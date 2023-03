Kāpēc Rīga neļauj sakārtot gaisvadus?

Jau kādu laiku Rīgā spēkā ir regulējums, kas aizliedz gaisvadu telekomunikāciju rekonstrukciju un attīstību. Gaisvadu īpašniekiem – elektronisko sakaru operatoriem – tiek uzlikts pienākums, atjaunojot gaisvadus, pārcelt tos pazemē. Šī normatīvā regulējuma ieviešanas galvenais mērķis savulaik bija sakārtot galvaspilsētas gaisa telpu, pakāpeniski atbrīvojot Rīgu no tīklu mudžekļiem un vienlaikus domājot arī par drošību. Taču regulējums tika izstrādāts sasteigti, atbildīgajai pusei nekonsultējoties ar nozari un neņemot vērā būtiskos ierobežojumus, kuru dēļ šobrīd arī nav iespējams labot gaisvadu situāciju. Tā rezultātā tiek bremzēta ne vien interneta un telekomunikāciju pakalpojumu attīstība, bet arī būtiski apdraudēta konkurence elektronisko sakaru nozarē, nemaz nerunājot par to, kādas sekas esošie noteikumi ilgtermiņā atstās uz interneta pakalpojuma lietotājiem.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Noteikumi, kas radījuši monopola situāciju tirgū

Paveroties augšup uz atsevišķiem Rīgas ēku jumtiem, redzams, ka mājas savstarpēji savieno neskaitāmi gaisvadi. Kamēr atbildīgā puse – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kas, kā izskatās, pārstāv konkrēta pazemes kanalizācijas infrastruktūras operatora intereses, domā par to, kā gaisvadus demontēt, netiek pievērsta uzmanība tam, ka patiesībā būtu jādomā par racionālu pieeju, kā situāciju labot soli pa solim. Ir jāmeklē tāds risinājums, kur ar likumu noteiktās tiesības uz īpašuma aizsardzību ir visiem tirgus dalībniekiem. Un šādus priekšlikumus komersanti jau vairākkārt izteikuši – jāpārskata regulējums, lai būtu iespējams, piemēram, konsolidēt vadus, kas praksē nozīmētu apvienot, teiksim, 10 vadus, tā vietā atstājot vienu. Tas būtiski uzlabotu pilsētas vizuālo tēlu, tomēr šis ir jautājums, par ko elektronisko sakaru operatori cīnās jau gadiem, bet netiek sadzirdēti.

Esošais regulējums ir nepilnvērtīgs. Gaisvadu tīklu infrastruktūra, tāpat kā pazemes kanalizācijas infrastruktūra vai jebkura cita, ir tās īpašnieku īpašums, taču tiesības uz tā aizsardzību, šķiet, tiek piemērotas nevienlīdzīgi. Bieži vien cīņā pret gaisvadiem tiek izmantots maldinošs arguments, ka galvaspilsētā esošās gaisvadu līnijas ir nelegālas. Paņemsim par piemēru "Baltcom" izbūvētos tīklus – visas līdz šim veiktās pārbaudes rezultējušās ar atzinumiem, ka gaisvadi ir izbūvēti legāli. Protams, neapšaubāmi, ir arī tādi gaisvadi, kuri sen netiek izmantoti vai kuriem nav iespējams identificēt īpašnieku, tomēr ar esošo pieeju un būtisku resursu trūkumu atbildīgajos dienestos, neizskatās, ka jautājums par pilsētvides uzlabošanu tiks atrisināts tuvākajā laikā.

Atgriežoties pie domas par nevienlīdzīgu pieeju – šī brīža regulējums paredz obligātu prasību elektronisko sakaru operatoriem, kas darbojas ar gaisvadu starpniecību, rekonstrukcijas gadījumā pārcelt tos konkurentam piederošajās pazemes šahtās (jo lielākā daļa pazemes kanalizāciju ir konkurenta īpašumā). Jaunu gaisvadu līniju izbūve Rīgā ir pilnībā aizliegta. Līdz ar ko vietas noma kanalizācijā, kas jāmaksā konkurentam, vēl ir mazākais ļaunums. Daudz lielākus draudus rada būtiski konkurences pārkāpumi, radot priekšrocības apkalpot klientus attiecīgā ēkā vienam elektronisko sakaru operatoram – tam, kuram pieder kanalizācijas šahtas. Varētu rasties jautājums – kāpēc citi gaisvadu operatori nevar izbūvēt savu pazemes kanalizācijas infrastruktūru? Atbilde ir vienkārša – ievērojami lielākajā daļā gadījumu Rīgā to fiziski nav iespējams izdarīt, jo pastāv būtiski ierobežojumi, tostarp, ielu sarkanajās līnijās šādai infrastruktūrai vairs nav vietas, turklāt pievadi no kanalizācijas līdz mājai un pēc tam no pagraba tālāk būtu jāizbūvē ēkā, kur īpašumi sadalīti un 100% īpašnieku piekrišanu šādiem darbiem nevarētu iegūt. Tas ir pārbaudīts praksē. Līdz ar ko netiek ievērotas arī pašu patērētāju intereses, ierobežojot elektronisko sakaru pakalpojumu daudzveidību.

