Koronavīruss: zobārstu prakses slēgtas – kas jums ir jāzina

Koronavīrusa pandēmijas dēļ lielākā daļa zobārstu prakšu ir slēgtas. Taču Latvijas Zobārstu asociācija (LZA) pašlaik regulāri atjaunina to veselības iestāžu sarakstu, kuras sniegs neatliekamās palīdzības pakalpojumus gadījumā, ja ir, piemēram, spēcīgas sāpes, nezināmas izcelsmes pietūkums vai citos smagākos gadījumos (sarakstu varat skatīt LZA oficiālajā tīmekļa vietnē: www.lza-zobi.lv). Tādējādi mēs varam paļauties uz medicīnisko palīdzību kā pēdējo iespēju, taču tā neapšaubāmi tiks sniegta, pamatojoties uz citiem standartiem nekā līdz šim. Ko darīt, ja man ir sāpes vai asiņo smaganas? Kas man jāņem vērā, kad iespēja apmeklēt zobārstu ir ierobežota?

Zobārstu pakalpojumi un koronavīruss

Noteikti jāuzsver, ka mūsdienīgā zobārsta kabinetā vispirms ir jābūt sterilai higiēnai. Latvijas Republikas Ministru kabineta pamatnostādnes šādā nolūkā ir bijušas ļoti stingras jau gadiem. Ja vēlaties uzturēt savu praksi, ar likumu ir noteikts, ka jāizmanto vai nu vienreiz lietojami instrumenti, vai arī šie instrumenti ir pedantiski jādezinficē un jāsterilizē autoklāvā. Kādēļ? Jo patogēnie mikroorganismi caur mutes dobumu var ļoti viegli nonākt mūsu organismā. Tādēļ, dodoties pie zobārsta kā parasti un apmeklējot zobārstu vēlāk, kad dzīve atgriezīsies normālā ritmā, mēs atkal varēsim neuztraukties par šo aspektu.

Kādēļ tad zobārstu prakses ir slēgtas? Koronavīrusa pandēmijas laikā problēma mazāk saistās ar veselības aprūpes iestādēm kā tādām un to higiēnas standartiem, bet galvenokārt ar to pacientu skaitu, kas parasti pulcējas tādās vietās kā uzgaidāmās telpas. Dzīvē jūs nekad nezināt, kurš cilvēks ir parazītorganismu nēsātājs un kurš ne. Asimptomātisku pacientu gadījumā zobārsts vai zobu tehniķis ir tie, kuri ar šiem pacientiem satiekas ciešā tuvumā. Tādējādi runa ir ne tikai par to cilvēku drošību, kuri gaida pieņemšanu, bet arī par medicīnas personālu.

Ņemot vērā pandēmijas apmēru, pašreizējā situācija ir līdz šim nepiedzīvota, tādēļ regulāri tiek sagatavoti īpaši rīcības plāni atkarībā no konkrētiem apstākļiem. Daudzas zobārstu prakses nolēma pārtraukt darbību savu darbinieku un pacientu drošības labad. Kā jau tika minēts, LZA pastāvīgi atjaunina to veselības iestāžu sarakstu, kuras strādā pēc dežūru principa, ievērojot visus drošības pasākumus. Pašlaik ārsti pēc pieprasījuma palīdz galvenokārt neatliekamos un akūtos gadījumos pacientiem ar spēcīgām sāpēm, izteiktu pietūkumu, kā arī sāpīgām un bīstamām smaganu problēmām.

Zobu sāpes ikvienam no mums ir nepatīkamas, bet, ņemot vērā pašreizējo situāciju, vispirms ir godīgi jāatbild sev uz jautājumu, vai zobu sāpes rada tikai diskomfortu, vai arī tās tiešām ir nepaciešamas un situācija ir neatliekama. Tas, protams, ir delikāts un attieksmes jautājums, bet, ņemot vērā epidēmiju, dažas problēmas ir jāatliek. Līdzīgi kā standarti un pārbaudes līmenis, ko izmantojām līdz šim. Lielākajā daļā gadījumu mēs varam tikt galā paši – vismaz īslaicīgi.

Populārākie zobu sāpju iemesli ietver ne tikai mutes dobuma slimības, bet arī vienkārši ar higiēnu saistītu nevērību. Daudzi cilvēki maldīgi uztver, piemēram, mutes dobumā esošo čūliņu radīto diskomfortu par faktiskām zobu problēmām. Pirms domājat par nopietnākiem un sarežģītākiem līdzekļiem, vispirms atcerieties regulāri ar zobu birsti un zobu diegu tīrīt zobus, kā arī skalot mutes dobumu. Tas var būt nozīmīgs profilaktisks līdzeklis ne tikai šajā grūtajā laikā, bet arī tad, kad visi zobārstu kabineti būs mums atkal atvērti un gaidīs mūs.

