Kāpēc mājdzīvniekiem ir svarīgas mierīgas vetārsta vizītes un atbildīgi ražota barība?

Starptautiskā saldumu, pārtikas un mājdzīvnieku barības ražotāja "Mars" mērķis ir padarīt pasauli par veselīgāku un laimīgāku vietu ne tikai cilvēkiem, bet arī mūsu četrkājainajiem draugiem. Mājdzīvnieku labbūtība ir svarīgs jautājums, tāpēc "Mars" skaidro, kāpēc mierīgi veterinārārsta apmeklējumi un atbildīgi ražota mājdzīvnieku barība ir būtiska, kā arī, kā kopā ar mājdzīvnieku sagatavoties veiksmīgam veterinārārsta apmeklējumam.

Kvalitatīva pārtika ir pamats mājdzīvnieka dzīves ilgumam

Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kvalitatīva barība ir svarīga mājdzīvniekiem, ir tās tiešā ietekme uz četrkājaino draugu dzīves ilgumu. Ja atskatāmies 20 gadus senā pagātnē, daudzās mājsaimniecībās regulārs ieradums bija barot mājdzīvniekus ar cilvēkiem paredzētu maltīti. Taču gadu gaitā veselīgas izejvielas un kvalitatīva uztura nozīme ir piesaistījusi arvien lielāku mājdzīvnieku īpašnieku uzmanību. Rezultātā ir notikusi pāreja uz rūpnieciski ražotu mājdzīvnieku barību, kas ir ērtāka un nodrošina sabalansētu uzturu mājas mīluļiem.

"Mars" ir uzņēmums, kas strādā ar mērķi un pārvar šķēršļus, lai rītdiena būs labāka kā cilvēkiem, tā mājdzīvniekiem un planētai. Piemēram, "Mars Waltham Petcare Science Institute" regulāri pilnveido populārāko "Mars" mājdzīvnieku barības zīmolu receptes, piemēram, "Sheba", "Whiskas", "Perfect Fit", "Pedigree" u.c., vienlaikus nodrošinot, ka barība ir augstas kvalitātes, lieliski garšo, tā ir sabalansēta un piemērota arī specifiskām mājdzīvnieku vajadzībām. Tāpat, patērējot rūpnieciski ražotu mājdzīvnieku barību, mājdzīvnieku dzīves ilgums pagarinās.

Izejvielu izmantošana, kas nenodara kaitējumu pasaulei

Mājdzīvnieku barības tirgus strauji aug, un augstākas kvalitātes barība kļūst mājdzīvniekiem arvien pieejamāka. Proti, šobrīd nodrošināt, ka mājdzīvnieks saņem labāko, ir daudz ērtāk un vienkāršāk. Liela nozīme ir arī ilgtspējai, sevišķi domājot par mūsu vērtībām un produktu izvēli – proti, mūsdienās daudziem mājdzīvnieku īpašniekiem ir svarīgi izvēlēties tādu barību, kas nekaitē nedz klimatam, nedz apdraud dzīvnieku sugas. Līdz ar to "Mars Petcare" mājdzīvnieku barības ražošanā neizmanto izejvielas, kas iegūtas, ietekmējot apdraudētu dzīvnieku sugas. Tāpat "Mars Pet Nutrition Europe" nesen paziņoja, ka šobrīd mājdzīvnieku barības ražošanā uzņēmums izmanto tikai 100% ilgtspējīgi iegūtas zivis. Arī mājdzīvnieku barības zīmola "Sheba" iepakojums tiek izgatavots no pārstrādātas plastmasas, "Mars" kļūstot par pirmo uzņēmumu mājdzīvnieku barības ražošanas nozarē, kas izmanto drošu, pārstrādātu mitrās barības iepakojumu.

Margita Zeltiņa, "Mars" Dzīvnieku barības kategorijas vadītāja Baltijas valstīs, norāda: "Mars" ir globāls uzņēmums, kas strādā ar pārliecību, ka pasaule, kuru vēlamies rīt, sākas ar to, kā mēs veicam uzņēmējdarbību šodien. Tāpēc mēs ieguldām lielas pūles, lai ražotu visaugstākās kvalitātes produktus, kas ir iegūti un iepakoti ilgtspējīgā veidā. Vienlaikus mēs sniedzam iespēju mājdzīvnieku saimniekiem nodrošināt savus mīluļus ar pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, ļaujot viņiem dzīvot veselīgu un laimīgu dzīvi. Mēs saprotam, ka vesels ķermenis un vesels prāts ir savstarpēji saistīti un to vajadzības ir jāapmierina kompleksi, tāpēc arī investējam pētniecībā, lai padarītu mūsu mājdzīvniekus laimīgākus, mierīgākus un apmierinātākus."





Mierīgas veterinārārsta vizītes ir tikpat svarīgas kā kvalitatīvs uzturs

"Waltham Petcare Science Institute", "Mars" zinātnes centra, eksperti norāda, ka mājdzīvniekiem veterinārārsta apmeklējumi ir tikpat svarīgi kā kvalitatīva un sabalansēta barība. Kopumā pastāv divas jomas, kas var padarīt veterinārārsta apmeklējumu mazāk saspringtu – tie ir soļi, ko kopā ar mājdzīvnieku veikt pirms apmeklējuma un soļi, kas jāveic vizītes dienā.

