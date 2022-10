Kur šogad pirkt ziemas riepas, lai reāli ietaupītu?

Ietaupīt naudu ir patīkami vienmēr, taču šobrīd, kad ar bažām gaidām ziemas rēķinus un atsevišķām precēm un pakalpojumiem cenas jau tagad ir ļoti augstas, iespēja samazināt tēriņus ir īpaši patīkama. Padomi, kā to izdarīt, ir daudz un dažādi, bet šoreiz zem lupas konkrēta preču kategorija – ziemas riepas. Lasi un uzzini, kādus modeļus šogad izvēlēties un kur tos meklēt!

TOP3 ziemas riepu modeļi šai ziemas sezonai

3. vieta: "Norrsken Ice Razor"

Kā zināms, Ziemeļvalstīs ziemas mēdz būt visai skarbas, sākot ar ļoti zemu gaisa temperatūru un beidzot ar piesnigušiem un apledojušiem ceļiem. "Norrsken Ice Razor" ir lielisks budžeta klases riepu modelis ar vienu no saldākajām cenām tirgū. To nodrošina "Norrsken" riepu tapšanas process, proti, tās ir atjaunotas riepas no rūpīgi pārbaudītiem "Premium" zīmolu karkasiem, kuru vecums nepārsniedz piecus gadus.

Kam un kāpēc jāizvēlas šis riepu modelis?

Attiecīgās riepas ir īpaši piemērotas autobraucējiem, kuri ikdienā pārvietojas pa lauku ceļiem. Optimālu veiktspēju nodrošina agresīvs virzienveida protektors un stabili malu bloki, kuriem ir zigzagveida sānu rievas. Papildu saķerei un uzrāvienam izvēlies modeli ar radzēm!

2. vieta: "Sailun Ice Blazer Alpine EVO 1"

"Sailun" zīmols var lepoties ar prestižo, Vācijas ekspertu izsniegto "TÜV SÜD" sertifikātu, kuru saņem vien paši uzticamākie ražotāji. "Sailun", starp citu, ir pirmais Ķīnas riepu zīmols, kas saņēmis šo prestižo sertifikātu. Lai gan attiecīgais modelis tiek pieskaitīts budžeta klasei, tā īpašības neatpaliek no vidējās klases riepām.

Kam un kāpēc jāizvēlas šis riepu modelis?

"Ice Blazer Alpine EVO 1" modelis ir īpaši iecienīts automašīnām, kam ir liels ratu diametrs. Riepas asimetriskais protektora raksts vienlaikus rūpējas gan par drošību, stabilitāti un kontroli, gan strauju ātruma uzņemšanu, neatkarīgi no tā, pa kādu ceļa segumu tu pārvietojies. Protektors un rievu raksts samazina akvaplanēšanas risku un nodrošina efektīvu bremzēšanu arī uz slapja ceļa seguma, bet gumijas maisījuma sastāvs nodrošina ilgāku riepu mūžu un palīdz saglabāt elastību arī ļoti aukstā laikā.

1. vieta: "Hankook" ziemas riepas

Skaitļi un fakti runā paši par sevi – "Hankook" jau ilgstoši turas TOP ražotāju galvgalī, šobrīd tajā ieņemot augsto 7. vietu. Interesanti un ievērības cienīgi, ka "Hankook" 2022.–2023. gada sezonā kļūs par Formula E sacensību riepu piegādātāju.

Kam un kāpēc jāizvēlas šī ražotāja riepas?

Kāpēc šī Dienvidkorejas zīmola riepas, kas tiek ražotas četros kontinentos, ir tik iecienītas teju visā pasaulē? Viena no galvenajām panākumu atslēgām noteikti ir plašais sortiments, kurā sev piemērotu modeli atradīs ikviens. Runājot tieši par ziemas riepām, jāpiemin tādi modeļi kā;

"Kinergy 4S2";

"Winter i*cept EVO";

"Winter i*pike RS2".

Ikviens no šiem riepu modeļiem izceļas ar lielisku veiktspēju, un tie saņēmuši atzinīgus vārdus un vērtējumus testos. Turklāt, neskatoties uz to, ka "Hankook" riepas tiek ierindotas biznesa klasē, nupat nosauktajiem modeļiem ir ļoti patīkama cena.

