Kompleksa 'Ezerjugla' būvnieki plāno projektu nodot nākamā gada rudenī

Turpinās būvniecības darbi dzīvojamo ēku kompleksā "Ezerjugla" vienā no zaļākajiem Rīgas rajoniem – Juglas ezera krastā. Astoņās četrstāvu ēkās labiekārtotā, drošā teritorijā pieejami vairāk nekā 500 divistabu un trīsistabu dzīvokļu 46–83 m2 platībā, no kuriem rezervēti jau gandrīz 100 dzīvokļi. Lai nodrošinātu nevainojamu darbu kvalitāti, projekta būvniecību no 2021. gada jūlija pārņem SIA "Abora".

""Ezerjugla" ir Rīgai netipiski vērienīgs – visu astoņu dzīvojamo ēku būvniecība tiek īstenota vienā kārtā, tāpēc uzreiz pēc kompleksa nodošanas iedzīvotājiem būs pieejama visa plašā teritorija ar pilnīgu arhitektoniski telpisko veidolu un pabeigtu labiekārtojumu, izvairoties no būvdarbu trokšņiem un putekļiem. Mūsu kā projekta attīstītāja galvenais uzdevums ir nodrošināt visaugstāko kvalitāti un nevainojamu darbu izpildi, lai projektu īstenotu atbilstoši vērienīgajai iecerei. Tāpēc ar pārliecību uzsākam sadarbību ar SIA "Abora", kas savu profesionalitāti un pieredzi ir apliecinājuši, īstenojot virkni sabiedriski nozīmīgu, vērienīgu būvniecības projektu," uzsver projekta attīstītāja SIA "Murjāņu 70" mārketinga vadītāja Natālija Sējāne.

SIA "Abora" ir būvniecības uzņēmums ar 27 gadu pieredzi būvniecībā, būvuzraudzībā un būvniecības projektu vadībā, kas pastāvīgi sadarbojas gan ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi", gan privātajiem pasūtītājiem. Nozīmīgākie un redzamākie īstenotie objekti ir izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa", Latvijas Mākslas akadēmijas ēkas rekonstrukcija, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas betona konstrukciju izbūve, viesnīcas un dzīvojamo ēku komplekss "Avalon", Latvijas Infektoloģijas centra jaunbūve, kā arī virkne izglītības iestāžu, sabiedrisku ēku un citu objektu Rīgā un Pierīgā. Nesenākais un lielākais projekts – viesnīcas "Grand Hotel Kempinski" rekonstrukcija vairāk nekā 40 miljonu eiro vērtībā.

"Esam priecīgi, ka varam strādāt pie šī projekta. Tas ir perspektīvs, ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā gan no loģistikas viedokļa, gan dabas un ainaviskās puses ziņā. Uzsāktajam projektam ir īpaši liels potenciāls, jo plānots paplašināt Ezerjuglas dzīvokļu kompleksu blakus esošajā zemesgabalā. Pats projekts nav tehniski sarežģīts, tomēr sagādās lielu gandarījumu," pauž SIA "Abora" valdes priekšsēdētājs Juris Kravalis.

Jau ziņots, ka Juglas ezera krastā (Murjāņu ielā 70, Rīgā) tiek attīstīts jauns dzīvojamo ēku komplekss "Ezerjugla" ar 8 daudzdzīvokļu mājām. Tajās būs pieejami divistabu un trīsistabu dzīvokļi dažādās platībās, sniedzot iespēju dzīvot vienā no zaļākajiem Rīgas rajoniem.

Dzīvojamā kompleksa "Ezerjugla" projektu izstrādājis projektēšanas un arhitektūras uzņēmums SIA "Zenico Projekts". Projekta "Ezerjugla" kopējās izmaksas ir aptuveni 40 miljoni eiro. Kompleksu plānots nodot ekspluatācijā 2022. gada oktobrī.

Projekta attīstītājs AS "Murjāņu 70" iepriekš īstenojis tādus projektus kā deviņstāvu dzīvojamo ēku komplekss "Salnas 21" Pļavnieku mikrorajonā un daudzdzīvokļu māja Valkas ielā 4, Rīgā.

Vairāk informācijas par projektu: ezerjugla.lv.