- pretsāpju līdzekļi

Bez receptes ir pieejami vairāki preparāti, kas palīdzēs atvieglot sāpes. Tos nav ieteicams lietot ilgstoši, ņemot vērā nelabvēlīgo iedarbību uz aknām, taču īslaicīgi tie var būt noderīgi, lai uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti un komfortu un novērstu sāpes.

- krustnagliņu eļļa, baldriāna pilieni

Krustnagliņas zobārstniecībā izmanto, piemēram, eigenola iegūšanai. To gatavo no krustnagliņu eļļas un izmanto zobu saknes kanālu un zobu caurumu dezinficēšanai. Tā ir arī viena no sastāvdaļām, ko izmanto preparātā zoba pulpas apstrādei. Ir pierādīts, ka krustnagliņu eļļa neitralizē daudzu tādu baktēriju iedarbību, kuras izraisa zobu bojāšanos un periodontālas slimības. Tādēļ, ja zobā ir caurums vai mutes dobumā rodas neskaidras problēmas, samitriniet tamponu krustnagliņu eļļā un izmantojiet to kā īslaicīgu kompresi. Līdzīgi iedarbojas baldriāna pilieni. Apstrādes procedūra ir identiska. Šīs procedūras, protams, neaizstāj reālu zobārsta apmeklējumu, bet īslaicīgi var palīdzēt atbrīvoties no sāpēm un diskomforta sajūtas, kā arī novērst asiņošanu vai iekaisumus.

- mutes skalošanas līdzekļi

Mājās varat izmantot arī mutes skalošanas līdzekļus. Daži no šiem šķidrumiem ir gatavoti uz augu bāzes, bet ieteicams izmantot tādus, kuriem ir profesionāli veidots sastāvs, lai panāktu antibakteriālu un antiseptisku iedarbību. Viena no sastāvdaļām, kas nodrošina šādu iedarbību, ir cetilpiridīna hlorīds, kurš iekļauts "Oral-B Professional" mutes skalošanas līdzeklī.

- problemātiskās vietas rūpīga tīrīšana

Zoba caurumā bieži aug baktērijas, tādēļ mums ir jānovērš pārtikas palieku uzkrāšanās caurumā. Mums ir ļoti rūpīgi jātīra zobi ar birsti, ar zobu diegu jātīra starpzobu spraugas un jāskalo mute, lai nodrošinātu pilnīgu atbrīvošanos no visiem pārpalikumiem.

- ēst ar mutes otru pusi

Ievērojot noteikumu, ka labāk ir nekairināt to vietu, kur jau ir problēma, vienkāršākais veids ir izmantot ēšanai otru mutes pusi. Mēs bieži ēdot to darām dabiski. Tomēr ir vērts atgādināt, ka šāda instinktīva reakcija ir pareizā lieta, ko darīt.

Ar smaganām saistītas problēmas – kā tikt galā ar tām mājās?

Arī ar smaganām saistītas problēmas ir bieži sastopamas. Daudzi cilvēki sūdzas par nezināmas izcelsmes iekaisumu šajā mutes dobuma daļā vai par paaugstinātu jutīgumu, kas izpaužas, piemēram, kā asiņošana, sāpes, pietūkums vai izteikts diskomforts, tīrot zobus.

Smaganu iekaisums ir ļoti plaši izplatīta problēma. Tā var izpausties dažādā intensitātē, un vieglākos gadījumos šī problēma pēkšņi pēc īsa laika var vienkārši izzust. Taču tā var izpausties arī ar spēcīgu diskomfortu un lielām sāpēm, kas ilgst vairākas dienas, tādējādi pasliktinot mūsu dzīves standartu. Iemesli var būt vairāki, un tie var būt bieži sastopami. Tie ietver, piemēram, tālāk norādītos.

- Mutes dobuma nepietiekama higiēna. Pārāk reta zobu tīrīšana ar zobu birsti un zobu diegu un skalošana.

- Pārāk spēcīgas kustības ar zobu birsti, kā rezultātā smaganas tiek ievainotas un rodas iekaisumi.

- Mehāniski un termiski radīti ievainojumi, ko izraisa pārāk lieli un pārāk asi ēdiena gabali.

- Cilvēki, kas lieto slikti pielāgotas zobu protēzes, var ciest no pārslodzes, kas var veicināt iekaisumus.

- Autoimūnās slimības var izraisīt, piemēram, sistēmiskus vai vietējus iekaisumus.

- Antibiotiku lietošana (blakusiedarbība).

- Bulīmija vai bieža vemšana, kad kuņģa skābe veicina regulārā pH balansa trūkumu mutes dobumā.

- Vitamīnu, īpaši B un C vitamīna, trūkums.

- Noteikta veida zāļu, piemēram, asinsspiediena zāļu, lietošana (blakusiedarbība).

Kādus mājas līdzekļus lietot smaganu iekaisuma gadījumā?

