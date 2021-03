Koku atzarošana pavasarī

Pret katru augu vajadzētu izturēties ar īpašu rūpību. Neatkarīgi no tā, vai tie ir ziedi, koki vai augi podos, tiem visiem nepieciešamas jūsu rūpes, lai saglabātu patiesi veselīgu izskatu. Lai darbi veiktos raitāk, lieliski palīgi dārzā būs STIHL daudzveidīgie agregāti.

Ābeles un citi augļu koki

Augļu koki regulāri jāapgriež, jo tikai tā tie būs veseli un dos labu ražu. Labākais laiks ābeļu atzarošanai ir ziemas beigas vai agrs pavasaris, kad koks pirms ziedēšanas ir miera stāvoklī. Nogrieziet visus nokaltušos, bojātos vai uz leju augošos koka zarus, atbrīvojiet koku arī no citiem nevēlamajiem zariņiem. Augļu koka retināšana palīdzēs tam iegūt pietiekami daudz vietas starp zariem, lai tie uzņemtu saules gaismu un varētu dot veselīgus augļus. Lai pareizi veiktu atzarošanu, izmantojiet konkrētajam darbam atbilstošus instrumentus, piemēram, dārza šķēres vai zaru zāģi. Ja vēlaties ātri un efektīvi apgriezt kokus vai krūmus, izvēlieties akumulatora zaru zāģi STIHL GTA 26. Tā ir maza, bet jaudīga un efektīva ierīce.

STIHL GTA 26 zaru zāģis ir aprīkots ar 10 cm garu sliedi un ir lieliski piemērots zaru un nelielu brusu zāģēšanai. GTA 26 darbojas ar maināmu 10,8 V akumulatoru un sver tikai 1,4 kg. Tas ir piemērots māju un dārzu īpašniekiem, kā arī būs noderīgs tiem, kuru hobijs ir kokamatniecības māksla.

Pareizie atzarošanas instrumenti

Izvēloties pareizo instrumentu, ir svarīgi divi faktori: instrumentam vajadzētu atvieglot jūsu darbu un augļu koks nedrīkst tikt ievainots. Atzarojot augļu koku, zari nedrīkst aizlūzt un "saplīst".

STIHL akumulatora zāģi ir ārkārtīgi viegli, klusi, jaudīgi un neizdala izplūdes gāzes. Tie ir neaizstājams palīgs, ja jāzāģē ne tikai daži punduraugļu koki, bet arī lielāki. Bez tā neiztikt, piemēram, ja pēc vētras nolūzis lielāks koka zars. Šobrīd STIHL piedāvā plašu akumulatora zāģu klāstu.





Kā pareizi veikt atzarošanu

Vispirms ir jāatbrīvo koks no nokaltušajiem zariem. Apgrieziet visus mirušos, bojātos vai slimos zarus. Lai saglabātu augšējo zaru veselību, noņemiet visus "piesūcekņus" – tie ir jaunie, vertikāli augošie dzinumi, kas aug no koka stumbra.

Jāapgriež arī koka lapotne, ja vēlaties, lai tā veidotu konkrētu formu. Nogrieziet visus zarus, kas iet ārpus vēlamās formas vai kas vēlāk var sagādāt problēmas, piemēram, zari, kas aug mājas virzienā vai sāk stiepties kaimiņu dārzā.

Lai gan veselu zaru noņemšana no kokiem, iespējams, šķiet nepareiza, tas ir gudrs veids, kā samazināt riskus, kas var vēlāk izveidoties jau lielu un smagu zaru dēļ. Tas arī veicina veselīgu un brīvu augšanu un palīdzēs tos uzturēt izmērā, ko jums būs vieglāk kopt arī nākamos gadus.

Apakšējo zaru noņemšana arī ir svarīga koku kopšanas sastāvdaļa. Tam ir būtiskas priekšrocības, piemēram, visu bīstamo vai acu augstuma zaru noņemšana, kas varētu novest pie nevēlamām traumām. Atklājot stumbru, koks arī iegūst jauku dabisku formu, izceļot stumbru un lapotni. Tas arī ļaus piekļūt visiem augiem vai augļiem, kas atrodas zem koka.

Pēc atzarošanas lielākos zarus var saskaldīt un izmantot ziemā kā kurināmo, bet mazākus koka zarus var ievietot smalcinātājā un pievienot kompostam. Šim darbam varat izmantot STIHL dārza smalcinātājus. Visu, kas dārzā tiek uzskatīts par dabīgu izejmateriālu, var sasmalcināt pavisam sīki un izmantot kā kompostu.

Ja jūsu pagalmā ir lielāki koki ar zariem, kurus ir grūti aizsniegt, ņemiet talkā STIHL bezvada augsto zaru zāģi. Ar šo instrumentu var sasniegt zarus līdz 5 m augstumā (aprēķinātais instrumenta garums ir kopā ar cilvēka garumu). Šāds zaru zāģis ir ideāli piemērots koku apkopšanai. Pateicoties to lielajam griezes momentam, pat resni zari var tikt bez piepūles nogriezti. Kā arī tie ir aprīkoti ar ērtu, mīkstu, ergonomisku rokturi, kas absorbē zāģa vibrāciju, ļaujot lietotājam vieglāk paveikt darbu.

Kā pareizi nozāģēt liekos zarus

Kad veicat atzarošanu, jāatceras viens būtisks noteikums – vispirms zars ir jāsāk zāģēt no apakšas, veicot augšupvērstu griezumu. Esiet piesardzīgi, lai neiegrieztu pārāk tālu, citādi zāģis var iesprūst un jums būs grūti to izvilkt no zara. Zarus ieteicams zāģēt vispirms no apakšpuses un tad pabeigt griezumu no augšas, lai izvairītos no zara lūšanas. Katrs lūzums ir kā pārbaudījums kokam un tā veselībai, tāpēc no tiem vajadzētu izvairīties.

Pēc tam novietojiet savu zāģi zara augšpusē apmēram 2-3 cm tālāk par jūsu apakšējo griezumu un zāģējiet uz leju, lai to sasniegtu. Jums paliks mazs celms, kas jānozāģē pēc iespējas tuvāk stumbram, bet atstājiet pavisam nelielu zara daļu, lai neiegrieztu pašā stumbrā.

Nozāģējot zaru vienā līmenī ar stumbru, tiek atsegts lielāks virsmas laukums, kura nosegšana prasa daudz ilgāku laiku. Galvenais – lai koks pēc iespējas ātrāk aizsegtu griezuma vietas, pasargājot griezumu no slimībām, sēnītēm un kaitēkļiem.

Kvalitatīvam darbam pagalmā vai dārzā nepieciešami arī uzticami instrumenti. STIHL piedāvā plašu koku kopšanas iekārtu klāstu. Viegli, izturīgi un uzticami zāģi un atzarotāji nodrošina augstāko griešanas kvalitāti un ērtu darbu.

Mēs vienmēr iesakām pirms jebkādu atzarošanas darbu veikšanas ar motorzāģi lūgt padomu apmācītam speciālistam. Nekad nevajadzētu lietot motorzāģi, atrodoties uz kāpnēm vai kokā, ja vien jums nav nepieciešamās kvalifikācijas.

Koku atzarošana ir tikai viens no daudzajiem dārza darbiem, kas veicami pavasarī. Ir jāsāk domāt arī par stādīšanu, augsnes un zālāju kopšanu un vēl daudz ko citu. Tam visam ir nepieciešami pareizie darba rīki. Pie STIHL dīleriem visā Latvijā atradīsiet tieši to, ko meklējāt!

