Kokrūpniecības nozares platforma TimberMarket.lv: ieguvumi un pieredzes stāsti

Ir apritējis viens gads, kopš koprūpniecības nozares platforma "TimberMarket.lv" uzsāka aktīvu darbību ar mērķi apkopot jeb palikt "zem viena jumta" visus kokrūpniekus un mežsaimniekus, apvienojot tos vienotā sistēmā, kurā, pateicoties ērtam meklēšanas rīkam, iespējams ērti meklēt platformā reģistrēto uzņēmumu piedāvātās preces un pakalpojumus sev vajadzīgā reģionā. Platformā "TimberMarket.lv" atradīsiet visa veida meža nozares pakalpojumus, kokmateriālu iepirkšanas vai tirdzniecības punktus, kokmateriālu apstrādes un loģistikas pakalpojumus konkrētajā reģionā pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kur tas jums ir nepieciešams.

"TimberMarket.lv" zināmā mērā ir kā kokrūpniecības nozares iepazīšanās aplikācija, jo tajā iespējams iestatīt filtrus, kā arī norādīt vēlamo attālumu, pēc kā parādīsies kritērijiem atbilstošie piedāvājumi. Tālāk katrs pats var izlemt, ar kuru no pakalpojumu sniedzējiem sazināties.

Atskats par aizgājušo gadu

Platformā šobrīd ir reģistrētas vairāk nekā 600 dažādas firmas un individuālie komersanti – nozares pārstāvji, kuri izprot šādas platformas nepieciešamību un kuri vēlas reklamēt savu darbību un iegūt jaunus klientus. Bet joprojām ir ļoti daudz uzņēmēju, kā arī individuālo darba veicēju, kuri nav "TimberMarket" platformā. Platformas projektu vadītājs Mārtiņš Pūris apgalvo: "Aizvadītā gada laikā esam sapratuši gan no platformas lietotāju, gan uzņēmumu pārstāvju atsauksmēm, ka visgrūtāk ikdienā ir atrast tos, kuriem nav mājaslapas, spēcīgs mārketings un plaši izreklamēts vārds. Iepriekš uzskaitītie nozares pārstāvji ir tie, kurus mēs platformā gaidām visvairāk." Šī platforma jo īpaši mazajiem uzņēmējiem sniedz iespēju beidzot kļūt redzamiem kartē un piesaistīt jaunus klientus. Savukārt lielajiem uzņēmējiem šis ir labs papildu kanāls, kā veicināt atpazīstamību. Tāpēc aicinām pievienoties un reģistrēties platformā "TimberMarket.lv".

Visvairāk priecē fakts, ka arvien vairāk uzņēmēji izmanto "TimberMarket" platformu ikdienas darbā – meklējot sadarbības partnerus. Piemēram, Mairis S. ikdienā nodarbojas ar cirsmu stigošanu un dastošanu Vidzemes pusē.

"Līdz šim mana ikdiena turējās uz dažiem pazīstamajiem privātajiem mežu īpašniekiem, kuriem šad un tad bija nepieciešams iestigot vai nodastot kādu meža cirsmu. Tā arī esmu dzīvojis "lēnu gāzīti". Pēc piereģistrēšanās platformā "TimberMarket" man arvien biežāk sāka pienākt zvani no man nezināmām firmām un privātpersonām, ar ko man ir izveidojusies veiksmīga sadarbība un darbs nu jau ir kļuvis pastāvīgs – pat ar nelielu gaidītāju rindu, kā pie zobārsta!", nosmej Mairis.

Šī gada laikā esam veikuši virkni tehnisku uzlabojumu, lai platformas lietošana būtu ērtāka un vienkāršāka. Visvairāk tas nepieciešams platformas lietotāju – fizisko personu vajadzībām, – kuri pārsvarā platformu izmanto, lai apmierinātu vienreizēju vajadzību pēc kaut kā. Ir svarīgi, ka cilvēks, pirmo reizi ienākot platformā, uzreiz saprot, kā tā strādā un atrod sev kāroto. Tas mums ir garants, ka šis cilvēks platformā atgriezīsies vēlreiz, kad tas būs nepieciešams. Mūs priecē platformas klientu un lietotāju atsauksmes. Piemēram, nesen saņēmām atsauksmi savos sociālo tīklu profilos no Līgas, kura dzīvo Liepājas pusē:

"Paldies par šādu ērtu un foršu rīku! Meklēju apkures briketes savai privātmājai. Parasti braucu uz visiem zināmo lielo būvmateriālu veikalu tepat Liepājā, bet uzdūros jūsu platformai. Es pat nezināju, ka piecu kilometru attālumā no manas mājas ir kokzāģētava, kas paralēli dēļu zāģēšanai ražo arī ļoti labas apkures briketes par daudz labāku cenu, nekā pirku senāk! Super, malači! Tā turpināt!"





