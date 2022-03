Kosmētika, kuru izvelēties un kā palīdzēt ādai?

Šobrīd, kad pasaulē valda apjukums, gribas vairāk pozitīvisma. Kā mēs varam uzlabot garastāvokli? Mums ikdienā diezgan bieži sanāk ieskatīties spogulī, un ir patīkami redzēt koptu un veselīgu ādu. Ikviens vēlas saglabāt starojošu sejas ādu, izskatīties un justies labi, bet tas prasa regulāru un pareizu kopšanu. Mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā bieži vien pietrūkst laika, un rūpes par savu ādu mēs atstājam otrajā plānā vai pilnībā nepievēršam tai uzmanību. Nemanot paiet vairāki gadi, un mēs konstatējam, ka ar ādu kaut kas nav kārtībā un jau ir ielaistas dažādas problēmas. Viss ir atkarīgs no ādas tipa, un pinnes, akne, seboreja, rozācija, atūdeņota, sausa, sakairināta āda, hiperkeratoze un kuperoze ir tikai neliela daļa no problēmām, kas var skart ādu. Šīs kaites nav nemaz tik viegli novērst, un tas prasīs zināmu laiku, konsultāciju pie dermatologa, kā arī finansiālo ieguldījumu.

Šādos gadījumos rodas jautājumi, kā problēmas neielaist un kā pareizi kopt ādu tagad un turpmāk. Nav noslēpums, ka lielākā daļa no mums atbildes vispirms cenšas rast interneta dzīlēs. Bet kā neapmaldīties milzīgajā informācijas apjomā un neuzķerties uz viltus solījumiem? Bieži vien nākas redzēt "kliedzošas" reklāmas ar piedāvājumiem, kas sola nepārspējamu un tūlītēju efektu. Tā vien gribas tiem ticēt, bet ir svarīgi zināt, ka ādas derma atjaunojas lēni. Ja runājam par nopietnākiem ādas defektiem, piemēram, pinnēm, akni, pigmentāciju, atūdeņošanos, noturīgs efekts parasti ir manāms aptuveni pēc trim mēnešiem.

Vija Kvikusa ar 30 gadu kosmetologa pieredzi izveidojusi internetveikalu, kur klientiem iespējams iegādāties profesionālu, kvalitatīvu kosmētiku no Izraēlas. Kosmētika veidota uz dabīgu sastāvdaļu bāzes, un to savā darba praksē izmanto kosmetologi visā pasaulē. Izraēla ir valsts, uz kuru brauc ārstēties no visas pasaules, jo ne tikai medicīna, bet viss, kas saistīts ar rūpēm par veselību, tur ir augstā līmenī.

Ieteikumi efektīvai ādas kopšanai

Jāatceras, ka dzīves laikā cilvēka ādas tips mainās. To ietekmē dažādi faktori – vecums, dzīvesveids un darba apstākļi, klimats, kā arī veselības stāvoklis. Svarīgi ir par ādu sākt rūpēties jau laicīgi. Tas samazinās ādas bojājumu veidošanos nākotnē. Ikvienam būtu vēlams pie kosmetologa noskaidrot savu ādas tipu, lai varētu izvēlēties sev piemērotus ādas kopšanas līdzekļus. Kad apkārt ir tik daudz kaitīgu ārējo faktoru, āda būs ļoti pateicīga, ja izvēlēsieties maksimāli dabīgu kosmētiku, un tieši tādi ir mūsu piedāvātie kosmētiskie līdzekļi. Mēs piedāvājam pārbaudītu un efektīvu dabīgo profesionālo kosmētiku no Izraēlas. Produktu sastāvā ir līdz pat 98% naturālo komponentu. Plašajā klāstā ikviens varēs atrast sev piemērotus kosmētiskos līdzekļus – gan kosmetologi savai praksei, gan lietošanai mājas apstākļos.

Neatkarīgi no ādas tipa, ikdienā tikpat svarīgi, kā dzert ūdeni, ir:

ādu vakarā attīrīt no sebuma un putekļiem, kas uz tās sakrājušies dienas garumā;

pēc attīrīšanas atjaunot Ph līmeni, izmantojot toniku;

mitrināšana, jo dehidrēta āda ļoti ātri noveco;

aizsardzība pret sauli. Saules kaitīgā iedarbība arī noved pie pirmslaicīgām krunkām un nevēlamiem pigmentācijas plankumiem.

Sīkāk par akni

Kas tā ir un kā ar to cīnīties? Lai mēs varētu efektīvi cīnīties ar ādas problēmām, svarīgi ir sākumā izprast pašu problēmu un tās cēloņus.

