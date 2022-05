'Klix' maksājumu risinājums pieejams jau 500 interneta veikalos Baltijā

Uzsākot e-komerciju, uzņēmēji dažkārt neapjauš, cik svarīgs ir katrs solis e-veikalā, kas pircējam jāveic – jebkuri lieki klikšķi var būt izšķiroši. Iepērkoties internetā, pircēji nepacieš neērtības, jo interneta veikalu ir tik daudz. Kādēļ bojāt garastāvokli, saskaroties ar neērtu klienta pieredzi, ja iespējams doties uz citu e-veikalu? Viena no svarīgākajām lietām e-veikalā, kas nosaka, cik iepirkumu grozi tiks pabeigti, ir apmaksas veikšanas pieredze – cik soļi ir jāveic, pērkot preci vai pakalpojumu? Cik plašas ir norēķinu iespējas? Cik drošs maksājumiem ir e-veikals? Lai atvieglotu iepirkšanās pieredzi cilvēkiem un interneta veikala pārvaldīšanu uzņēmējiem, bankas "Citadele" paspārnē tika radīts risinājums "Klix", kurš šobrīd pieejams jau vairāk nekā 500 interneta veikalos Latvijā un Lietuvā. Apmaksa ar "Klix" pieejama tādos milžos kā "airBaltic", "Pasažieru vilciens", "RD Electronics", "Mobilly", kā arī lielā daudzumā nišas veikalos, piemēram, "Jahonts", "Mēness aptieka" un daudzos citos.

Ar vienu integrāciju klientiem pieejami visi populārākie maksājumu veidi

"Klix" ir Šveices kabatas naža tipa risinājums, kas ar vienu integrāciju e-veikalam nodrošina visu nepieciešamo. Ērts interneta veikals saviem pircējiem nodrošinās maksājuma noformēšanu ar populārāko banku interneta bankas saitēm, karšu maksājumiem un rēķina izrakstīšanu, tomēr, lai to īstenotu, jāslēdz līgums ar katru banku un jāveic tehniskā integrācija. "Klix" šo laikietilpīgo procesu atrisina ar "Klix Pay" jeb "MultiLink" internetbanku un karšu maksājumiem. Interneta veikalā integrācija jāveic tikai vienreiz, un spraudņa (plug-in) instalēšanas procesu iespējams izdarīt gandrīz tūlītēji, ja e-veikals izmanto kādu no lielajām e-komercijas platformām. Savukārt, individuāli izstrādātām mājaslapām integrāciju iespējams veikt ātri, izmantojot API. Ieviešot šo risinājumu, turpmāk klients pie pirkuma apmaksas redzēs tekstu "apmaksa ar "Klix"", kas nozīmē, ka būs iespējams samaksāt ar jebkuru maksājumu karti.

Izmanto visus apmaksas risinājumus savā interneta veikalā ar vienu instalāciju:

"Klix Pay by card" – karšu maksājumi ("Visa", "Mastercard") un pirkuma apstiprināšana, vienkārši ievadot telefona numuru – jau reģistrētiem "Klix" lietotājiem;

"Multilink" – risinājums, kas ļauj ar vienu integrāciju nodrošināt maksājumus ar visu lielāko Baltijas banku internetbankām;

"Klix Pay Later" – tiešsaistes aizdevuma noformēšanas rīks (aizdevēji – banka "Citadele", "Vizia", "Lateko");

"Klix Quick Checkout" – apmaksa, apstiprinot pirkumu "Klix.app" lietotnē, kurā klients jau ir pievienojis savu maksājumu karti

Pārvērt neizpirktos grozus peļņā

Viens no iemesliem, kāpēc iepirkumu grozi tiek pamesti pirms pirkuma pabeigšanas, ir pircēju nevēlēšanās vienā reizē tērēt pārāk lielu summu. Tāpat dažādas preces un pakalpojumus, piemēram, elektrotehniku, dārza preces un pat avio biļetes klienti gribētu iegādāties, maksājot vairākos maksājumos. Lai radītu vairāk iespējas klientiem un palielinātu e-veikala veiksmīgi pabeigto grozu skaitu ir radīts "Klix Pay Later", kas ir preču un pakalpojumu iegāde pēc principa "pērc tagad, maksā vēlāk". E-komercijas vietnēs, kur integrēts "Klix Pay Later", pircēji var izvēlēties, kādā veidā apmaksāt savu pirkumu grozu – maksāt tūlīt vai sadalīt pirkuma summu, pilnu aizdevuma atmaksu veicot 36 mēnešu laikā, vai veikt pilnu atmaksu viena, trīs vai sešu mēnešu laikā bez pārmaksas. Tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs samaksu par pārdoto saņem uzreiz, jo mirklī, kad klients izvēlas maksāt pa daļām, "Klix Pay Later" pāris desmitu sekunžu laikā pircējam piedāvā vairākus aizdevumu piedāvājumus no dažādiem aizdevējiem. Klientam atliek ievadīt pamatinformāciju par sevi un beigās izvēlēties sev tīkamāko apmaksas variantu.

Piedāvā klientiem ātro apmaksu bez reģistrācijas formām

Kuram gan patīk katru reizi aizpildīt vienu un to pašu informāciju, veicot pirkumus internetā. "Klix" dati liecina, ka 70% pirkumu notiek, izmantojot viesu profilu – bez profila reģistrēšanas e-veikalā. "Klix Checkout" radīts ar mērķi atvieglot klientiem tieši to daļu, kas saistīta ar savas kontaktinformācijas, piegādes un maksāšanas veida norādīšanu. Risinājums ir "Klix" lietotne pircējiem, kas pieejama gan "Android", gan "iOS" ierīcēm. "Klix.app" savs klienta profils jāreģistrē tikai vienu reizi, un turpmāk visos interneta veikalos, kur pieejams "Klix Checkout", atliks tikai apstiprināt pirkumu telefonā.

Bankas līmeņa drošība klientam un e-veikalam

Interneta veikalos klientu datu aizsardzība ir īpaši svarīga, jo šobrīd vairums interneta veikalu pieprasa ievadīt klienta privātos datus savā mājaslapā, lai veiktu pirkumu, kā arī veikt pircēja profila reģistrāciju. Tas nozīmē, ka datu noplūdes gadījumā klienta dati – e-pasts, internetveikalā izveidotā profila parole, telefona numurs, iespējams, ka arī personas kods, var nonākt krāpnieku rokās. Krāpnieki tālāk ar e-pastu un paroli var mēģināt piekļūt citiem klienta kontiem, jo liela daļa cilvēku izmanto vienu paroli visur.

"Klix" risinājums atvieglo uzņēmēju ikdienu, jo tā pamatā ir ideja, ka klientu privātie dati netiek reģistrēti pārdevēja sistēmās, tāpēc viņam nav jāuztraucas par to aizsardzību – datus apstrādā maksājumu pakalpojumu sniedzējs.