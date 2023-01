Ko ir vērts zināt, kad apkārt plosās vēdera vīrusi

Šobrīd pārāk bieži no saviem kolēģiem, draugiem un radiem dzirdam sakām: "Ai, mums piemeties kaut kāds vēdera vīruss." Akūtā zarnu infekcija nāk ar vemšanu, caureju, temperatūru, reizēm nespēku u.c. simptomiem. Kā izvairīties no vēdera vīrusiem – konsultē sertificēta gastroenteroloģe Dr. Zane Straume.

Pastāv vairāki vēdera vīrusu veidi, tomēr biežāk sastopamie ir norovīruss, rotavīruss un enterovīrusi. Inficēšanās un vīrusa izplatība pārsvarā notiek pēc kontakta ar vēdera vīrusa slimnieku vai tā aiztiktajiem priekšmetiem. Nenomazgājot rokas, infekcija caur muti tiek pārnesta uz kuņģa un zarnu traktu, kur vīrusam ir labvēlīgi apstākļi un tas sāk aktivizēties. Katram vīrusa pārslimošana ir individuāla, piemēram, vienam vēdera vīruss ilgst dienu un vairāk, bet citam tas izpaužas kā vienreizēja šķidra vēdera izeja.

Kā izvairīties no inficēšanās

Vīrusu sezonā jāņem vērā pāris populāri pamatprincipi – rūpīgi jāmazgā rokas, jāuztur laba imunitāte, kā arī jāizvairās tikties ar saslimušiem radiem un draugiem. Noteikti ir vērts papildus ikdienā uzņemt C vitamīnu. Tieši attiecībā uz zarnu saslimšanām ir veikti pētījumi, kuros atklāts, ka C vitamīns pasargā zarnas no vīrusu infekcijām jeb citiem vārdiem, C vitamīna trūkums palielina uzņēmību pret dažādiem vēdera vīrusiem. Piemēram, ir pieejams 2021. gadā Centrālāfrikā veikts pētījums par māmiņām un jaundzimušajiem, kam ir C vitamīna trūkums, un tas atklāj šī vitamīna trūkuma saikni ar biežāku zarnu infekciju iespējamību1.

Kā zināms, C vitamīns ir brīnišķīgs antioksidants ar pretiekaisuma darbību. Ir zināmi arī vairāki pētījumi, ka, lietojot C vitamīnu, tiek stiprināta imunitāte un organisms tiek galā ar vīrusiem īsākā laika periodā. Tāpat C vitamīns samazina saaukstēšanās simptomu smagumu. Lielākā daļa vīrusu infekciju ir saistītas ar C vitamīna pazemināšanos asinīs, norma pieaugušam cilvēkam ir 5–15mg C vitamīna litrā. Kad ir vīrusu infekcija, šis daudzums ievērojami samazinās, jo vīrusa ietekmē šūnās pastiprinās oksidatīvais stress un C vitamīns tiek izlietots, aizstāvot tās. Šis vitamīns samazina vīrusa radīto slodzi uz organismu un infekcijas smagumu.

Cik daudz C vitamīna ir jāuzņem vīrusu sezonā

Ar uzturu ir iespējams uzņemt apmēram 100mg C vitamīna dienā, taču gada aukstajā sezonā deva ir jāpalielina. C vitamīns tiek uzkrāts imūnajās šūnās, tas palīdz dzelzij un varam uzsūkties cilvēka organismā. Interesanti, ka lielākajai daļai zīdītāju C vitamīns veidojas organismā. Diemžēl cilvēkiem šis gēns, kas atbild par C vitamīna sintēzi, ir bloķēts, tādēļ mums C vitamīns ir jāuzņem papildus. Ziemas laikā pieaugušajiem C vitamīna dienas deva būtu apmēram 1000mg.

Ieteicams izvēlēties bezskābes C vitamīnu

Gada aukstajā sezonā pie gastroenterologiem nāk vairāk pacientu ar sūdzībām par atvilni un kuņģa dedzināšanu. Iztaujājot noskaidrojas, ka pacienti, lai izvairītos no vīrusu infekcijām, lielā daudzumā uzņem askorbīnskābi. Skābe, ko izraisa pastiprināta askorbīnskābes uzņemšana, tāpat kā skābu produktu lietošana, maina pH līmeni gremošanas traktā. Šis process var izraisīt sāpes kuņģī un papildu kairinājumu. To ir īpaši svarīgi zināt cilvēkiem ar kuņģa problēmām. Tāpēc iesaku pievērst uzmanību šim aspektam un, ja iespējams, izvēlēties bezskābes vitamīna formu, piemēram, Latvijas farmācijas zīmola piedāvāto LYL premium C, kura sastāvā ir kalcija L-askorbāts un tā formula ir bagātināta ar vērtīgiem bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu.

Kāda nozīme ir bioflavonoīdiem

Bioflavonoīdiem ir ārkārtīgi liela loma savienojumā ar C vitamīnu, jo tie ir antioksidanti, kas neitralizē brīvos radikāļus, samazinot šūnu bojājumu. Bioflavonoīdu lietošana kopā ar C vitamīnu neļauj tam oksidēties un var spēcināt imunitāti, samazinot risku saslimt ar dažādiem vīrusiem, kā arī bioflavonoīdiem ir zinātniski pierādīta augsta pretiekaisuma iedarbība.

LYL premium C patentētā LYLsmartTM kapsulas tehnoloģija, nodrošina tās ilgstošu izšķīšanu - astoņu stundu laikā, kam pateicoties organisms uzņem C vitamīnu pakāpeniski visas dienas garumā.

Šī ir ļoti vērtīga uztura bagātinātāja īpašība, jo, ja C vitamīns izdalās ilgākā laikā, cilvēka organisms to vieglāk panes un ir mazāk gastrointestinālu simptomu, kā arī līdz minimumam tiek samazināta alerģiskas reakcijas iespējamība.

Līdz ar to, uzņemot divas kapsulas jeb 1004mg C vitamīna LYL premium C, tiek nodrošināta paaugstināta un pilnvērtīga C vitamīna iedarbība. Turklāt svarīgi, ka LYL premium C ir dabisks, nesatur konservantus un dzīvnieku valsts izejvielas, sintētiskas piedevas, tāpēc ir piemērots gan alerģiskiem cilvēkiem, gan veģetāriešiem, gan vegāniem.

Materiāls paredzēts veselības aprūpes nozares speciālistiem.

UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.