Kolagēns un C vitamīns – ideāla saderība jūsu organismam

Kļūstot vecākiem, mainās mūsu organisma vajadzības, jo vērtīgo vitamīnu un elementu rezerves izsīkst arvien ātrāk. Viens no organisma proteīniem – kolagēns –, kurš piedalās, piemēram, normālā asinsvadu, kaulu, ādas un matu veidošanās procesā, pieder pie tām vērtīgajām vielām, kuru rezervēm vienmēr jābūt pietiekošā līmenī, jo tas ietekmē gan pašsajūtu, gan vizuālo izskatu. Kas ir kolagēns un kāda loma tā uzņemšanai organismā ir C vitamīnam – par to šī raksta turpinājumā.

Kas ir kolagēns?

Kolagēns ir cilvēka organismā visbiežāk sastopamais proteīns – saistviela muskuļos, kaulos, skrimšļos un gļotādā. Tas ir pamatā ādai, matiem, kauliem un zobiem, tāpēc tā trūkums var izpausties visā ķermenī. Pastāv vairāk nekā 28 dažādu veidu kolagēni, taču visvairāk mūsu organismā ir:

1. tipa kolagēns, kas atrodas nagos, kaulos, ādā un cīpslās, u.c.;

3. tipa kolagēns, kas atrodas nagos, kaulos, plaušās, asinsvados un muskuļos u.c.;

5. tipa kolagēns, kas atrodas matos, skrimšļos u.c.

Labā ziņa – kolagēns ir proteīns, ko organisms ražo arī pats, tomēr, organismam kļūstot vecākam un neievērojot veselīgu dzīvesveidu, šīs rezerves bieži vien ātri izsīkst.

Kam ir nepieciešamas kolagēna rezerves un kā tās iegūt

Šis vērtīgais proteīns, kas balsta visa organisma saistvielas, ir nepieciešams visiem. Dažos dzīves periodos vai dzīvesstilos kolagēna rezerves izsīkst īpaši ātri – pastiprināts kolagēna patēriņš var notikt menopauzes, grūtniecības, dažādu saslimšanu, oksidatīvā stresa un smēķēšanas rezultātā, kā arī uzņemot nepilnvērtīgu uzturu.

Lai kolagēna rezerves neizsīktu, ikdienas ēdienkartē jāietver produkti, kas veicina tā veidošanos organismā:

zivis un gaļa, gaļas buljons;

želatīns;

soja;

olīvas, selerija un citi zaļumi.

Ja ir tādi paradumi kā smēķēšana, alkohola lietošana, nepietiekošs miegs, regulāra pārstrādātas pārtikas lietošana, pastāv liela iespēja, ka kolagēna rezerves tiek tērētas straujāk nekā uzņemtas ar ikdienas uzturu. Tādā gadījumā jāapsver papildu uztura bagātinātāju lietošana, kas pieejami gan tablešu un pulvera formā, gan kā šķidrais jeb dzeramais, saukts arī kā hidrolizētais kolagēns.

Atkarībā no problēmu izpausmes ir iespējams piemeklēt līdzekļus gan skaistumam, kuros ir ietverts kolagēns ādai, matiem, nagiem, gan veselībai, piemēram, locītavām, skrimšļiem. Konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, var izvēlēties līdzekli kompleksai organisma palīdzībai. Svarīgs atgādinājums – neviens uztura bagātinātājs pilnvērtīgi neaizstās ēdienreizi!

C vitamīna loma kolagēna veidošanā

C vitamīnam ir liela loma šī proteīna daudzuma uzturēšanā! Ir vispārzināms fakts, ka šis vitamīns ir nepieciešams dažādos procesos mūsu ķermenī, tomēr, ja runa ir tieši par kolagēnu, tad C vitamīna loma ir ārkārtīgi svarīga: tas stiprina kolagēnu, spēcinot aminoskābes, kas iesaistītas kolagēna veidošanas procesā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka C vitamīns nepieciešams organisma procesos, kas veicina kolagēna veidošanos normālai.

asinsvadu darbībai;

kaulu darbībai;

skrimšļu darbībai;

smaganu darbībai;

ādas darbībai;

zobu darbībai.

Secinājums ir viens – lai organismā būtu nepieciešamie apstākļi kolagēna veidošanai, bez C vitamīna neiztikt, tāpēc uzturā uzņemot kolagēnu, tikpat svarīgi ir lietot arī C vitamīnu. Daži uztura bagātinātaju ražotāji ir parūpējušies arī par šo aspektu, tapēc ir pieejams kolagēns ar pievienotu C vitamīnu.

Vai C vitamīnu vislabāk uzņemt uzturā lietojot citrusaugļus?

Kāpēc gan ne – citrusaugļos C vitamīna netrūkst, tomēr izrādās, ka daži no Latvijā sastopamajiem augļiem, dārzeņiem un ogām neatpaliek vai pat pārspēj citrusaugļus C vitamīna daudzumā! 100g apelsīnos ir apmēram 53mg C vitamīna, salīdzinājumā ar Latvijā sastopamo pārtiku:

dzeltenajā paprikā 159.6 mg;

sarkanajā paprikā 127.7 mg;

brokoļos 89.2 mg;

zemenēs 58.8 mg;

zaļajos zirnīšos 40mg.

Nelielā daudzumā C vitamīns sastopams arī kartupeļos, kāpostos, tomātos u.c.

