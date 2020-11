Klīnika 'Piramīda' ceļā uz veselības atgūšanu

Hroniskas slimības vai onkoloģiskā diagnoze cilvēkam izraisa milzīgu stresu, apjukumu, rada daudz neskaidrību. Īpaši biedējošs ir laiks pēc ķīmijterapijas vai staru terapijas. Diagnoze noteikta, terapija uzsākta vai pabeigta, nereti palikušas blakusparādības, un ir radies jautājums: kā dzīvot tālāk? Kam prasīt padomu? Ģimenes ārstam bieži vien nav pietiekami daudz laika, arī enerģijas un pieredzes, lai sniegtu atbildes uz daudziem būtiskiem jautājumiem.

Modernā dzīvesveida riski

Pēdējos gados arvien vairāk runā par to, ka hronisku, arī onkoloģisku slimību viens no būtiskākajiem cēloņiem ir "mūsdienu dzīvesstils". Ar to domāti gan uztura paradumi, gan mazkustīgais dzīvesveids, gan, iespējams, būtiskākais faktors – pārliekais psiholoģiskais stress, kas izraisa pārslodzes organisma bioloģiskajās sistēmās, arī imūnsistēmā un hormonālajā vielmaiņā. Modernā dzīvesstila daļa ir arī apjomīgā ķermenim svešo ķīmisko savienojumu izmantošana, piemēram, sadzīves ķīmija, kas it kā atvieglo mūsu ikdienas gaitas, tomēr rada papildu slodzi organisma sistēmām.

Mainīt šo moderno dzīvesstilu ir izaicinājums jebkuram cilvēkam, bet jo īpaši cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai onkoloģisku diagnozi. To nevar vienas dienas laikā vai ar vienu tabletīti. Tas ir grūts un ilgs ceļš, kuram nepieciešams pamudinājums un speciālistu sniegtas rekomendācijas.

Ārstu vienota komanda

Šajā ceļā var palīdzēt klīnikas "Piramīda" speciālistu komanda, kas sniedz atbalstu, ja rodas jautājums: ko vēl es varētu darīt savas veselības labā? Tā dēvētā integratīvā pieeja papildu klasiskās medicīnas metodēm veselības traucējumu profilaksē un arī pēc tam, kad diagnoze jau uzstādīta, izmanto dažādas citas metodes organisma sistēmu atbalstam. Pēc dziļas sarunas pirmajā vizītē pie terapeita – ortomolekulārās medicīnas speciālista, kas ilgst ne mazāk kā stundu, katram pacientam tiek izstrādāts individuāls tālākās darbības plāns. Tajā ir arī ieteikumi, kā uzlabot dzīves kvalitāti dažādu hronisku slimību gadījumā, tajā skaitā pēc ķīmijterapijas. Arī klīnikas "Piramīda" psihologs sniedz atbalstu šajās smagajās dzīves situācijās un palīdz uzsākt jaunu dzīvesveidu.

Klīnika "Piramīda" piedāvā patiešām individualizētu medicīnisku pieeju, par kādu līdz šim Latvijā varēja tikai sapņot. Proti, klīnikā ir iespējams veikt pacienta ģenētiskā materiāla analīzi (tas tiek nosūtīts uz laboratoriju Dānijā), kas atspoguļo konkrētā cilvēka nozīmīgākās bioķīmiskās īpatnības. Balstoties uz šiem datiem un citām laboratorijas analīzēm, tiek piedāvāta speciālistu izstrādāta, katram cilvēkam atbilstoša uztura un uzturvielu (vitamīnu, minerālvielu) terapija. Uztura speciālists izstrādā diētas plānu un palīdz to ieviest ikdienā. Kopā ar fizioterapeitu tiek īstenota jauna, katram individuāli piemērota fizisko aktivitāšu programma tālākai veselības atjaunošanai. Atveseļošanas programmā vienotā komandā ir visdažādākie eksperti – neirologs, psihologs, fizioterapeits un ārsti, kuri specializējušies integratīvu metožu pielietošanā, piemēram, kinezioloģijā, funkcionālajā un ortomolekulārajā medicīnā, kā arī citās metodēs.

Vitamīnu sistēmas

Klīnikā "Piramīda" ir iespēja veikt intravenozās infūzijas jeb tā sauktās sistēmas ar dažādiem vitamīnu kompleksiem ātrākam terapeitiskajam efektam, atveseļojoties pēc smagām infekcijām vai pēc ķīmijterapijas. Intravenozās vitamīnu infūzijas var būt noderīgas arī profilaktiski, piemēram, noguruma un izsīkuma gadījumā, kad nepieciešama ātra enerģijas atgūšana. Infūzijas tiek piedāvātas pēc konsultācijas ar ārstu, kas specializējies šai jomā.

Dzīvesveida mainīšana, uzturvielu mērķtiecīga izmantošana organisma detoksikācijas sistēmai vai iekaisuma mazināšanai ir integratīvās medicīnas stūrakmeņi. Tam ir nozīme hronisko slimību profilaksē, terapijas laikā, terapijas blakusparādību mazināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Klīnika Piramīda ar savu speciālistu komandu ir pionieris integratīvās medicīnas jomā Latvijā. Gaidām jūs, ja esat krustcelēs un jums ir nepieciešama palīdzība veselības uzlabošanā.

