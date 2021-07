Korejas kosmētikas pērles no KlipShop speciālistiem

Šodien neviena kosmētikas veikals nevar iedomāties savu sortimentu bez korejiešu kosmētikas. Arī internet veikala KlipShop.lv speciālisti ar pārliecību un rūpēm par jūsu ādu izvēlējās savā sortimentā kosmētiku no Korejas. Un tas popularitāte nebija noteicošais kritērijs, lai sākt piedāvāt to saviem klientiem. Korejas kosmētikai piemīt ļoti labas īpašības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nedaudz par Korejas kosmētiku

Īpašas rūpes par seju.Vai zinājāt, ka korejietes vienlaikus var izmantot līdz 18 produktiem?Produktu klāsts ietver unikālus produktus, kas nav pieejami Eiropas tirgū.Aziāti iegūst veselīgu ādu, izmantojot 10 soļu sistēmu.Rezultāts - ideāls epidermas stāvoklis un Photoshop efekts uz sejas, pēc kura tiecas daudzas sievietes. Tāpēc arī Korejas kosmētikas piedāvājumā ir tik daudz līdzekļi ar konkrēto, specializēto iedarbību.

Kosmētikas struktūra.Ražotāji no Korejas priekšplānā izvirzīja matu un ādas veselību saglābšanu, tāpēc kosmētikas sastāvdaļas drošībai ir liela nozīme.Formulas galvenā daļa (90%) ir dabiskas sastāvdaļas.Produktu sastāvā jūs neatradīsit bīstamus ķīmiskos elementus: ftalātus, mākslīgos aromatizētājus, trietanolamīnus, oksibenzonu un formaldehīdus.Tas praktiski noliedz alerģisku reakciju rašanos.

Cena par labu kvalitāti.Neskatoties uz to, ka Dienvidkorejas uzņēmumi izmanto novatoriskas tehnoloģijas un dabīgas sastāvdaļas, viņu produktu cenas patērētājus priecē ar pieejamību.Zemās izmaksas ir saistītas ar ražošanas apjomu un darbaspēka automatizāciju.

Korejas kosmētikas komponenti

Ir iemesls, kāpēc Korejas skaistumkopšanas tendence joprojām ir stingri iesakņojusies mūsu ikdienas ādas kopšanas rutīnā: tā darbojas. Dabiskās sastāvdaļas ir ļoti svarīgas K-skaistumkopšanas panākumiem, jo ​​tās sniedz pārsteidzošus rezultātus.

Lai neatpaliktu no Korejas kosmētikas trendiem un rezultātiem, mēs izanalizējam populāras k-kosmētikas sastāvdaļas. Visus šos komponentus jūs atradīsiet KlipShop Korejas kosmētikas piedāvājumā.

Propoliss

Viena no Korejas kosmētikas iecienītākajām sastāvdaļām ir propoliss, kas, dabiski atrodas šūnveida plombās un sienās, lai noturētu ūdeni un kavētu baktēriju augšanu. Uz ādas tas pārvēršas par spēcīgu antioksidantu, kas cīnās ar novecošanās pazīmēm un ādas sabojāšanu. Tas ir arī dabisks pretsēnīšu un pretiekaisuma līdzeklis, kas nozīmē, ka tas var radīt brīnumus problemātiskai - pūtītēm raksturīgai ādai.

Korejas produktos propoliss tiek izmantots kā pastiprinātājs ādas kopšanā, jo tas atstāj ādu maigu un mirdzošu. Propolisu visiem ādas tipiem, īpaši tiem, kas cīnās ar pūtītēm, jutīgumu vai meklē kaut ko mitrinošu un dziedinošu.

Arbutīns

Dabisks komponents, kas iegūts no augiem (zīdkoka, brūkleņu un citiem). Arbutīns nav kancerogēns vai toksisks. Tas bloķē melanīna sintēzi, cīnās ar vecuma plankumiem un mīkstina ādu. Tieši arbutīnu izmanto auduma masku ražošanā.

Hialuronskābe

Sākumā hialuronskābi ieguva galvenokārt no gaiļu ķemmēm, un tā bija tikai dzīvnieku izcelsmes. Par laimi, vēlāk tika atklātas vairākas metodes hialuronskābes sintezēšanai rūpnieciskos apjomos, izmantojot baktērijas, kas noteiktos apstākļos to ražo. Hialuronskābe aizpilda telpu starp elastīna un kolagēna molekulām un uztur šos proteīnus pareizajā stāvoklī. Hialuronskābe darbojas kā sūklis, kas aiztur mitrumu šūnās, novēršot novecošanos. Bet ar vecumu šī viela pārstāj ražot vajadzīgajos daudzumos, tāpēc no ārpuses ir jāatjauno tās līdzsvars - serumi, krēmi un maskas.

Ikvienam, kam ir sausa āda un kurš vēlas atbrīvoties no ļenganuma un plīvēšanas, ikdienas ādas kopšanas procedūrās jāiekļauj produkti, kuru pamatā ir hialuronskābe.

Kaktuss

Kaktusa eļļa un ekstrakts ir populāri pateicoties labai īpašībai: kaktusa eļļa ir ļoti mitrinoša, tas ir spēcīgs antioksidants, kas nomierina ādu un nodrošina pretnovecošanas aizsardzību, vienlaikus palīdzot mitrināt. Kaktusa ekstrakts satur tokoferolu, omega-6 un -9 taukskābes, flavonoīdus un beta-karotīnu - lai atjaunotu mitrināšanu un barotu ādas virsmas slāņus.

Gliemežu mucīns

Gliemežu gļotas vai mucīns ir unikāla viela, kas ir bagāta ar A, B un E vitamīniem, kolagēnu, elastīnu un glikolskābi. Šāds "dziedinošais" sastāvs ļauj gliemežiem izvairīties no traumām kustības laikā - aktīvās vielas burtiski "ceļā" dziedē nelielas traumas.Galvenā gļotu aktīvā sastāvdaļa ir alantoīns, viela, kas spēj iekļūt dziļākajos ādas slāņos un atjaunot šūnas. Turklāt gliemežu mucīnam ir saules filtrs, kas novērš pigmentāciju.