Kas ir 'PreferRent', ko izmanto virs 50% Baltijas būvtehnikas nomas uzņēmumu?

Latvijas uzņēmuma "PreferRent" tehnikas nomas un koplietošanas digitālā platforma Baltijā aktīvu darbību uzsāka 2021. gada jūnijā, un uz šo brīdi platformā reģistrējušies vairāk nekā 330 Baltijas nomas uzņēmumi. Lielākā daļa uzņēmumu ir no Latvijas un Lietuvas, kur katrā valstī to skaits pārsniedz 50%, savukārt Igaunijā no kopējā tirgus apjoma ir pievienojušies gandrīz 40%. Savukārt platformas lietotāju jeb nomnieku skaits jau tuvojas 10 tūkstošiem. Uzņēmuma izpilddirektors Mišels Zavadskis norāda, ka platformas lietotāju pieaugums apliecina, ka pāreja uz šāda veida digitalizāciju būvniecības nozarē ir neizbēgama un lielāko nomas uzņēmumu pievienošanās platformai ir laika jautājums.

Baltijas "Booking.com" vietējiem būvtehnikas nomas uzņēmumiem

"PreferRent" platformas darbību var pielīdzināt "Booking.com", vienīgi te tiek iznomāta būvtehnika no dažādiem nomas uzņēmumiem – tie varētu būt gan uzņēmumi, kuru pamatbizness ir iznomāt būvniecības tehniku, gan arī tie, kuriem tehnikas nomas aktivitātes ir sekundārs bizness. Savukārt potenciālo klientu pusē atrodas platformas lietotāji jeb tehnikas nomnieki, kuri 95% gadījumu pārstāv kādu uzņēmumu, kas visbiežāk saistīts ar būvniecību.

Maksā tikai par veiksmīgiem darījumiem

"PreferRent" izpilddirektors Mišels Zavadskis stāsta, ka platformas darbība balstās uz caurspīdības un uzticamības modeļa. Reģistrēšanās platformā nomas uzņēmumiem un nomniekiem neuzliek nekādas saistības, un par tās izmantošanu netiek piestādīta nekāda maksa. Darījuma gadījumā – kad iznomātājs veic tehnikas nomu – "PreferRent" iekasē 5%, taču, ja darījums nenotiek, nekāda maksa iekasēta netiek.

"Pievienojoties platformai, nomas uzņēmums nezaudē saikni ar saviem klientiem. "PreferRent" nepārņem un nekontrolē attiecības ar klientiem, bet gan dod abām pusēm iespēju veikt vēlamo darījumu ātrāk, izdevīgāk un ērtāk. Mums nav, ko slēpt. Mēs sniedzam nomas uzņēmumiem nepieciešamo informāciju par potenciālajiem klientiem un viņu tehnikas vajadzībām, un viņu pašu pārziņā ir noteikt savas cenas un nosacījumus darījuma veikšanai. Respektīvi, ja darījums notiks, nomas uzņēmums samaksās mums komisiju, ja nenotiks – nemaksās neko," norāda M. Zavadskis.

"PreferRent" piedāvā divu veidu darījumus – viens ir noma, kas notiek starp nomas uzņēmumu un nomnieku. Savukārt otrs ir tehnikas koplietošana starp nomas uzņēmumiem jeb tā saucamā tehnikas pārnomāšana. Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka nomas un koplietošanas darījumu apjoms "PreferRent" platformā mērāms miljonos eiro, savukārt rezervāciju skaits pārsniedz 25 tūkstošus.

SIA "Nemco" nomas projektu vadītājs Gatis Drinķis stāsta, ka "PreferRent" izmanto kopš 2021. gada jūlija un, pateicoties platformai, uzņēmums ir ieguvis gan jaunus klientus, gan arī jaunus sadarbības partnerus: "PreferRent mums sniedz papildu klientu plūsmu, interesantus darījumus un iespēju strādāt efektīvāk ar savu tehnikas parku. Caur platformu varam iznomāt citiem nomas uzņēmumiem savu lieko tehniku, kā arī papildus paņemt klāt, kad pašiem tās pietrūkst".

Tikmēr "PreferRent" klients, SIA "Valkas Ceļi" izpilddirektors Dāvis Antons līdzšinējo sadarbību raksturo kā ērtu, ātru un operatīvu: "Šī platforma man palīdz sakārtot iekšējos un ārējos nomas procesus, un samazināt nomātās un savas tehnikas dīkstāvi, jo caur platformu varam to iznomāt arī citiem uzņēmumiem. Pateicoties "PreferRent", strādājam efektīvāk, ietaupot laiku un naudu".

Pastāvēs tie, kas spēs mainīties un iet līdzi laikam



"PreferRent" izpilddirektors Mišels Zavadskis norāda, ka būvniecības nozarē domāšanas modelis strauji mainās. To viennozīmīgi veicināja arī pandēmija, kuras laikā daudzu uzņēmumu pastāvēšana kļuva atkarīga no digitalizācijas. Taču jāņem vērā, ka, laikam ejot uz priekšu, mainās arī būvniecības nozares paaudze, kas, gribi vai negribi, lielā mērā iespaido tirgus tendences.