- Krustnagliņu eļļa, kā minēts iepriekš, palīdz mazināt smaganu iekaisumu un var apturēt asiņošanu. To varat lietot kompreses veidā. Tāpat kā zobu problēmu gadījumā. Ja tas nav iespējams, stāvokli uzlabot palīdzēs pat krustnagliņas sūkāšana.

- Līdzīgas īpašības piemīt alvejai. Tā var mazināt iekaisumu, lai gan neapturēs asiņošanu, kā tas ir, lietojot krustnagliņu.

- Vitamīna B un C papildu lietošana, ievērojot ieteikumus lietošanas norādījumos.

- Salvijas vai kumelītes saturošs skalošanas līdzeklis. Ir jāuzlej stipra šo augu tēja, jāatdzesē līdz remdenai temperatūrai un jāskalo mutes dobums vairākas reizes dienā.

- Varat arī sagatavot skalošanas līdzekli, kas ietver ūdeņraža pārskābes un ūdens maisījumu attiecībā 50/50. Lai ātrāk uzlabotu pašsajūtu, rūpīgi jāskalo mutes dobums trīs reizes dienā.

- Sālsūdens (viena tējkarote sāls uz glāzi ūdens). Šo skalošanu veic līdzīgi.

Problēmu novēršana – pareizas profilaktiskas ikdienas procedūras





Ir ļoti būtiski rūpēties ne tikai par roku higiēnu un priekšmetu un virsmu dezinficēšanu, bet arī par mutes dobuma higiēnu. Citiem vārdiem – svarīga ir katra mūsu ķermeņa daļa, kas var nonākt saskarē ar patogēniem mikroorganismiem.

Pareiza mutes dobuma higiēna palīdzēs mazināt daudzu tādu slimību risku, kas ietekmē ne tikai šo mūsu ķermeņa daļu. Baktērijas, kas raksturīgas šim vides veidam, caur sirds un asinsvadu sistēmu var nonākt citos orgānos un sistēmās. Tādējādi sistēmisku slimību risks pieaug vai hroniskas slimības, piemēram, diabēts, nieru iekaisums, endokardīts vai reimatoīdais artrīts, saasinās.

Mutes dobuma kopšana — soli pa solim.

1. darbība – regulāra mutes dobuma tīrīšana

Ja tas ir iespējams, tīrīsim zobus pēc katras bagātīgas maltītes, lai regulāri novērstu pārtikas atlieku uzkrāšanos un iekaisuma plankumu veidošanos. Ja nav iespējams, ievērojiet standarta procedūru: tīriet zobus no rīta un vakarā.

2. darbība – zobu tīrīšana

Izvēlieties vispiemērotāko zobu birsti. Tā ir mūsu izvēle, vai lietojam manuālu vai elektrisko zobu birsti. Taču jums ir jāzina, ka zobu birstes ar apaļo 3D galviņu, kas ir zobu birstes, kuras aprīkotas ar oscilējošas rotācijas un pulsācijas darbības režīmu, pašlaik tiek uzskatītas par visefektīvākajām zobu tīrīšanas ierīcēm. Šādas zobu birstes ir, piemēram, "Oral-B Genius X" un "Oral-B 10000 N sonic" rotējošās zobu birstes. Tās ir visaugstākās tehnoloģijas ierīces. Tās pat seko tam, lai zobu birstes galviņa netiek piespiesta pārāk spēcīgi, un, kad pandēmija reiz būs beigusies, mūsu zobi būs veselīgi un balti — kā Holivudas zvaigznēm.

3. darbība – zobu diega lietošana

Lai pienācīgi parūpētos par savu mutes dobumu, ir būtiski rūpīgi notīrīt visus pārtikas pārpalikumus – arī tos, kas paliek starp zobiem. Lai nodrošinātu, ka nav pat vissīkāko pārpalikumu, ir jālieto zobu diegs.

4. darbība – mutes dobuma skalošana

Pēc zobu tīrīšanas ar birsti un diegu mutes dobums ir rūpīgi jāizskalo ar speciālu mutes skalošanas līdzekli. Tas palīdzēs ne tikai pilnībā iztīrīt visas sīkākās daļiņas, bet arī atsvaidzinās elpu un iedarbosies kā antibakteriāls līdzeklis.

5. darbība – diēta un dzīvesveids

Lai gan var šķist dīvaini, taču uzmanība jāveltī arī tam, ko mēs ēdam un dzeram. Samazināsim ne tikai tīrā veidā patērēto cukura daudzumu, kas palielina zobu bojāšanās risku, bet arī pārbaudīsim, vai savā diētā nelietojam pārāk daudz ogļhidrātu. Pārliecināsimies, vai ēdam pietiekami daudz vitamīnu un minerālvielu. Spirts ir lielisks dezinfekcijas līdzeklis, taču ne to dzerot. Tas, lietots pār mēru, vājina mūsu organismu. Šī patiesība attiecas arī uz cigaretēm — tās nedezinficē, bet smird.