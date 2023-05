Kruīza sezona Rīgas ostā uzņem apgriezienus

Krāšņo kruīzu kuģu sezona Rīgas ostā pakāpeniski uzņem apgriezienus. Pagājušās nedēļas laikā Rīgu ar kruīza kuģiem apmeklējuši jau vairāk nekā 6200 tūristi no vairāk nekā 40 pasaules valstīm, lielākoties no ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Kanādas.

Divi no aizvadītajā nedēļā Rīgā sagaidītajiem kuģiem – "Bolette" un "Rotterdam" – pie mums viesojās pirmo reizi, tāpēc Rīgas ostā tika uzņemti ar īpašu tradīciju, Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvjiem un kuģu kapteiņiem tiekoties uz kuģa un apmainoties ar piemiņas zīmēm, tā apliecinot abpusēju cieņu un viesmīlību.

237 metrus garā "Bolette" ir Lielbritānijas kruīzu līnijas "Fred. Olsen Cruise Lines" flotes kuģis uz Rīgu atveda 995 pasažierus, galvenokārt britu tūristus, kas saulaino dienu galvaspilsētā pavadīja vietējo gidu organizētās ekskursijās Rīgā un individuālās pastaigās pa vecpilsētu. Kuģa apkalpi veido 600 cilvēku liela komanda.

Savukārt gandrīz 300 metru garais ASV kruīzu kompānijas "Holland America Line" kuģis "Rotterdam" Rīgā ieradās no Rostokas ostas sava 14 dienu kruīza ietvaros Baltijas jūrā. Uz Rīgu ar to atbrauca 2457 pasažieri. "Rotterdam" uzskatāms par luksusa klases kruīza kuģi, un ir īpašs ar to, ka savā pirmajā reisā devās vien 2021. gada rudenī.

Kuģim ir 12 klāji, 970 cilvēku liela apkalpe, uz tā ir seši restorāni, spa centrs, plašas sporta un rekreācijas zonas, bibliotēka, mākslas galerija, teātra un koncertu zāle un citas atpūtas iespējas kuģa pasažieriem. Kuģa krustmāte ir Nīderlandes princese Margrieta.

Zīmīgi, ka "Rotterdam" kuģa kapteinis Bas van Dreumel bija tas, kurš personīgi kruīza līnijai ierosinājis šī gada kruīza maršrutā iekļaut tieši Rīgu, jo pats te bijis pirms vairāk nekā 20 gadiem, un Rīga viņam palikusi labās atmiņās.

Šis gads kruīza līnijai "Holland America Line" ir īpašs – tiek atzīmēta kompānijas 150 gadu jubileja. 2022. gada 15. oktobrī "Rotterdam" rekonstruēja kruīzu kompānijas "Holland America Line" pirmo maršrutu, lai atzīmētu kompānijas 150. gadadienu. 1872. gada 15. oktobrī "Holland America Line" pirmais kruīzs sākās Roterdamā un noslēdzās Ņujorkā.

Plānots, ka šogad kuģis "Rotterdam" Rīgā viesosies vēl reizi – 28. septembrī, – un tas noslēgs 2023. gada kruīzu sezonu Rīgas ostā.

Šonedēļ Rīgu apmeklēja arī pērnā gada sezonā iemīļots viesis, vācu kruīza kompānijas "TUI Cruises" kuģis "Mein Schiff 6" ar 2492 tūristiem uz klāja, savukārt nedēļas nogalē pēc četru gadu pārtraukuma Rīgā beidzot atkal piestāja ekspedīciju kruīzu klases flagmanis – "Lindblad Expeditions" flotes kuģis "National Geographic Explorer".