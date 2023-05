Komandas saliedēšanās pasākumi – ieguldījums uzņēmuma darbinieku labbūtībā

Dažādu komandas saliedēšanās aktivitāšu organizēšana pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par ierastu praksi arī uzņēmumos Latvijā. Šādu darba pasākumu organizēšana palīdz kolektīvam stiprināt komandas garu, uzlabot savstarpējo komunikāciju, kā arī attīstīt problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas iemaņas. Taču ne mazāk svarīgs saliedēšanas pasākumu aspekts ir darbinieku labbūtības veicināšana. Dažādas komandas saliedēšanas aktivitātes ir lielisks risinājums darbinieku mentālās un arī fiziskās veselības veicināšanai šobrīd tik aktuālajos hibrīddarba apstākļos. Kā komandas saliedēšanas pasākumi var palīdzēt veidot organizācijas kultūru un sekmēt uzņēmuma mērķu sasniegšanu? Un kādu saliedēšanas pasākumu ieviešana palīdzētu sekmēt darbinieku labbūtību? Uz šiem jautājumiem atbild "Draugiem Group" uzņēmums Roadgames – vadošie komandas spēļu izstrādātāji Baltijas valstīs.

Komandas saliedēšanās pasākumi – HR trends vai obligāta nepieciešamība

Komandas saliedēšanas pasākumi un korporatīvo pasākumu tradīcijas kopumā mēdz ievērojami atšķirties dažādu nozaru un uzņēmumu vidū. Arī šodien daļa uzņēmumu turpina piederības sajūtu uzņēmumam un kolektīvam stiprināt ar tādiem ikgadējiem korporatīvajiem pasākumiem kā sporta spēles vai populārāko gadskārtu atzīmēšana. Taču, uzņēmumiem lielāku uzmanību pievēršot tieši komandu darbam un to sniegumam (rezultativitātei), mainās arī tas, kā šīs komandas tiek veidotas, motivētas un stiprinātas arī ārpus tiešo darba pienākumu veikšanas. Attiecīgi, komandu saliedēšanas pasākumi nebūt nav pārejoša personālvadības aktualitāte. Tas ir instruments, kas ar regulārām, pārdomātām un komandas raksturam piemērotām aktivitātēm palīdz veidot stipras, uz rezultātu orientētas komandas, tam attiecīgi atspoguļojoties arī uzņēmuma izaugsmē.

Kādi ir šobrīd aktuālākie saliedēšanās pasākumi? Plānojot kolektīvu saliedēšanu, viena no aktuālākajām tendencēm ir fizisko un intelektuālo (izglītojošo) aktivitāšu apvienošana, piemēram, pārgājieni, orientēšanās spēles un viktorīnas. Pirmkārt, šādas aktivitātes sniedz iespēju kolēģiem pavadīt laiku neformālā vidē, otrkārt, tās ļauj izbaudīt atpūtu un pieredzes, kuras ne visiem darbiniekiem ikdienā sanāk īstenot pašiem.

Ieguldījums organizācijas kultūrā ir ieguldījums uzņēmuma izaugsmē

Veids, kādā darbinieks ienāk uzņēmumā, tas kā tiek organizēts ikdienas darbs un tas, kādu pievienoto vērtību darbinieks sniegs uzņēmuma attīstībā, ir jāskata neatrauti no organizācijas kultūras. Uzņēmuma kultūras veidošana, kas tiek balstīta darbiniekā kā vērtībā, palīdz piesaistīt un ne mazāk svarīgi ilgtermiņā noturēt profesionālus, motivētus un uz rezultātu orientētus darbiniekus, kā arī ātrāk iekļaut tos kolektīvā. Tāpēc saliedēšanas pasākumu rīkošana ir jāuztver ne tikai kā ieguldījums individuālu darbinieku vai komandu izaugsmē, bet kā daļa no uzņēmuma kultūras, kurā prioritāte ir darbinieks, tā labklājība un izaugsme. Komandu saliedēšanas pasākumiem ir jākļūst par tradīciju gan jaunu komandu veidošanas laikā, gan kolektīva stiprināšanai ārpus tiešo pienākumu veikšanas.

Darbinieku labbūtības un komunikācijas stiprināšana hibrīddarba laikā

Darbinieku labbūtības veicināšana ir kļuvusi par vienu no vadošajām darba devēju prioritātēm hibrīddarba laikā. Darba no mājām un no biroja apvienošana neapšaubāmi sniedz dažādas priekšrocības, taču raisa arī virkni izaicinājumu gan komandu veidošanas kontekstā, gan darbinieku individuālās fiziskās un mentālās veselības kontekstā.

Kā veidot darbinieku savstarpējās attiecības, veicināt piederības sajūtu un labvēlīgu psiho-emocionālu vidi, ja darbinieki tiekas reti, katrs strādājot pēc sava hibrīddarba plāna? Arī darbinieku labbūtības veicināšanas viens no instrumentiem ir regulāri darbinieku saliedēšanas pasākumi, ko palīdz rīkot Roadgames komandas saliedēšanas spēļu izstrādātāji. Roadgames spēles sniedz iespēju ne tikai stiprināt kolektīvu, bet arī apmierināt indivīdu vajadzības pēc komunikācijas un mijiedarbības ar citiem, jaunu lietu apguves, piedzīvojuma un kvalitatīvas atpūtas. Ar regulāru komandu saliedēšanas pasākumu palīdzību tiek veicināta katra darbinieka labbūtība, piemēram, attiecību stiprināšana ar kolēģiem un vadību, piederības sajūtas veicināšana un savas lomas apzināšana organizācijā.