Katrai mājai ir nepieciešams jumts un katram jumtam ir nepieciešams Metalmaster

Mēs satikāmies ar uznēmuma AS "Mārupes Metālmeistars" izpilddirektoru, lai uzzinātu vairāk par šo kompāniju, kā arī to, kāpēc Metalmaster ir labākā izvēle, ja jums ir svarīga draudzīgas cenas un labas kvalitātes attiecība.

Kas tad īsti ir Metalmaster?

Metalmaster – tā ir reģistrēta Latvijas ražotāja preču zīme AS "Mārupes Metālmeistars". Mūsu kompānija ražo metāla jumtus, ūdens noteksistēmas un visus nepieciešamos papildelementus jumtu ierīkošanai, kā arī dažādu gabarītu metāla konstruktīvos profilus – gan vieglos (līdz 3 mm biezumam), gan smagās metāla konstrukcijas.

Kurā gadā tika izveidots uzņēmums AS "Mārupes Metālmeistars"?

Uzņēmums tika dibināts 1999. gadā. Jau vairāk nekā 20 gadus AS "Mārupes Metālmeistars" piedāvā saviem klientiem optimālus risinājumus celtniecībā un renovācijā gan privātajam sektoram, gan sabiedriskajām un industriālajām ēkām. AS "Mārupes Metālmeistars" ražotne atrodas netālu no Rīgas – Ozolniekos. Tieši šeit darbojas mūsu komanda, kuras mērķis ir attīstīt preču zīmi Metalmaster, iegūstot partneru un klientu uzticību mūsu produkcijai.

Metāls kā jumta segums celtniecībā netiek izmantots tik sen kā, piemēram, šīferis, bitumens vai keramikas dakstiņi. Kāpēc tika pieņemts lēmums, ka AS " Mārupes Metālmeistars" izgatavos tieši metāla jumtus?

Lēmums tika pieņemts, balstoties uz metāla priekšrocībām, salīdzinājumā ar citiem materiāliem, kā arī tika veikta materiālu pieprasījuma tirgus analīze, kas uzrādīja pozitīvu tendenci – visās Eiropas valstīs pieprasījums pēc šī materiāla tikai aug. Rezultātā mums izrādījās taisnība – šajā īsajā laika periodā tieši metāla segumi ir ieņēmuši līdera pozīciju jumta materiāla izvēlē.

Kādas galvenās metāla jumtu priekšrocības Jūs varat nosaukt priekš tiem, kuri tieši šobrīd izvēlas jumtu būvniecībai vai renovācijai?

Metāla jumti izceļas ar tādām īpašībām kā ilgmūžība, uzticamība, energoefektivitāte, ekoloģiskums un estētiskums.

Vēlētos saņemt īsu skaidrojumu par katru no šīm priekšrocībām. Piemēram, kāds ir metāla jumtu ilgmūžības un uzticamības iemesls?

Kāpēc izvēlēties metālu? Tāpēc, ka tas ir labākais ieguldījums ar maksimālu ieguvumu. Pirmkārt, metāla jumtu kalpošanas laiks var pārsniegt pat 50 gadus. Otrkārt, metāla jumtiem visā ekspluatācijas laikā ir nepieciešama minimāla apkope atšķirībā, piemēram, no tiem pašiem bitumena šindeļiem, kuriem nepieciešama pastāvīga tīrīšana vai bojātu pārklājuma daļu nomaiņa. Treškārt, privātā nekustamā īpašuma tirgus analīze rāda, ka mājām ar metāla jumtu cena ir augstāka nekā līdzvērtīga māja ar cita veida jumta segumu.

Metāla jumti ir ne tikai izturīgi, bet arī uzticami. Pareizi to uzstādot, šie segumi var izturēt jebkuru dabas kaprīzi. Metāla jumti pasargās jūsu māju no ekstremālām klimata temperatūrām, stipra vēja, krusas un lietusgāzēm. Tieši metāla segums nodrošina izcilu aizsardzību piekrastē esošo māju jumtiem, jo metāla cinka pārklājums lieliski to aizsargā no nelabvēlīgajiem jūras klimatiskajiem apstākļiem. Jāpiebilst, ka daudzi kļūdaini uzskata, ka metāla jumti ir vairāk pakļauti zibens spērieniem nekā citi. Tā nebūt nav - metāls ir elektrību vadošs un neuzliesmojošs materiāls, tāpēc ugunsgrēka draudi no zibens spēriena praktiski ir pielīdzināmi nullei. Bet dabas stihijas nav vienīgā lieta, no kā uzticami pasargā metāla jumts - atšķirībā no daudziem citiem materiāliem metāls ir nedegošs, tāpēc metāla jumtiem ir augstākā ugunsdrošības klase - A klase.

