Kas lācītim vēderā jeb ko būtiski apsvērt pirms tālruņa iegādes?

Viedtālruņa izskats ir būtisks izvēles kritērijs, taču ne mazāk svarīgi ir izvērtēt arī ierīces veiktspēju un citus tehnoloģiskos faktorus jeb kas "lācītim vēderā". Mūsdienās tālruņu lietotāji arvien vairāk uzmanību pievērš tieši materiālu kvalitātei un tālruņa funkciju atbilstībai ikdienas vajadzībām, tāpēc tehnoloģiju uzņēmuma Huawei eksperts dalās ar jaunāko viedtālruņu tehnoloģiskajām iespējām, kas noderēs katram lietotājam.

Pirmais iespaids – vizuālās sajūtas

Izvēloties jaunu ierīci vai jebkuru citu priekšmetu, pirmais izšķirošais kritērijs ir tieši vizuālais izskats un viss pārējais, ko varam novērtēt ar redzi un tausti. Ja pēc šī pirmā soļa sajūtas ir vairāk negatīvas, visticamāk dažādi iekšējie faktori nespēs pārliecināt potenciālo pircēju par pretējo. Tāpēc, meklējot jaunu viedtālruni, ir jāsāk ar pilnvērtīgu izskata analīzi – krāsas, materiāli, ergonomika, svars un arī dizains.

"Pirmais, kas parasti iekrīt acīs jebkuram no mums, ir atšķirīgs dizains. Piemēram, jaunais Huawei Mate 50 Pro ir pieejams īpašā oranžās vegānās ādas versijā, kas, pateicoties vieglajam stikla šķiedras materiālam, nodrošina mīkstu un ērtu satvērienu, vienlaikus saglabājot izcilu triecienizturību un elastību. Tādā veidā lietotājs var neuztraukties par ierīces korpusa nolietošanos pēc salīdzinoši neilga lietošanas laika," stāsta Mikus Tillers, Huawei produktu apmācību vadītājs.

Runājot par kvalitatīviem un ilgtspējīgiem materiāliem, tehnoloģiju nozares pētījumi liecina, ka puse no viedtālruņu tehniskās apkopes gadījumiem ir saistīti tieši ar saplaisājušiem vai salūzušiem ekrāniem. Bieži vien pietiek ar nelielu plaisu uz stikla, lai būtu nepieciešams remonts vai pat visa ekrāna, vidējā rāmja un akumulatora nomaiņa. Tāpēc Huawei vēlējās radīt teju nesatricināmu ekrānu, lai atbrīvotu lietotājus no regulāriem telefona remontu apmeklējumiem un papildu tēriņiem.

Radot jauno Kunlun stiklu, Huawei inženieri aizguva dzelzsbetona izturīgās īpašības un ņēma vērā tālruņu lietotāju paradumus, tādējādi palielinot stikla izturību pret kritieniem 10 reizes salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem. Huawei Mate 50 Pro vegānās ādas versija ir pirmais viedtālrunis, kas, pateicoties jaunajam stiklam, ieguvis Šveices SGS piecu zvaigžņu sertifikātu par stikla izturību pret kritieniem.

Jauda, kas nepieviļ

Pēc tam, kad ir izvērtēts, ka tālruņa izskats un materiāli ir atbilstoši pircēja izvirzītajiem kritērijiem, vajag pārliecināties, vai arī ierīces tehnoloģiskās iespējas nodrošinās nenogurdināmu atbalstu visas dienas garumā.

"Viens no pirmajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras vairums viedtālruņu lietotāju, ir atmiņa. Nozares pētījumi liecina, ka, uzkrājoties fotoattēliem un videoklipiem, ierīces atlikušās atmiņas apjoms bieži strauji samazinās jau pēc pusgada vai gada pēc to iegādes. Tāpēc Huawei jaunajā Mate modelī ir ieviesis SuperStorage funkciju, kas automātiski identificē dublētos failus un lietotnes, kuras lietotājs kādu laiku neizmanto, un samazina to patērēto apjomu. Testos ir pierādīts, ka SuperStorage palīdz ietaupīt līdz pat 20 GB, atstājot vairāk vietas fotogrāfijām, videoklipiem un arī spēlēm," norāda eksperts.

Otrs būtiskais kritērijs ir akumulatora darbības ilgums. Šim nolūkam Huawei ir izstrādājis SuperEnergy Boosting tehnoloģiju, lai apmierinātu mūsdienu viedtālruņu lietotāju straujā dzīvesveida vajadzības. Kad akumulatora uzlādes līmenis samazinās līdz 1 %, SuperEnergy Boosting apvieno atlikušo enerģiju, tādējādi nodrošināt trīs stundas darbības laika gaidīšanas režīmā vai 12 minūtes zvaniem.

Mūsdienās viedtālruņu sortiments ir tik plašs, ka atradīsies piemērotākais risinājums katra vēlmēm. Taču pirms iegādes ir svarīgi pievērst uzmanību augstāk minētajiem kritērijiem, lai tālruņa lietošana būtu kvalitatīva ilgstoši.