Par regulējuma nepilnībām maksās gala patērētājs

Jāatgādina, ka savulaik tieši gaisvadi veicināja ātrgaitas interneta attīstību Latvijā. Diemžēl šobrīd izveidojusies prakse, kur gaisvadu operatoru intereses un Satversmē noteiktās tiesības uz īpašumu netiek ņemtas vērā. Ir viens dominējošais operators, kurš atsevišķās adresēs, kur citi elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji nevar piekļūt, lai sniegtu savu pakalpojumu, var noteikt pakalpojumu cenas pēc saviem ieskatiem. Tas rezultēsies ar to, ka par internetu maksāsim Rietumeiropas cenas. Turklāt pakalpojumu cenu pieaugums ir tikai viens risks; esošais regulējums ilgtermiņā negatīvi ietekmēs arī interneta attīstību un tā kvalitāti, jo ir skaidrs, ka monopola apstākļos, izslēdzot sacensību par inovācijām, zūd motivācija ieguldīt līdzekļus tehnoloģiskajā attīstībā un pakalpojumu pilnveidošanā. Piemēram, Lielbritānijā optiskais internets arvien ir attīstības sākumstadijā, bet citās lielajās Eiropas pilsētās par internetu iedzīvotāji maksā pat piecas reizes vairāk, saņemot būtiski sliktāku pakalpojumu. Un nevis tādēļ, ka ir lielāks iedzīvotāju skaits, bet tāpēc, ka nav konkurences, jo gaisvadi ir aizliegti.

Liedzot gaisvadu tīkla rekonstrukciju, elektronisko sakaru operatori ir spiesti pārvietot savu infrastruktūru pazemē, zaudējot iepriekš veiktās investīcijas esošās gaisvadu infrastruktūras modernizēšanā. Tas komersantiem pēc būtības nozīmē ienākšanu tirgū no jauna ne vien no izmaksu viedokļa, bet arī no administratīvā sloga viedokļa, kā rezultātā jāpārvar neskaitāmi šķēršļi, vēlreiz jāveic tīkla izbūves un saistītās infrastruktūras saskaņošana ar īpašumu īpašniekiem, kuri to, protams, nevēlas darīt, un ne tikai.

Rīgas domes centieni uzlabot pilsētvidi, tostarp arī no estētiskā viedokļa, ir apsveicami. Nenoliedzami, gaisvadu infrastruktūra Rīgas pilsētā vietām ir kritiskā stāvoklī, taču galvenais iemesls tam ir tieši pastāvošais regulējums. Spēkā esošie saistošie noteikumi liedz uzturēt gaisvadu līnijas kārtībā, jo tās nav atļauts rekonstruēt, nepārceļot pazemē. Baltcom, tāpat kā citi nozares spēlētāji, vēlas īstenot savu darbību atbildīgi un saskaņā ar likumu, tāpēc jauna tīkla izbūvi Rīgas pilsētā 100% gadījumu Baltcom veic pazemes kanalizācijā.

Taču bieži gadījumos, kur runājam par jau izbūvēta tīkla pārbūvi izbūvētā pilsētā, tas nav iespējams pat ar labākajiem nodomiem. Tā kopš 2021. gada uz pazemes infrastruktūru nav bijis iespējams pārcelt aptuveni 95% gaisvadu, kuriem bija steidzami nepieciešama rekonstrukcija vai modernizācija. Tādējādi komersanti tiek izspiesti no tirgus un nozarē pakāpeniski veidojas monopola situācija. Un visa rezultātā Rīgas dome pati uzliek šķēršļus pašu definētā mērķa sasniegšanai – gaisvadu sakārtošanai.

Problēmas risinājums – regulējuma sakārtošana

Pirms kāda laika par Latviju tika runāts kā par vienu no spēcīgākajām Eiropas Savienības valstīm interneta pieejamības un kvalitātes ziņā. Arī Rīgas kā viedās pilsētas statusa stiprināšanā internetam un konkurencei nozarē ir ārkārtīgi liela nozīme. Neskatoties uz to, ka apstākļi, ko rada regulējums, ir dramatiski, tie nav jāpieņem par pašsaprotamiem. Ja atbildīgās puses iedziļinātos situācijas nopietnībā, būtu iespējams nonākt pie rezultāta, kur ne vien tiek sakārtota pilsētvide, bet arī tiek nodrošināta brīva konkurence un uzņēmējiem ir tiesības uz īpašuma aizsardzību. Jo šobrīd jāsecina, ka, nemainot Saistošos noteikumus uz objektīvi izpildāmiem, Rīgas centrā pakalpojumus varēs sniegt vien viens operators, kas bezkonkurences apstākļos apdraud pakalpojuma cenu un kvalitāti.

Vairāki gaisvadu operatori uzskata, ka ir nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus regulējumā. Priekšlikumi ir dažādi, bet centrālā ideja paliek nemainīga – ļaut operatoriem jaunus tīklus ierīkot pazemē tur, kur tas ir tehniski iespējams, bet tur, kur nav, atļauj atjaunot, modernizēt un konsolidēt esošos gaisvadu tīklus, lai nodrošinātu nemainīgu pakalpojumu kvalitāti un nepārtrauktību un uzlabotu pilsētas kopainu. Pie šāda risinājuma ieguvēji būs visi: iedzīvotājiem netiks ierobežotas interneta pakalpojuma sniedzēju izvēles iespējas un tiks saglabātās konkurētspējīgas cenas; elektronisko sakaru operatoru likumiskais īpašums tiks aizsargāts, būs iespēja tiesiskā veidā samazināt gaisvadu skaitu pilsētā, kā arī, ne mazāk svarīgi – būs iespēja turpināt strādāt godīgas konkurences apstākļos, nebremzējot interneta attīstību.