Kāda garantija ir Metalmaster produkcijai?

Atkarībā no materiāla produkcijai sniedzam 25 līdz 40 gadu garantiju.

Kāpēc metāla jumti tiek uzskatīti par energoefektīviem un videi draudzīgiem?

Atbilde ir vienkārša - pateicoties metāla īpašībām. Iemesls slēpjas tajā, ka metāls ir energoefektīvākais materiāls no visiem esošajiem - tas var ietaupīt līdz pat 40% no enerģijas izmaksām un nodrošina lielisku izolāciju ziemas periodā. Metāla pārklājums atstaros vairāk saules starojuma nekā, piemēram, bitumena jumts, kas absorbē un saglabā siltumu. Metāla īpašība atstarot UV un infrasarkanos starus ir iemesls optimālai jumta seguma sildīšanas / dzesēšanas attiecībai. Jāatzīmē, ka pēdējā laikā arvien vairāk māju īpašnieku uz jumtiem uzstāda saules paneļus. Tos var viegli uzstādīt uz metāla jumtiem, iespējams izmantot tādus montāžas elementus, kas pat neietekmē jumta rāmi. Uzstādīšanas vienkāršība, jumta dzesēšanas ātrums un metāla ilgmūžība dod maksimālu ieguvumu no saules paneļu uzstādīšanas uz metāla jumta.

Metāls tiek uzskatīts par videi draudzīgāko materiālu jumtu ražošanā. Metāls ir pilnīgi netoksisks, tāpēc tam nav negatīvas ietekmes uz vidi. Metāla jumti ir 100% pārstrādājami, un pats metāls satur vismaz 25% jau pārstrādātu materiālu. Vairumā gadījumu metāla jumtu var uzstādīt uz jau esoša jumta seguma, kas novērš atkritumus kā vides piesārņojuma cēloni. Metāla jumts sver uz pusi mazāk nekā, piemēram, bitumena šindeļi, kas ļauj projektēt jaunas mājas no vieglākām konstrukcijām.

Cik svarīgi šie faktori ir pircējam izvēloties jumta seguma materiālu?

- Mūsu laikā energoefektivitātes un ekoloģijas jautājumi skar absolūti ikvienu – grūti satikt cilvēku, kurš, izvēloties celtniecības materiālus, šos faktorus neņem vērā. Mūsu uzņēmums lepojas, ka Metalmaster produkcija atbilst jaunākajām enerģijas taupīšanas un vides drošības prasībām.

Apspriedīsim metāla jumtu estētiskumu.

Par metāla segumiem bieži saka – skaists jumts. Stilu, materiālu, dizaina risinājumu dažādība un krāsu palete jebkurai gaumei ļauj ērti papildināt mājas arhitektūru ar atbilstošu jumtu, pasvītrojot tās unikalitāti.

Visas iepriekšminētās priekšrocības raksturo Metalmaster zīmola produktus?

Jā, protams. Bet galvenā AS ''Mārupes Metālmeistars'' priekšrocība ir partneru un klientu uzticība Metalmaster zīmolam.

Noslēgumā gribu piebilst, ka tirgū ir daudz uzņēmumu, kas piedāvā metāla jumtus un ūdens noteksistēmas, taču AS ''Mārupes Metālmeistars'' ir lielākais ražotājs Latvijā, kura izstrādājumi tiek izmantoti būvniecībā ne tikai valsts robežās, bet arī ārpus tām - Baltijas valstīs un arī Skandināvijā.

-Kur var iegūt vairāk informācijas par jūsu uzņēmumu?

-Lai apskatītu mūsu katalogu vai saņemtu cenu piedāvājumu jūsu mājas jumta segumam, apmeklējiet mūsu mājas lapu metalmaster.lv.