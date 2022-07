Ko var dot 'gudrais' ledusskapis?

Sekojot jaunumiem populārajās viedtālruņu vai autobūves jomās, bieži vien neievērojam, kā tehnoloģijas un iekārtas attīstās arī citās nozarēs, lai gan tās mūsu dzīvi arī padara vienkāršāku un ērtāku. Esam jau pieraduši, ka cepeškrāsnī pagatavot ēdienu var noteiktā temperatūrā, veļas mašīnas cilindrā virpuļo drēbes, kurām atbilstoši programmai tiek pievienots pulveris, mīkstinātājs un citas vielas. Taču ledusskapis gluži kā tāds pagrabs vai pieliekamais – paliek auksts un tumšs skapis, kurā produkti ilgāk uzglabājas lietojami.

Te gan vērts ielikt atkāpi. Modernais ledusskapis jau sen vairs nav vienkārši "aukstais kambaris". Šodien ledusskapju ražošanā tiek izmantotas tādas tehnoloģijas, kas vēl pirms desmit gadiem šķita prātam neaptveramas. Taču tagad tās jau ir realitāte, kurai vērts ne vien pievērst uzmanību, bet arī izmantot savā un veselības labā.

Kompānijas "Beko" ražotie ledusskapji ir lielisks piemērs moderniem – ar jaunākajām "Neo Frost", "EverFresh+" un pat "HarvestFresh" tehnoloģijām aprīkotiem ledusskapjiem. Un, lai lasītāju nebaidītu šie sarežģītie vārdi un nosaukumi, var droši apgalvot, ka jaunākās paaudzes "Beko" ledusskapji ir patiešām ļoti "gudri". Vēl vairāk – tieši tādiem ir vieta ikvienā modernā mājsaimniecībā, kuras iemītnieki patiesi vēlas gādāt ne tikai par savu labklājību, bet arī veselību.

Vieglāk saglabāt dabiskos vitamīnus

Ikviena māte cenšas dot saviem bērniem svaigus augļus un dārzeņus, jo tie taču ir tik veselīgi. Tuvojas vietējo ogu laiks. Tomēr tikai retajam ir iespēja noplūkt ogas un augļus tieši no dobes vai koka. Vai vismaz katru dienu iepirkties pie vietējiem zemniekiem. Biežāk viss tiek pirkts vairumā. Taču uzreiz parādās problēma – kā visus šos vitamīniem bagātos produktus ilgāk uzglabāt svaigus?

Ja atstāsiet šos produktus uz galda, jau nākamajā dienā ap tiem riņķos desmitiem augļu mušiņu jeb drozofilu, un drīz vien gan augļi, gan ogas nebūs vairs ēdami. Labāk būtu glabāt tos ledusskapī, jo tādā veidā ir cerība, ka tie savu svaigumu saglabās krietni ilgāk. Taču gan augļi, gan ogas, gan dārzeņi turpina nogatavoties arī pēc tam, kad tie novākti. Ķīmiskie un bioloģiskie procesi notiek līdz pat mirklim, kad esam tos apēduši. Ir noskaidrots, ka šīs norises ir cieši saistītas ar saules gaismas ritmu dabā.

Ik dienu sildoties saules staros, jau novāktie augļi un dārzeņi turpina fotosintēzes procesu, ražojot vitamīnus. Bet parastā ledusskapī, kā zināms, saules nav. Aizveram durvis, un ir tumšs. Atveram – gaišs. Fotosintēzes procesam ar to ir par maz. Šādu gaismas maiņu dārzeņi neuztver kā saules gaismu un ātrāk sāk bojāties.

Savukārt jaunākās paaudzes "Beko" ledusskapjos iebūvētā "HarvestFresh" tehnoloģija imitē saules gaismu tieši tajā ledusskapja nodalījumā, kas speciāli paredzēts svaigu augļu un dārzeņu uzglabāšanai, ļaujot tiem ne vien ilgāk palikt svaigiem, bet pat nogatavoties, piepildoties vēl ar vitamīniem.

Tehnoloģija, kas imitē dabas apstākļus

Britu kompānija "Intertek", kas specializējas preču un produktu testēšanā, veica pētījumu, analizējot tomātus, zemenes, zaļos piparus, burkānus, spinātus, pētersīļus, koriandru, kāpostus, ziedkāpostus un selerijas. Vienu daļu no tiem uzglabāja parastajā tumšajā ledusskapja kamerā, bet otru – kamerā, kura imitēja bioloģiskos diennakts ritmus, apgaismodama tās saturu atbilstoši noteiktam diennakts ritmam.

Pētījumu rezultātā noskaidrojās, ka pēc piecu līdz septiņu dienu atrašanās tumšā, aukstā kamerā minētajos produktos ievērojami samazinājās A un C vitamīnu koncentrācija. Bet dārzeņi un ogas, kas tika glabāti aukstumā un apgaismoti saskaņā ar dabas ritmu, ne tikai izskatījās svaigāki, bet arī vitamīnu daudzums tajos bija palielinājies.