"Cilvēki, kas pašlaik veido karjeru būvniecības nozarē, ir vecumā ap 35 gadiem vai jaunāki, kuri ar tehnoloģijām ir uz "Tu". Viņi nevēlas manuāli meklēt un apzvanīt vairākus nomas uzņēmumus, salīdzināt cenas, lai pēc tam tērētu vēl papildu laiku to skaņošanai. Šīs paaudzes moto ir "ātri, ērti un bez liekām izmaksām", un viņiem biznesa digitalizācija ir pašsaprotama. Arī mēs novērojam, ka jaunāki un mazāki nomas uzņēmumi, kurus nereti pārstāv jaunā paaudze, mūsu platformu pieņem ātrāk, taču daļai krietni pieredzējušu uzņēmumu mēdz pret šādu darbības modeli būt aizspriedumi," norāda M. Zavadskis.

Viņš gan ir pārliecināts, ka lielo būvtehnikas nomas uzņēmumu pievienošanās platformai ir laika jautājums, jo, pieaugot "PreferRent" lietotāju skaitam, nomāšana caur platformu kļūs par normu. Līdz ar to nomas uzņēmumiem nāksies saprast – ja nebūsim tur, nesasniegsim tehnoloģiski attīstītus klientus.

To arī apstiprina Armands Zakrevskis, būvuzņēmuma "Mapri būve" būvdarbu vadītājs, norādot, ka arvien vairāk būvnieku iet līdzi laikam un priekšroku dod pasūtījumu veikšanai tiešsaistē: "Man platforma uzskatāmi palīdz ietaupīt laiku un resursus. Nav nepieciešams sazināties ar 3–4 nomas uzņēmumiem un iesaistīties neskaitāmās sarunās, lai pasūtītu parastu tehniku. Tāpēc par tehnikas nomu nesatraucamies un ļaujam platformai darīt savu darbu," viņš stāsta.

Savukārt būvtehnikas nomas uzņēmuma "Stats Rent" valdes loceklis Vitauts Ivanausks apliecina, ka ne tikai būvniecības, bet arī nomas nozare ir sākusi digitalizēties. Viņš uzskata, ka "PreferRent" nomas uzņēmumiem ir efektīvs digitāls papildu pārdošanas kanāls, caur kuru iespējams saglabāt esošos un piesaistīt jaunus klientus.

"Mēs klientus varam satikt dažādās vidēs – nomas punktos, būvobjektos un arī digitālajā vidē. Līdz ar to, ja klienti vēlas pasūtīt no mums tehniku attālināti, tad mēs viņus tikai atbalstām", norāda V. Ivanausks, piemetinot, ka platforma uzņēmumam palīdz arī optimizēt savus darba resursus.

Reaģējot uz tirgus pieprasījumu, "PreferRent" platformā šobrīd katru otro nedēļu vienai vai otrai pusei – nomas uzņēmumiem vai būvniekiem – tiek papildināta vai uzlabota kāda no funkcionalitātēm. Nesen tika uzsākta "business account" jeb uzņēmuma konta funkcionalitāte, kur būvuzņēmumi var bez maksas pārvaldīt savu vai nomāto tehnikas parku. Savukārt rudenī priekš nomas uzņēmumiem plānots palaist IRMS jeb "Intelligent Rental Management System". Tā būs plaša lietojuma programmatūras pakete, ar kuras palīdzību nomas uzņēmumi varēs digitalizēt savu nomas biznesu – tehnikas iznomāšanu, atgriešanu, remontu aktu plūsmu, rēķinu izrakstīšanu u. c.

Mišels Zavadskis uzskata, ka platforma jo īpaši palīdz mazām vai vidējām nomas kompānijām, kurām vēl nav iespējas vai vēlmes attīstīt savu e-komercijas platformu vai RMS digitalizētu nomas biznesa pārvaldīšanas sistēmu. Tā, piemēram, celtniecības iekārtu tirdzniecības un nomas uzņēmuma "Reaktīvs" valdes loceklis Gundars Zariņš stāsta, ka uzņēmums vienmēr centies sekot līdzi tirgus tendencēm, kur digitālo tehnoloģiju izmantošana ikdienā arvien vairāk kļūst par normu. Līdz ar to šāda visaptveroša nomas platforma likās saistoša ne vien uzņēmumam, bet arī klientiem.

"Ar PreferRent es ieteiktu sadarboties visām nomas kompānijām un īpaši mazākiem uzņēmumiem, jo platforma ļauj gan aptvert vairāk klientu, gan sasniegt plašāku darbības teritoriju. Sadarbības rezultātā esam ieguvuši daudz plašāku potenciālo klientu loku, praktiski neieguldot sava uzņēmuma resursus – ne pārdošanā, ne IT jomā. Turklāt esam piegādājuši arī nomas iekārtas Baltijas tirgū, ko agrāk darījām reti," stāsta G. Zariņš, kas platformu izmanto kopš tās pirmsākumiem.

Pērn oktobrī "PreferRent" uzsācis darbību Polijā. Uzņēmuma pārstāvji stāsta, ka pašlaik Polijā tiek veiktas tās pašas aktivitātes, kas pirmos mēnešus Baltijas reģionā, uzsākot platformas darbību – sākumā tiek pievienoti nomas uzņēmumi, un pēc tam notiek platformas atpazīstamības veicināšana starp būvniekiem.