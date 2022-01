Kļūsti par aviācijas mehāniķi un pievienojies airBaltic!

Mehāniķis Oļegs Kaļiņins ir dzimis Daugavpilī, un uz Rīgu pārcēlās pirms sešiem gadiem, kad iekārtojās darbā autoservisā, taču nu jau pēdējos divus gadus viņš strādā par lidmašīnu mehāniķi airBaltic.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saki, kā tu nokļuvi darbā airBaltic?

Toreiz, kad pārcēlos uz Rīgu no Daugavpils, iekārtojos darbā pavisam vienkāršā autoservisā. Savā dzimtajā pilsētā biju ieguvis atbilstošu vidējo speciālo izglītību un Iestājos arī Rīgas Tehniskajā Universitātē, lai to turpinātu. Tomēr atceros, ka bieži iedomājos par to, kā tas būtu – strādāt aviācijā un būt par lidmašīnu mehāniķi. Lai gan es nevarēju pat iedomāties, kā cilvēki vispār nokļūst aviācijā... Man tas šķita kaut kas nereāls – kā man ar vidējo speciālo automehāniķa izglītību tur nokļūt. Bet tad Cv.lv ieraudzīju airBaltic sludinājumu, kas aicināja darbā mehāniķus.

Pēc intervijas airBaltic saņēmu zvanu un mani uzaicināja atnākt un paskatīties, kā mehāniķi strādā. Atceros, tā bija nakts maiņa. Stāvēju blakus lidmašīnai un mani pārņēma teju neiedomājama sajūta. Salīdzinot ar automašīnu, tā ir neiedomājami liela... Četras, piecas stundas līdzās tehniķim ar milzīgu interesi vēroju, kā tika labots DashQ400 motors. Man bija skaidrs, ka gribu šeit strādāt, tādēļ piezvanīju un teicu, ka esmu gatavs mēģināt. Sākumā jutos mazliet nedroši, jo nespēju iedomāties, kāds būs šis darbs, taču sāku strādāt un sapratu, ka gribu palikt turpināt.

Kāds bija sākums?

Atceros, bija jāizpilda loģikas tests, bet tā kā man jau bija autoservisa pieredze, tad nekas sarežģīts man tas nelikās. Mani 'pievienoja' sertificētam tehniķim, lai tas novērtē manas prasmes, un tā šobrīd jau divus gadus esmu nostrādājis airBaltic.

Kompānija piedāvāja arī sākt mācības, lai es iegūtu autorizēta tehniķa licenci. Tas gan prasa nokārtot 13 eksāmenus, bet esmu apņēmības pilns to arī izdarīt. Tas ir ļoti reāli, turklāt mācības kompānija arī apmaksā. Viss pārējais ir atkarīgs tikai no manis paša – ir tikai jāmācās. Taču strādājot aviācijā, jāmācās ir pastāvīgi.

Kas tev visvairāk patīk tavā darbā?

Ja salīdzinu ar savu iepriekšējo darbu, tad man šajā darbā vislabāk patīk kārtība. Viss ir salikts pa plauktiem – gan vārda vistiešākajā, gan pārnestā nozīmē, un tā tam arī ir jābūt. Visi darbi notiek, tikai stingri vadoties pēc dokumentācijas. Tāpat man ļoti patīk kolektīvs. Jau sākumā puiši man daudz palīdzēja, paskaidroja, zināja, ka esmu strādājis autoservisā, ka esmu ienācis pavisam citā, pilnīgi jaunā sfērā. Ar lidmašīnu biju tikai lidojis (smejas). Kā tā lido, kā tā ir uzbūvēta, es nezināju, taču es iemācījos. Kolektīvs tiešām ļoti labs un atsaucīgs, kolēģi ļoti labprāt dalās pieredzē.

Tās ir lielas pārmaiņas, vai neesi nožēlojis šo soli?

Nevienu brīdi (smejas). Laiks pagājis ļoti ātri. Pat ja šobrīd ir grūtāk – strādāju un mācos vienlaicīgi, kamēr mācības nav atļautas klātienē, tās notiek Zoom. Man ir arī ģimene un brīvā laika tāpēc ir maz, bet es zinu, ka nākotnes vārdā tas ir tā vērts – iegūt šo licenci. Jo arī alga ļoti stipri atšķiras licenzētam tehniķim. Atšķirība ir acīmredzama, tāpēc ir, kur tiekties un motivācija tāpēc man ir ļoti liela.

Vai darbavieta piedāvā arī kādus bonusus?

Jā, protams! Pirmkārt, tā ir iespēja ceļot ar ID biļetēm. Proti, par daudz lētākām cenām un ne tikai uz airBaltic galamērķiem, bet pa visu pasauli. Vēl laiku pa laikam mūs sūta arī komandējumos uz dažādām valstīm. Tāpat saņemam visas sociālās garantijas, apdrošināšanu un arī algu noteiktā laikā, un tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ es pārnācu no autoservisa. Tā ir garantija, ka nepaliksi tukšām rokām, ja būs kādas problēma ar veselību, piemēram.

Kā tev šķiet, kam šis darbs varētu būt interesants?

Ja proti apieties ar instrumentiem, saproti galvenos principus, kā strādā tehnika – aviācijas izglītība nav nepieciešama.

Iespējams, bieži traucē bailes nomainīt darbu, bailes no nezināmā. Bet es tiešām domāju, ka ir vērts mēģināt – pat no visvienkāršākā servisa ir iespējams pārnākt un strādāt ne ar auto, bet ar lidmašīnām. Kā es pats savulaik – skatījos uz lidmašīnām un domāju, kā tas būtu – tām piekļūt, likās, ka tas ir kaut kas neiespējams, bet patiesībā tas prasīja tikai nosūtīt CV.