Tādēļ arī jaunajos "Beko" ledusskapjos tiek izmantota šī pati "HarvestFresh" tehnoloģija. Pateicoties tai, ledusskapja iekšējo nodalījumu, kur glabājas svaigie dārzeņi un augļi, sākumā apgaismo zila gaisma (tā simulē rītausmu un signalizē dārzeņiem par fotosintēzes sākumu), pēc tam – zaļa (kura imitē pašu spožāko saules gaismu), bet tad seko sarkanā (kas imitē saulrietu un krēslu), un visbeidzot gaisma nodziest pavisam (gluži kā dabā – iestājoties naktij). Šāda 24 stundu diennakts cikla ievērošana ļauj glabāt dārzeņus, augļus un ogas ilgāk tādos apstākļos, kas maksimāli pietuvināti dabai.

Iedomājieties tikai, vitamīni nekur nepazūd, bet gluži otrādi – pateicoties "HarvestFresh" tehnoloģijai, tie vairojas, kamēr iegādātie svaigie dārzeņi glabājas "gudrajā" "Beko" ledusskapī.

Saglabā svaigumu pat trīsreiz ilgāk

Arī citas ražotāja "Beko" izmantotās tehnoloģijas ir ievērības cienīgas. Mūsdienu ledusskapjos bieži sastopama kamera ar uzrakstu "Fresh". Tā paredzēta svaigu augļu un dārzeņu glabāšanai. Bet "Beko" uzņēmuma ledusskapjos šo kameru sauc "Everfresh+", un tā nodrošina uzglabātā satura svaigumu daudz ilgāk. Ja precīzi – līdz pat trijām reizēm ilgāk.

"Everfresh+" darbojas, pateicoties trīs galvenajām komponentēm. Pirmkārt, kamerā tiek uzturēts vienmērīgs, dārzeņu un augļu glabāšanai daudz labvēlīgāks temperatūras režīms. Zināms, ka ik reizi, kad atveram ledusskapi, mēs paaugstinām tā iekšējo temperatūru. Turklāt mūsdienu ledusskapji arī "miera" stāvoklī variē savu iekšējo temperatūru. Tādēļ vienmēr jāpievērš uzmanība uzrakstiem un attēliem uz sava ledusskapja plauktiem vai kamerām! Desmitiem pētnieku un inženieru ir strādājuši un eksperimentējuši, lai mūsu piens ilgāk nesaskābtu. Izmantojiet viņu darba rezultātus – liekot produktus ledusskapī, nerīkojieties pēc "te ir brīva vietiņa" principa.

Otrkārt, speciālie gaisa pievadi nodrošina lēnāku gaisa cirkulāciju kastēs, kas marķētas ar uzrakstu "Everfresh+". Visbeidzot, nodalījuma īpašie griesti novērš mitruma kondensāciju. Tāpēc ir vērts atcerēties, ka dārzeņus un augļus jāliek ledusskapī sausus un bez iepakojuma. Tos jāmazgā tieši pirms lietošanas. Nomazgājot tos pirms likšanas ledusskapī, tiek samazināts to uzglabāšanas laiks.

No "Frost" un "Neo Frost" – kāda ir atšķirība?

Vai esat pamanījuši uzrakstu "No Frost" uz modernajiem ledusskapjiem? "Beko" ražotajās iekārtās līdzīgu risinājumu sauc par "Neo Frost" tehnoloģiju, un tā ievērojami atšķiras no pirmās tehnoloģijas.

Ja "No Frost" nodrošina to, ka ledusskapis nav jāatkausē, tad "Beko" ledusskapjos izmantotā "Neo Frost" tehnoloģija vēl papildus likvidē negatīvās "No Frost" funkciju sekas. Lai novērstu sarmas un apledojuma veidošanos, ledusskapjos uzstāda spēcīgus ventilatorus, kas "izdzen" visu lieko mitrumu. Apledojuma tiešām nebūs, bet, piemēram, siera gabaliņš, kas nebūs ielikts atsevišķā trauciņā vai ietīts polietilēna plēvē, ļoti drīz kļūs tumšs un sažuvis. Tā bieži notiek arī ar sagrieztu desu. Produkti vienkārši izžūst, ko izraisa mitruma trūkums ledusskapī.

Savukārt "Neo Frost" tehnoloģija "Beko" ledusskapjos darbojas šādi: saldētavas un ledusskapja gaisa telpas ir pilnībā nodalītas un tādēļ tajās ir atšķirīgs mitruma līmenis. Saldētavā ir sausāks, tādēļ neveidojas ledus, turpretī ledusskapī ir mitrāks, tādēļ produkti nezaudē savas garšas īpašības, un to smaržas nesajaucas viena ar otru.

Turklāt "Beko" ledusskapji ir ļoti energoefektīvi un visai klusi (ne vairāk kā 38dB). Tātad – tie noteikti vairs nav "aukstie skapji" ar saldēšanas funkciju, bet gan pārdomātas, tehnoloģiskas un "gudras" ierīces, kas patiešām palīdz ne vien ilgāk baudīt svaigus un gardus pārtikas produktus, bet arī vitamīniem bagātākus dārzeņus un augļus.