Lai sagatavotos veterinārārsta apmeklējumam, eksperti iesaka "izspēlēt" veterinārās klīnikas apmeklējumu mājas apstākļos jeb tad, kad tas nav nepieciešams. Piemēram, pašam saimniekam veicot regulāras pārbaudes un mājdzīvnieka apskates mājās, pazīstamā un nepiespiestā vidē. Mājdzīvnieku jau no mazotnes var mācīt būt mierīgam, inscenējot, piemēram, ausu, acu, kāju un ādas pārbaudi un apstrādi. Protams, apvienojot to ar pozitīvu "atalgojumu", piemēram, kārumu vai jaunu rotaļlietu mīlulim. Tas jādara regulāri – arī tad, ja mīlulis ir vecāks. Veicot šīs darbības, mājdzīvnieks var iemācīties izbaudīt klīnikas apmeklējumu, nevis no tā baidīties. Ja mājdzīvnieks klīniku apmeklē tikai tad, kad jūtas slikti vai viņam ir sāpes, ir dabiski, ka tas radīs trauksmi.

Klīnikas apmeklējums ir tikai daļa no visas vizītes. Arī brauciens ar automašīnu mājdzīvniekam var izraisīt satraukumu. Lai izvairītos no satraukta mājdzīvnieka ievešanas klīnikā, ieteicams praktizēt drošus pārbraucienus ar auto jau iepriekš. Piemēram, suņa īpašnieks var ikdienā veikt mājdzīvnieka pārvadāšanu, lai tas nebaidītos no auto braucieniem, izmantojot speciālu suņa drošības jostu vai drošu transportēšanas konteineru.

Kā redzam pētījumos," skaidro M. Zeltiņa, "svarīgi ir piedāvāt mājdzīvniekiem kārumus, samīļot vai paspēlēties ar viņiem. Pakāpeniski var īstenot nelielus braucienus ārpus mājas, vēlāk - garākus un laikietilpīgākus. Ar kaķiem ir nedaudz citādāk – tiem ir jāatrodas izturīgā un vēdināmā pārnēsājamajā kastē ar vairākām atverēm, lai kaķis, kad ir nonācis vetārsta kabinetā, varētu veikli izkļūt no tās tieši tā, kā to vēlās. Ikdienā, uzņemot četrkājainos viesus "Mars" birojos, esmu ievērojusi, ka, mājdzīvnieki ar katru viesošanās reizi kļūst rāmāki. Līdz ar to secinu, ka birojs ir nomierinoša, nevis saspringta vide, un tas noteikti par tādu ir kļuvis, soli pa solim praktizējot braucienus ārpus mājas. Tātad sagatavošanās ir būtiska.

Kāpēc gaidīt automašīnā nevis uzgaidāmajā telpā var būt ieguvums?

Eksperti iesaka sekot līdzi dzīvnieku ķermeņa valodai un rīkoties atbilstoši tai. Skaidrs, ka mājdzīvnieka īpašnieks, atpazīstot situāciju, kad mājdzīvnieks jūtas neomulīgi, vēlas viņu pasargāt no stresa situācijas. Ja suns ir agresīvs vai ļoti bailīgs, labāk palikt mašīnā, nevis uzgaidāmajā telpā, kur citi dzīvnieki var izraisīt vēl lielāku trauksmi. Ienākot klīnikā, jāļauj mājdzīvniekam brīdi apostīt un izpētīt vidi. Tas var radīt ieinteresētību. Tas pats attiecas uz kaķiem – ja kaķim ir bail, labāk pagaidīt automašīnā vai pie ārdurvīm. Tas palīdzēs izvairīties no stresa, ko rada citu "pacientu" riešana, tālruņu zvanīšana u.c. satraucoši notikumi uzgaidāmajā telpā.

Stresa mazināšana, piedāvājot kārumus vai izveidojot "patvertni"

Kad mājdzīvnieka īpašnieks ierodas pie veterinārārsta, eksperti iesaka izveidot nelielu, drošu patvertni, uzliekot pārsegu kaķa pārnēsāšanas kastei, lai mazinātu apjukumu, kas var satraukt kaķi. Ja iespējams, uzgaidāmajā telpā kaķa transportēšanas kasti var novietot uz drošas, augstas virsmas, kur to nevar aizsniegt suņi, kas var ostīt vai iedunkāt kasti, tā satraucot kaķi.

Tāpat ieteicams paņemt līdzi mājdzīvnieka iecienītāko rotaļlietu, sedziņu vai ko citu no guļasvietas, tā nodrošinot mīlulim pazīstamus priekšmetus un komfortu. Var noderēt arī iecienītākie kārumi, ar kuriem uzmundrināt mīluli, sevišķi injekciju, temperatūras mērīšanas vai brūces, sāpošas ķermeņa daļas apskates laikā.