāvīgi, prot izzināt, analizēt un argumentēt. IB diplomam ir kvalitātes zīmogs. Tas ir atzīts starptautisko izglītības programmu līderis visā pasaulē. Liela daļa pasaules labāko universitāšu bez papildu iestājeksāmeniem uzņem skolēnus, kuri IB eksāmenos saņēmuši augstus novērtējumus.

Starptautiskās skolas uzdevums ir ne tikai iedot zināšanas, bet tādu izglītību, lai jaunietis ir spējīgs pielāgoties dzīvei jebkur pasaulē, lai viņam nav bail ne no kā. Un es esmu pārliecināts, ka mūsu vidusskolas absolventi dzīvē nepazudīs, spēs atrast savu ceļu, vieglāk pielāgoties dažādiem dzīves apstākļiem, sadarboties ar dažādu kultūru un izcelsmes cilvēkiem, būs atvērti jaunai pieredzei un brīvi savās izvēlēs.

Vai un kā Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" palīdz saviem skolēniem, izvēloties tālāko profesionālo ceļu?

Jā, mēs sniedzam vērtīgus padomus, kas nodrošina piekļuvi pasaules labākajām augstākās izglītības iestādēm. Mācību programma un eksāmenu sistēma dažādu valstu augstskolās var būtiski atšķirties, tāpēc mūsu skolā ir ļoti pieredzējis speciālists (College Counselor), kas strādā attālināti un kuram ir asistents arī uz vietas. Ši komanda palīdz tajā visā noorientēties. Viņi konsultē katru bērnu un ģimeni individuāli – kad pieteikties, lai nenokavētu, kā uzrakstīt eseju, kā sastādīt CV, ko izcelt un akcentēt. Tas viss ir ļoti svarīgi, lai tiktu tālāk, jo konkurence ir ļoti liela. Tāpat pie mums brauc pārstāvji no prestižām augstskolām – no Itālijas, Holandes, Amerikas –, lai skolēnus jau no 9. klases iepazīstinātu ar savām akadēmiskajām programmām un studiju iespējām. Mēs bijām arī pirmie, kas nesen noorganizēja vietējo universitāšu izstādi programām angļu valodā – Latvijā šāds programmu skaits pieaug un tās kļūst ļoti konkutrētspējīgas.

Kadi ir šī brīža izaicinājumi?

Viena no sarežģītākām lietām šobrīd ir budžeta plānošana. Vispār, iespējams, augstās mācību maksas dēļ sabiedrībā valda priekšstats, ka starptautiskās skolas peldas naudā. Bet, saliekot visu "pa plauktiņiem", kļust skaidrs, ka tā nav. Ap 70% no izmaksām ir pedagogu atalgojums un skolotāji no ārzemēm ir dārgs prieks. Turklāt, skolas platība ir 12 000 kvadrātmetru un līdz ar enerģijas un apkures cenu kāpumu, mums ir milzīgas izmaksas. Nezskatoties uz izaicinājumiem, mēs turpinam nodarboties arī ar labdarību. Pagajušā gadā tika pieņemts lēmums izsludināt īpašu palīdzība ukraiņu bērniem, piedāvājot iestāšanās maksas atlaidi un iespēju par brīvu dzīvot internātskolā. Mums ir stipendiju programma, kura paredz piecas studijas gadā, kas sedz līdz 90% no mācību gada maksas talantīgiem bērniem no valsts skolām. Tai pašā laikā, mūsu neatkatrīga statusa dēļ, valsts dotācijas mums ir minimālas – zem pusprocenta no skolas budžeta. Mums nav arī nodokļu atvieglojumu. Saliekot šos faktorus kopā, finansiāla plānošana ir liels izaicinājums un mēs joprojām dzīvojam ar skolas dibinātāju finansiālu atbalstu.

Skola piedāvā arī kādas ārpusskolas sporta aktivitātes?

Protams, mums ir pietiekoši plašs ārpusskolas nodarbību piedāvājums visaptverošai radošu un fizisku iemaņu attīstībai – gan sporta un interešu pulciņi, gan papildizglītības kursi. Tiesa gan, sportā mūsu mērķis nav konkurēt ar profesionālu, daudzveidīgu un finansiāli pieejamu sporta skolu piedāvājumu mums apkārt. Tādēļ piedāvājam iekļaujošas sporta nodarbības ar dažādām sporta spēlēm un liekam uzsvaru uz oriģināliem, akadēmiskiem, tehnoloģiskiem pulciņiem kā šahs, droni, parlamenta simulācijas, skolas pašparvalde, laikmetīgas dejas, balets, keramikas, mozaikas, mākslas pulciņi un pat Cooking Club, kur bērni gatavo ēst mūsu draudzīgo 36.līnijas šefpavāru pavadībā. Skolā drīz būs arī autoskola!