Akne parasti parādās pubertātes vecumā, kad notiek hormonālās izmaiņas organismā, taču tā var skart cilvēku jebkurā vecumā. Aknes attīstībā galvenā loma ir tauku dziedzeriem. Tie ir ļoti aktīvi un ražo sebumu ļoti lielā daudzumā. Folikulārajā atverē veidojas "korķītis", un sekrēts nespēj izdalīties ādas virskārtā. Tos iedala divos veidos – atvērtie komedoni (melnie punkti) un slēgtie komedoni (baltie punkti). No ādas nenolobās atmirušās ādas šūnas, un tās kopā ar tauku dziedzeru sekrētu veido dažādus "korķīšus". Tā ir pateicīga vieta, kur uzkrāties baktērijām. Ja baktērijas sāk dzīvot tauku dziedzeru matu maisiņu ejās, tad uz ādas varam novērot arī pustulu (strutām pildīti pūslīši), kā arī pāpulu (sāpīgi sarkani mezgliņi) veidošanos. Akne parasti skar taukainas un kombinētas ādas īpašniekus, un tā veidojas uz sejas, krūšu kaula priekšējā daļā, plecu un muguras augšējā daļā.

Smagās aknes formas pašārstēšanās ceļā izārstēt nav iespējams, tāpēc obligāti ir nepieciešama dermatologa palīdzība. Tā arī ir vissbīstamākā kaite, jo atstāj uz sejas dziļas rētas.

Ir jānovērtē aknes smaguma pakāpe un jāsaprot, kad ar akni var cīnīties paša spēkiem, bet kad ir nepieciešama dermatologa palīdzība. Izplatītākās ir komedogēnās aknes formas, kas izplatās pakāpeniski, tāpēc, uzsākot laicīgi pareizu ādas kopšanu, ļoti iespējams, ka varēs izvairīties no specifiskiem ārstnieciskajiem līdzekļiem un medikamentozās terapijas. Tiesa, ja jau sākotnēji ir novērojama kāda no smagākajām formām vai problēma jau ir ielaista, tad ir nepieciešama speciālista palīdzība.

Biežākās kļūdas, kas tiek pieļautas

Viena no biežākajām kļūdām, ko meitenes un sievietes pieļauj, ir centieni noslēpt aknes skarto ādu ar tonālajiem krēmiem un pūderiem, kuru sastāvā parasti ir eļļas un citas sastāvdaļas, kas ādas stāvokli pasliktinās vēl vairāk. Mēs zinām, ka akne var būt emocionāli ļoti nomācoša, tāpēc mūsu piedāvājumā ir atrodams tonālais līdzeklis uz augu bāzes, kas nesatur eļļas, kā arī žāvējošs antibakteriāls losjons ar meikapu un dabisks minerālais pūderis. Šie līdzekļi nomaskēs ādas defektus, palīdzot emocionāli pārdzīvot šo problēmu, bet nenodarīs ādai vēl lielāku kaitējumu.

Tāpat bieži tiek aizmirsts par ādas mitrināšanu. Svarīgi ir mitrināt arī taukainu ādu, jo, ārstējot akni, tiek mazināta tauku dziedzeru aktivitāte, kā arī samazinās ādas mitruma līmenis. Efektīvs līdzeklis šeit.

Būtu jāizvairās no piņņu spiešanas, jo tādējādi infekciju var tikai paplašināt. Ļoti dziļām pinnēm dažkārt tuvu atrodas asinsvadi. Spiežot pinnes, infekcija var nonākt asinsvados, un iekaisums var kļūt bīstams dzīvībai. Savukārt, izspiežot komedonus, to vietā paliek caurums, bet vēlāk – rētas. Lietojot speciālus līdzekļus, komedons kļūst mīkstāks, un pamazām pats iztīrās. Ja nu tomēr gadās kādu pumpu izspiest, tad šo zonu obligāti jāapstrādā Fast Action Komplekts lokālai lietošanai uz iekaisumiem. Efektīvs līdzeklis šeit.

Jāpiedomā ir arī pie sava uztura un dzīvesveida. Jāizvairās no cukura un balto miltu lietošanas uzturā, kā arī pārmērīgas piena produktu uzņemšanas. Tāpat vajadzētu izvairīties no smēķēšanas un alkohola lietošanas. Arī stress un nepietiekams miegs var pasliktināt ādas stāvokli.

Mēs novēlam ikvienam šajā ikdienas skrējienā atrast laiku sev, bet rūpes par ādas kopšanu ieviest kā neatņemamu sastāvdaļu ikdienas rutīnā. Tikai regulāri kopjot ādu ar dabīgiem un savam ādas tipam piemērotiem līdzekļiem, jums izdosies maksimāli izvairīties no dažādām ādas problēmām, kā arī ilgāk novērst novecošanās pazīmes un saglabāt ādu skaistu un starojošu. Jūs varēsiet būt pašpārliecināti un justies labi savā ķermenī, jo, ieskatieties spogulī, jums patiks tas, ko ieraudzīsiet.