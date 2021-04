Katram Baltijas iedzīvotājam savās mājās vajag šo

Sākoties siltajai sezonai, Baltijas iedzīvotājiem, īpaši Latvijā, ir liela vēlme vairāk izbraukt dabā un gatavot ēdienu uz atklātas uguns. Uzņēmums "BiolBaltic" vēlas sniegt vērtīgus padomus šajā sarežģītajā jautājumā, pastāstīt nedaudz par sevi un saviem produktiem, ka arī palīdzēt izvēlēties sev piemērotāko. "BiolBaltic.lv" ir oficiālais "Biol" izplatītājs Baltijā. "Biol" ir vadošais Ukrainas čuguna trauku ražotājs, kas ražo traukus atpūtai mājās vai brīvā dabā. Visa produkcija ražota, izmantojot vismodernākās iekārtas. Internetveikalā jūs atradīsiet visplašāko čuguna trauku klāstu visā Latvijā.

Iedomājieties visgaršīgāko plovu. Smaržīgs, garšīgs, drupans. Āzijas eksotika tieši jūsu pagalmā. Kā vislabāk gatavot šādu ēdienu? Protams, čuguna kazanā. Galu galā, kā mēs visi zinām, par jebkura ēdiena kvalitāti un garšu atbild pareizi izvelēts trauks. Labā čuguna kazanā jūs varat pagatavot ne tikai plovu, bet arī zivju zupu, sautējumu, gulašu un daudzus citus ēdienus pēc savas gaumes. Jūsu radi un draugi būs iepriecināti ar šādu izsmalcinātu virtuvi.

Šajā rakstā mēs izskatīsim, kurš kazans ir labāks un kā par to pareizi rūpēties, lai jūs un jūsu tuvinieki varētu pilnībā izbaudīt procesu. Īsta čuguna kazana galvenā pamatīpašība ir tā izliektā pamatne un kopējā puslodes forma. Pateicoties šai īpašībai, trauks uzsilst vienmērīgi, un kazana sienas vienlaikus uzsilst visā tilpumā, kas nodrošinās pārtikas vienoto termisko apstrādi. Mēs visi saprotam, ka nevar uzlikt kazanu uz mājas plīts. Mājas ēdiena pagatavošanai labāk izvēlēties WOK katlu vai citus čuguna traukus. Kazans vairāk piemērots patīkamai laika pavadīšanai dabā un plova pagatavošanai uz atklātas uguns, piemēram, uz ugunskura.

Izvēloties kazanu, svarīgi zināt vēl vienu svarīgu īpašību – cik daudz cilvēku jūs vēlaties garšīgi un sātīgi uzcienāt? Ja vēlaties satikties kopā ar saviem tuvākajiem draugiem, tad 6-8 litru trauks būs lieliski piemērots. Lielākam draugu lokam, piemēram 20 cilvēkiem, nepieciešams izvēlēties 12 litru kazanu. Un ja mērķis cienāt lielu viesu galdu, tad 22 litru kazans ir tas, kas vajadzīgs.

Labas kvalitātes kazanu no lieta čuguna varat iegādāties tiešsaistes veikalā www.biolbaltic.lv. Tāds materiāls kā čuguns ir praktiski mūžīgs. Tas nebaidās no pārkaršanas un mehāniskiem bojājumiem, neizdala kaitīgas un bīstamas vielas, kā arī nedeformējas. Bet, tāpat kā jebkuram traukam, arī čuguna kazanam patīk pienācīga kopšana. Viss ir pavisam vienkārši – pēc iegādes, pirms lietošanas, jāveic tikai dažas vienkāršas manipulācijas: vispirms ļoti labi izskalojiet trauku, pēc tam uzsildīt to uz plīts līdz 100 grādiem. Jūs varat pievienot šķipsniņu sāls, kas palīdzēs absorbēt atlikušo mitrumu. Pēc tam kazanu vēlreiz nomazgā un uzklāj ļoti plānu saulespuķu vai olīveļļas kārtu uz vēl siltā trauka. Bez šīm vienkāršajām darbībām labāk neizmantot kazanu tādu produktu pagatavošanai, kas satur dažādas pārtikas skābes: etiķskābi, citronskābi, pienskābi.

Jums arī jāzina, ka pēc kazana lietošanas tas rūpīgi jānomazgā ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam nosusiniet to uz plīts un ieeļļojiet. Nav ieteicams traukā uzglabāt jau gatavus ēdienus.

Tagad, kad esat informēts un ieguvis jaunās zināšanas par čuguna trauku priekšrocībām un to pareizu lietošanu, jums tikai jāizvēlas iegādāties kazanu vai katlu. Liela izvēle un labākās cenas jūs gaida www.biolbaltic.lv

Mēs ar prieku atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem mūsu mājaslapā vai sociālajos tīklos. "BiolBaltic" novēl visiem veiksmi, veselību un patīkamu ēdienu gatavošanu uz uguns!