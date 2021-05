'Kopnes vai spāres?' jeb kā izvēlēties piemērotāko jumta konstrukciju

Ja plānojat mājas būvniecību vai rekonstrukciju, viens no galvenajiem jautājumiem vienmēr būs – ko darīt ar jumtu? Kvalitatīvam jumtam ir liela nozīme, jo tas pasargās no dažādu laikapstākļu ietekmes, piemēram liela vēja, stipra lietus vai sniega, un ļaus ēkai kalpot ilgāk. Bet – kas tad nosaka to, cik labs ir jumts?

"Viens no būtiskākajiem aspektiem ir rūpīgi pārdomāta jumta konstrukcijas izvēle, kur visbiežāk izšķiršanās ir starp spāru un kopņu risinājumiem," atzīst uzņēmuma "Hoproof" īpašnieks Edgars Apinis. "Taču vienlaikus ir jāapzinās, ka jumta kvalitāti ietekmēs arī izvēlētais jumta seguma veids un būvniecības darbu veikšanai nolīgto speciālistu prasmīgums. Jumta būvēšanas procesā katram sīkumam ir nozīme, tāpēc svarīgi piesaistīt profesionālu partneri, kas spēj sniegt konsultācijas, palīdzēs pieņemt pareizos lēmumus un kvalitatīvi izpildīs projektu no A līdz Z."

Atgriežoties pie tēmas par jumtu konstrukcijām, daudz tiek runāts par to, kuras ir labākas, taču uz šādu jautājumu nav vienas pareizās atbildes. Izvēli ietekmē ne tikai mājas izmērs, plānojums un forma, bet arī dažādo jumtu risinājumu piedāvātās funkcionālās un dizaina iespējas. Pirms pieņemt gala lēmumu, svarīgi salīdzināt abu populārāko konstrukciju veidu priekšrocības un trūkumus.



Šo jumtu konstrukciju galvenās priekšrocības ir zemākas izmaksas un īsāks uzstādīšanas laiks. Nelielai privātmājai tās var būt vien 2-3 dienas, taču pretēji sabiedrībā dzirdētiem uzskatiem, ka kopņu konstrukcijas uzstādīšanu var paveikt pats klients, nepieciešams piesaistīt kvalificētus meistarus, kam ir vajadzīgās zināšanas, pieredze darbā augstumā un komunikācijā ar celtņu operatoru.

Kopnes tiek ražotas rūpnieciski automatizētā procesā un piegādātas būvlaukumā jau gatavas, tāpēc katra detaļa precīzi atbilst specifikācijai un tiek maksimāli izslēgtas jebkādas kvalitātes problēmas. Kopņu konstrukcijas ir izturīgas un spēj nodrošināt lielākus laidumus bez papildus balstiem. Vēl var piebilst, ka šāda risinājuma jumtiem ir piemēroti visi jumta seguma materiāli, taču izvēloties betona vai māla dakstiņu segumu, jārēķinās ar lielāku slodzi uz konstrukciju, kopnes būs jāizvieto biežāk un tas sadārdzinās jumta kopējās izmaksas.

Kā vienu no trūkumiem jāmin to, ka šādas konstrukcijas jumtiem nav iespējama bēniņu, velvju griestu un dekoratīvo spāru izbūve. Tāpat jāņem vērā, ka liela uzmanība jāvelta plānošanas procesam pirms kopņu konstrukcijas pasūtīšanas, jo pēc tam, kad tā ir uzražota, ir ļoti maz iespēju kaut ko pārveidot. Pat tik vienkārša lieta kā papildus caurumu urbšana komunikāciju kanāliem vai vadiem var apdraudēt konstrukcijas noturību.

"Ja klientam nav vajadzības pēc lielas papildu telpas bēniņos vai specifiska griestu dizaina risinājuma, tad kopņu konstrukcijas jumts noteikti būs labākā izvēle," atzīst Edgars Apins. "Un mūsu uzņēmumā varam tieši kopņu konstrukcijām garantēti piedāvāt pašu labāko cenu Latvijā."

Spāru jumtu konstrukcijas

Spāru jumtu konstrukcijas ilgu laiku bija tradicionālākais jumtu būvēšanas veids. Ja vēlaties savā mājoklī izbūvēt papildu telpas bēniņos vai griestu velves un spāres izmantot kā interjera dizaina elementus, tad atbilstošākā būs tieši šādas jumta konstrukcijas izvēle. Arī spāru jumtiem piemēroti visa veida jumta seguma materiāli un tiem ir vieglāk veikt siltināšanas darbus, ja to nepieciešams izvietot pa jumta plakni. Vēl viena spāru priekšrocība ir tāda, ka tās nav nepieciešams pasūtīt iepriekš un ražot pirms laika.

Spāres tiek veidotas uz vietas celtniecības objektā, samērot un piegriežot katru zāģmateriālu gabalu, un pēc tam sastiprinot vienotā konstrukcijā. Tas ļauj līdz pēdējam brīdim projektā veikt jebkādas nepieciešamās korekcijas, taču vienlaikus padara šādas jumta konstrukcijas uzstādīšanu darbietilpīgāku un laikietilpīgāku. Turklāt, lai garantētu augstu kvalitāti, jumta būvēšanā jāpiesaista prasmīgus jumiķus. Šo iemeslu dēļ spāru jumtu cena parasti būs augstāka nekā kopņu jumtiem.

Kā izvēlēties piemērotāko jumta konstrukciju?

"Bieži vien liela loma jumta konstrukciju risinājuma izvēlē ir tieši finansiālajam aspektam," secina Edgars Apinis, "taču nevar skatīties tikai uz konstrukcijas cenu, atrauti no pabeigta jumta pilnās cenas, kas ietver jumta uzbūves darbu un seguma izmaksas, kā arī kvalitātes un termiņiem."

Pilna jumta būvniecības projekta pasūtīšanai pie viena partnera ir vairākas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt, tiek iegūts viens atbildīgais par visu projektu, kas pilnībā pārzina katru tā detaļu. Tas palīdzēs izvairīties no pārsteigumiem, kad pēkšņi kādas jumta detaļas vai elementi nesader, un nodrošinās izpildi visaugstākajā līmenī. Otrkārt, būvniecības posmu termiņi tiks precīzāk saplānoti un tajos nepieciešamības gadījumā operatīvāk varēs veikt izmaiņas. Treškārt, ņemot vērā projekta apjomu un kopējās izmaksas, bieži var atrast iespēju kādās no pozīcijām vienoties par zemāku cenu nekā tas būtu katru no jumta būvniecības pozīcijām pasūtot pie cita partnera.

"Mēs saviem klientiem varam nodrošināt pilnu jumta būvniecības procesu, ļaujot iegūt augstas kvalitātes rezultātu par ļoti konkurētspējīgu cenu, turklāt paveicot darbus iespējami īsā laikā," norāda Edgars Apinis. "Mūsu būvētajiem jumtiem dodam garantijas laiku, kāds ir izvēlētajam jumta segumam – tātad, jo ilgmūžīgāku jumta segumu klients izvēlās, jo garāka ir garantija," viņš turpina. SIA "Hoproof" pārstāvis arī atklāj, ka viņa vadītais uzņēmums piedāvā jumtu būvniecību uz nomaksu, padarot labus jumtus pieejamākus ikvienam. "Jumts ir investīcija savā īpašumā, tāpēc pārdomāta un gudra izvēle ilgtermiņā atmaksāsies," noslēgumā piebilst Edgars Apinis.