Ceļš ne vienmēr ir rozēm kaisīts

Kā jau jebkuram jauna produkta vai pakalpojuma attīstītājam, protams, galvenais mērķis agrāk vai vēlāk ir sākt ar to pelnīt. Lai sāktu pelnīt ar jaunu projektu, visgrūtākais ir sasniegt līmeni, kad esi jau daudz maz zināms nozarē un tavs pakalpojums tiek novērtēts. Lai to sasniegtu, sākotnēji ir jāveic investīcijas gan projekta izstrādē, attīstīšanā un tālāk jau mārketingā. Pie projekta ikdienā strādā vairāki cilvēki, kuriem par to arī ir jāmaksā alga. Kā stāsta Mārtiņš Pūris: "Pirms gada skaidri bijām nolēmuši iet uz to, ka no 2022. gada jūnija ieviesīsim ikmēneša abonēšanas maksu reģistrētajiem platformas uzņēmumiem. Tāpēc aktīvi līdz tam strādājām, lai platformā būtu piesaistīti maksimāli daudz nozares uzņēmumu. Protams, rēķinājāmies, ka pēc abonēšanas maksas ieviešanas būs straujš reģistrēto uzņēmumu kritums. Bijām rēķinājušies, ka kritums varētu būt kādi 50%. Bet dzīvē reālais nobirums bija 70%. Skaitļos tas ir aptuveni šādi – ja pirms abonēšanas maksas platformā bija reģistrēti ap 600 uzņēmumu, tad pēc abonēšanas maksas ieviešanas palika ap 30% jeb nedaudz zem 200 uzņēmumiem. Tas, protams, bija smags trieciens. Apzvanījām arī visus "aizgājušos" uzņēmumus, lai saprastu nevēlēšanās palikt iemeslus un izdarījām secinājumus."

Galvenais secinājums, ka nozare ir ļoti tendencioza. Visi zina, ka 2022. gada otrā puse bija ļoti karsta sezona šķeldotājiem, apauguma novācējiem, visdažādākās tehnikas pakalpojumu sniedzējiem un, protams, apkures materiālu (malka, granulas, briketes) tirgotājiem. Pārsvarā šādu uzņēmumu galvenais iemesls nepalikt platformā bija vienkāršs – man šodien darba ir daudz, tāpēc papildu reklāmu nevajag. Mainoties tirgus tendencēm, mēs to uzreiz jūtam platformā. Piemēram, ja kāda joma sāk "buksēt", platformā pieaug attiecīgās jomas uzņēmumu reģistrāciju skaits, jo sāk trūkt klientu, tāpēc uzņēmēji meklē veidus, kā pareklamēt sevi. Nesen labs piemērs bija diezgan liela zāģētava Kurzemes pusē. Ieviešot abonēšanas maksu, uzņēmums izstājās no platformas, sakot, ka viss iet eksportā, vietējais tirgus nav interesants. Krītoties eksporta noieta tirgum un cenām tajos, uzņēmums pats piereģistrējās platformā, skaidri parādot, ka tas ir gatavs arī tirgoties vietējā tirgū, ne tikai eksportēt visu saražoto produkciju. Piemēru ir ļoti daudz. Tā pati slavenā "enerģētikas krīze". Kopš pavasara izteikts līderis meklētāko preču vidū mūsu platformā ir viss, kas saistīts ar apkuri – malka, briketes, granulas. Viss iet roku rokā ar tirgus tendencēm un mēs to jūtam analizējot gan reklāmas datus, gan "Google Analytics" statistiku.

Šī gada laikā mums ir izveidojusies sadarbība arī ar VAS "Latvijas valsts meži", kas mūsu platformā regulāri izvieto banerus par saviem organizētajiem iepirkumiem. Kā arī privātie uzņēmēji izvieto banerus, reklamējot savus pakalpojumus. Tas mūs priecē, jo viņi saprot, ka šī ir tā vieta, kur apgrozās nozares cilvēki.

Uzdrīkstēšanās lauzt konservatīvu nozari

Meža nozare joprojām ir ļoti konservatīva. Joprojām daudzi strādā, balstoties uz "vecajiem sakariem", nemeklējot jaunas iespējas. Mūsu mērķis ir lauzt šo stereotipu. Platformas mērķis ir jo īpaši mazajiem uzņēmumiem parādīt, ka ir arī citi uzņēmēji, ar kuriem attīstīt sadarbību. Vēl viens labs piemērs ir Guntis G., kuram Jelgavas pusē ir kokzāģētava. Gunti nebija viegli pārliecināt, piereģistrēties platformā, bet nolēma pamēģināt. Guntis stāsta: "Man ir neliela kokzāģētava, kas neatrodas ceļa malā, tāpēc daudzi nemaz nezina, kur atrodos. Līdz šim es pārsvarā ražoju dēļus vienam pasūtītājam, kurš tos tālāk jau tirgoja ar savu zīmolu. Pēc reģistrācijas platformā man arvien biežāk zvanīja privātpersonas no tuvējās apkaimes. Šis fakts mani ļoti pārsteidza, jo man likās, ka visi taču mani zina. Bet, kā izrādās, daudzi vietējie par manu zāģētavu pat nenojauta, jo, kā jau minēju, tā neatrodas redzamā vietā. Nu jau ir arī attīstījusies sadarbība ar citiem pasūtītājiem, kuriem ražoju dēļus. Man tas patīk, un tas ir labi, jo bizness neturas uz vienu klientu, bet ir alternatīvas. Uzskatu, ka prasītā mēneša abonēšanas maksa 20 eiro ir tā vērta, jo uzturēt savu mājaslapu, ieguldīties mārketingā prasa daudz lielākus līdzekļus, un man nav arī laika tam visam".

Skats uz nākotni

Platformas mērķis ir nostiprināties Latvijas tirgū un tālāk jau skatīties uz Lietuvas un Igaunijas pusi. Ir svarīgi attīstīties visās Baltijas valstīs, jo ikdienā notiek aktīva ekonomiskā sadarbība visu triju Baltijas valstu starpā. Tāpēc vēlamies, lai platforma būtu visās Baltijas valstīs.

Aicinām uzņēmējus pievienoties "TimberMarket", lai platformas lietotājiem būtu vēl plašākas izvēles iespējas kokrūpniecības produktu un pakalpojumu piedāvājumā. Mūsu profesionālie darbinieki, ja nepieciešams, sniegs palīdzību reģistrācijas procesā vai arī izveidos uzņēmuma profilu klienta vietā, pamatojoties uz sniegto informāciju.

Nāc, pievienojies un lieto "TimberMarket.lv", jo visa meža nozare ir šeit!