Ko mēs darīsim ar augu atliekām?

Uz ilgtspējību vērsta un rentabla pieeja augkopībai.

Kopš Zaļās revolūcijas rītausmas 20. gadsimta 70. gados lauksaimniecībā notikušas ievērojamas pārmaiņas. Ne tikai jaunu un efektīvu augu šķirņu ieviešanā, bet arī plašāku ķīmisko mēslošanas līdzekļu (skābes šķīstošā NPK mēslošanas līdzekļu), fungicīdu, insekticīdu un herbicīdu izmantošanā lauka kultūru produktivitātes palielināšanai, nodrošinot pārtiku pieaugošajam iedzīvotāju skaitam. Ķīmiskie mēslošanas līdzekļi palielina ražas, jo augi izmanto šīs barības vielas tieši vai netieši no neorganiskajiem mēslošanas līdzekļiem. Tomēr nepārtraukta un visaptveroša ķīmisko mēslošanas līdzekļu izmantošana nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniecības ekosistēmu (augsnes degradācija, kultūraugu ģenētikas un mikrobu daudzveidības zudums, gruntsūdeņu un atmosfēras piesārņojums) (Kaur et al., 2008; Chaudhry et al., 2009).

Augsnes auglības pasliktināšanās un augsnes organisko vielu zudums ir vispārēja tendence pasaules lauksaimniecībā, un tā negatīvi ietekmē tās produktivitāti un ilgtspēju. Viens no kritiskajiem faktoriem augsnes organisko vielu izsīkšanā ir augu atlieku aizvešana pēc ražas novākšanas. Kultūras atlieku atstāšana uz lauka ir ieteicama kā efektīva stratēģija, lai uzlabotu augsnes organisko vielu sekvestrāciju un kompensētu organisko vielu zudumu.

Pareizi sagatavotas augu atliekas, kūtsmēsli un komposts, nonākot augsnē, uzlabo augsnes mikrobu aktivitāti, kavē kaitēkļu un slimību izplatīšanos, uzlabo kultūraugu augšanu, augsnes fizikāli ķīmiskās īpašības un bioloģisko aktivitāti (Pathma and Sakthivel, 2012, Bending et al. ., 2002). Augu atlieku izmantošana kā bioloģiskais mēslojums ir kļuvis par ļoti nozīmīgu augkopības tehnoloģiju sastāvdaļu degradēto augsņu atjaunošanā (Zhang et al., 2012; Bending et al., 2002).

Ekoloģiskās funkcijas, piemēram, barības vielu metabolismu un augsnes nogulumu veidošanos, var izraisīt organisko vielu sadalīšanās, ko izraisa augsnes mikroorganismi. Augsnes procesu ātrums (nitrifikācija, slāpekļa fiksācija utt.) Ir atkarīgs no augsnes mikrobu kopienas struktūras, kurā ietilpst ļoti dažādi rizosfēras mikroorganismi, piemēram, arbuskulārās mikorizas sēnes, augu augšanu veicinošās rizobaktērijas, piemēram, slāpekļa fiksatori un fosfora šķīdinošie mikroorganismi.

Augu atlieku bioloģiskā pārveidošana ir ekonomiski pamatota ekoloģiskās deponēšanas metode, kas apvienojumā ar pareizu izmantošanu, dod augstu pievienoto vērtību produktu ražošanā. Salmi ir enerģijas avots augsnei, un pēc ražas novākšanas tie ir jāatdod augsnei. Pareizi sagatavotu salmu iestrāde augsnē ļauj kompensēt daļu barības elementu, kas tiek izvesti ar augkopības produciju – ražu. Salmu iejaukšana augsnē palielina humusa saturu, uzlabo augsnes struktūru, samazina eroziju un uzlabo slāpekļa fiksācijas procesus augsnē. Salmi savā ziņā ir barība augsnes mikroorganismiem, bez kuriem dažām augu barības vielām būtu grūti piekļūt. Salmi arī uzlabo ūdens un gaisa līdzsvaru augsnē, līdzsvarojot ūdens filtrāciju.

Augu atlieku kā barības vielu avota izmantošana nav vienkārša, tāpēc, lai kultūraugu atliekas kļūtu par vērtīgu organisko mēslojumu, nevis šķērsli augsnes apstrādei un sēšanai, salmiem ir jāsadalās pēc iespējas ātrāk. Diemžēl, praksē bieži tiek pārkāptas tehnoloģiskās prasības, salmi tiek sasmalcināti un atstāti uz augsnes virsmas. Pēc kāda laika salmi izžūst un sadalīšanās process sākas tikai pēc spēcīga lietus. Periodu, kurā pēc ražas novākšanas augu atliekas nonāk kontaktā ar augsnes virsmu, būtiski ietekmē augu atlieku mehāniskās apstrādes īpašībās. Lai nodrošinātu ātrāku salmu sadalīšanos, jāpatur prātā, ka salmu, kā organiskā mēslojuma vērtība, būs tieši atkarīga gan no kombaina darbības (sasmalcināšanas, izkliedēšanas uz augsnes virsmas), gan tā apstrādei izvēlētā bioloģiskā preparāta un iejaukšanas metodes augsnē. Augu atlieku apsaimniekošanas mērķis ir samazināt augsnes degradāciju. Apstrādājot salmus, ir īpaši svarīgi izvēlēties pareizo bioloģiskās attīrīšanas stratēģiju un noskaidrot to ietekmi uz salmu noārdīšanās ātrumu un oglekļa sekvestrāciju.

Ļoti svarīgais periods ir tas, kurā ziemas kviešu atliekas paliek uz augsnes virsmas, jo būtiski tiek ietekmēta augu atlieku sadalīšanās un apstrādes/sējtehnikas disku mehāniskās griešanas īpašības. Eksperimenti (Vitauta Lielā universitātes (VDU ŽŪA) eksperimentālajā stacijā) parādīja, ka ar mikrobu biostimulatoru "Ruinex" apstrādāto ziemas kviešu atlieku likvidēšanai ir nepieciešams ievērojami mazāks spēks, un salmu izturība katru nedēļu būtiski samazinās. Īpaši ātra salmu sadalīšanās ir svarīga tiešai sējai, jo augu atliekas uz augsnes virsmas traucē kvalitatīvai sējai. Spēks kāds nepieciešams augu atlieku sagriešanai ir ļoti svarīgs tehnoloģiskais rādītājs tam, cik viegli tehnikas diskiem būs sagriezt kultūraugu atliekas augsnes apstrādes un sēšanas laikā, tātad no tā ir atkarīga sēšanas kvalitāte. "Ruinex" lietošanas rezultāti jau vairākus gadus ir iepriecinoši daudzām saimniecībām – ir acīmredzams, ka pēc trim nedēļām ziemas kviešu salmu sagriešana ar speciālu nazi prasa ievērojami mazāku spēku.

Atkarībā no augu atlieku daudzuma, augsnes īpašībām un sējmašīnu īpašībām, SIA "Bioenergy" konsultanti iesaka "Ruinex" apvienot ar augu mikrobu biostimulatoru "Bacto-C", kas paredzēts augsnes organiskā oglekļa satura palielināšanai un "Penergetic b", kas uzlabo augsnes struktūru un auglība. Tieši šī triju produktu kombinācija, kas pārbaudīta pētījumos, testos un praksē, ir ideāli līdzsvarota salmu sadalīšanai un augsnes bagātināšanai. Par šī komplekta priekšrocībām jau pārliecinājušies ne tikai Lietuvas un Latvijas, bet arī citu valstu lauksaimnieki.