Kāpēc studēt starptautisko biznesa vadību vai tiesību zinātni TalTech, e-Igaunijā?

Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (TalTech) ir inovatīvākā universitāte Igaunijā. TalTech Ekonomikas fakultāte piedāvā iegūt augstāko izglītību uzņēmējdarbībā, tiesību zinātnē, ekonomikā un valsts pārvaldē. Angļu valodā šeit var apgūt bakalaura programmu starptautiskajā biznesa vadībā vai tiesību zinātnē. Ekonomikas fakultāte ir kā maza Ņujorka ─ šeit atradīsiet draugus un nākamos sadarbības partnerus no katra pasaules nostūra.

Kāpēc studēt starptautisko biznesa vadību un kāpēc tieši Igaunijā?

Igaunija ir kļuvusi par lielisku vietu biznesa studijām: tas ir viens no karstākajiem jaunuzņēmumu centriem Eiropā, Igaunijā ir lielākais uzņēmumu-vienradžu, t.i., uzņēmumu, kuru vērtība ir vairāk nekā miljards dolāru, skaits Eiropā uz vienu iedzīvotāju. Tehnoloģiskā inovācija un uzņēmējdarbība šeit iet roku rokā: 99% sabiedrisko pakalpojumu ir pieejami tiešsaistē 24/7.

Starptautiskās biznesa vadības mācību programmai ir EFMD akreditācija, kas nozīmē, ka tā ir iekļauta 170 pasaules labāko biznesa un vadības mācību programmās. Mācību programma ir izveidota tiem, kas nākotnē vēlas strādāt starptautiskos uzņēmumos. Studijas notiek multikulturālā vidē: 20% no fakultātes studentu saimes veido starptautiskie studenti no vairāk nekā 60 valstīm.

"TalTech universitātē ir studenti un pasniedzēji no visām pasaules malām. Studijas nav vieglas, bet mācībspēki ir gatavi palīdzēt it visā. Turklāt gan studenti, gan darbinieki organizē daudz pasākumu, kas universitātes dzīvi padara vēl jo interesantāku. Es jau strādāju fintech tehnoloģiju jomā un jūtu reālu labumu no tā, ko apguvu lekcijās, un tas palīdz manu darbu izprast dziļāk. Esmu pārliecināta, ka pēc studiju beigšanas būšu vēl kompetentāka un konkurētspējīgāka savā jomā," skaidro studente no Latvijas Krista Mirsepa.

Mācību programma nodrošina plašas zināšanas, lai kļūtu par augsti kvalificētu darbinieku jebkurā uzņēmumā vai sāktu savu uzņēmējdarbību. Studiju pirmajā pusē apgūsiet biznesa pamatus, bet otrajā pusē starp četrām galvenajām jomām izvēlēsieties uz jūsu interesēm balstītu specializāciju: mārketingu, uzņēmējdarbību un vadību, finanses un grāmatvedības uzskaiti digitālajā laikmetā. Mācību darba struktūra ir daudzpusīga un balstīta uz praksi. Studentiem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas hakatonos, atrisināt reālu uzņēmuma problēmu grupas darba projektā, piedalīties korporatīvajās vizītēs un starptautiskos projektos, kā arī uz semestri vai pāris semestriem doties apmaiņas studijās uz partneru universitāti.

Kāpēc studēt tiesību zinātni TalTech universitātē?

Mācību programma tiesību zinātnē ir specializējusies uz Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jomu. Studiju programmā liels uzsvars tiek likts uz tehnoloģiju tiesībām. Jūs apgūsiet, piemēram, starptautiskās intelektuālā īpašuma tiesības, digitālās starptautiskās uzņēmējdarbības tiesības, IT un kiberdrošības regulācijas. Šī studiju programma ir piemērota cilvēkiem, kuri vēlas turpināt karjeru starptautiskā organizācijā vai Eiropas Savienības institūcijā, valsts iestādē vai advokātu birojā.

Mācību darbs notiek nelielās, apmēram 25-35 cilvēku grupās, kas dod iespēju maksimāli iesaistīties – jautāt, diskutēt un saņemt tiešu atgriezenisko saiti. Gan studenti, gan mācībspēki nāk no dažādām pasaules vietām, kas ļauj salīdzināt dažādas tiesību sistēmas un prakses. Studiju laikā studenti var doties uz praksi vai piedalīties starptautiskajā strīdu izšķiršanas tiesu konkursā, kuru TalTech studenti vairākkārt ir uzvarējuši. Juridiskās fakultātes studentiem ir sava studentu organizācija MTÜ Õigus, kas organizē juridisko biroju apmeklējumus un vebinārus, lai paplašinātu profesionālo tīklu un liktu stingru pamatu savai juridiskajai karjerai.

Aktīva studentu dzīve vienīgajā studentu pilsētiņā Baltijā

TalTech studentu pilsētiņa ir unikāla visā reģionā. No kopmītnes līdz lekcijai nokļūsiet tikai pāris minūšu laikā, turklāt labākā bibliotēka Baltijā, klase, kas atvērta 24/7, un lieliskas sporta iespējas pieejamas rokas stiepiena attālumā. Universitātē darbojas vairāk nekā 30 studentu organizācijas – sākot no mārketinga un debatēm līdz tautasdejām un studentu formulai –, no kurām ikviens var atrast sev piemērotu.

Lasiet vairāk par mācību programmām šeit.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš Latvijas pilsoņiem ir 01.08.2023.