Kādi ir skolas nākotnes attīstības stratēģiskie virzieni?

Mums ir mērķis kļūt par skolotāju tālākizglītības centru. Jau tagad organizējam izglītības konferences, kas ir saskaņotas ar pašvaldību kā skolotāju tālākizglītības kursi. Plānos ir paplašināt šo virzienu, sadarbojoties ar pedagoģijas fakultātēm Latvijā un piedāvāt iespējas skolotāju izglītībai, praksei, pieredzes apmaiņai. Runājot par universitātēm, aktīvi strādājam pie sadarbības ar vietējām labākām augsskolām, kā Stokholmas ekonomikas skola, RSU, RTU, LU. Cenšamies iedot arī mūsu skolēniem iespēju izmantot augstskolu telpas, laboratorijas, apciemot lekcijas, kā arī aicināt lektorus pie mums, cenšoties sagatavot skolēnus notiektām karjeras izvēlēm.

Jūs pats arī esat mācījies starptautiskā skolā?

Neesmu mācījies starptautiskā vidusskolā, bet augstskolu pieredze ir bijusi ļoti starptautiska. Sākotnēji esmu mācījies vietējā skolā, tad arī uzņēmējdarbības koledžā. Pēc pirmā kursa Latvijas universitātē, aizbraucu uz Vāciju spēlēt basketbolu, un tur uzsāku studijas universitātē. Turpināju mācības ASV un galu galā bakalavru ieguvu tieši Amerikā (Oglethorpe University, 2007). Pēc tam, šeit, Latvijā, ieguvu divus maģistra grādus – izglītības vadībā Latvijas universitātē (2011) un sporta zinātnē ar kvalifikāciju skolotājs Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (2014).

Cik ilgi esat strādājis par skolotāju?

Starptautiskā izglītībā strādāju 15 gadus, deviņus no tiem par skolotāju. Pēc paša piredzes, saprotu un augsti vērtēju skolotāju darbu un noteicošo lomu. Uzskatu, kā skolas direktora lielākais izaicinājums ir atrast skolotājus-pērles. Skolotājam ir otra lielākā ietekme (pēc vecākiem) uz bērna dzīves attīstības trajektoriju un pat profesijas izvēli. Diemžēl mūsu valstī skolotāja darbs netiek cienīts un pienācīgi novērtēts. Latvijā ir vēl daudz jādara, lai celtu izpratni par to, cik sarežģīts, daudzpusīgs un svēts ir skolotāja darbs.

Tāds ir arī skolas direktora darbs?

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir jauna skola, un man kā direktoram ir uzdevums veidot skolas kultūru. Tas, kā mēs darām lietas, ir skolas nākotnes attīstības veiksmes pamatā, jo skola nav tikai ēka – tie ir cilvēki, tas ir kolektīvs, tās ir attiecības ar skolēniem un viņu vecākiem. Saglabāt un attīstīt skolas kultūru vienmēr ir liels izaicinājums, bet es jūtu, ka esam uz laba viļņa. Visi jau ir pieraduši, ka esmu atvērts komunikācijai – es nesēžu kabinetā, bet katru dienu cenšos iziet pa skolu, ieiet klasēs, paskatīties, kā notiek mācību process, parunāties ar bērniem un jauniešiem, uzturēt kontaktu. Mana iknedēļas rutīnā ir arī sagaidīt bērnus un ģimenes no rīta ierodamies skolā, sasveicināties ar viņiem. Domāju, arī tas veido skolas kultūru, kurā tiek atzīmēta atvērtība, pieejamība, interese par katra bērna un ģimenes izaugsmi.

Jūsu ģimenē aug četri bērni, un visi mācās "Ekziperī".

Jā, Evai ir 13 gadu, Marianam – 12, Viktorijai – 9, bet Danielam – trīs gadi. Viņi ir ļoti atšķirīgi, bet viņiem visiem patīk šajā skolā. Viņi ir mācījušies starptautiskās skolās Latvijā, Indonēzijā un Brazīlijā, bet par šo skolu bērni ir vislielākā sajūsmā. Viņi grib iet uz skolu un tā šeit ir tipiska parādība – saskaņā ar mūsu skolēnu un vecāku aptaujām virsa 95% skolēmnu grib iet uz skolu un jūtas šeit ļoti labi!

