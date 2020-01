Kur un kā nosvinēt ideālas kāzas?

Dienu, kad pāris viens otram saka jāvārdu, mēdz dēvēt par skaistāko un romantiskāko dzīvē, tādēļ parasti, gatavojoties kāzām, vēlamies izdarīt visu, lai kāzu svinības patiešām izdotos prātā paliekošas vislabākajā nozīmē. Vienalga - tās iecerētas nelielas vai grandiozas, bez plānošanas un katras detaļas apdomāšanas neiztikt. Ja neņemsim to vērā, cenšoties iet vieglāko ceļu, var gadīties, ka fotogrāfijās tie būs jautri un krāsaini svētki, bet realitātē viesi tik sajūsmināti nemaz nejutīsies. Tādēļ radiet tādus svētkus, par kuriem priecāsieties ne tikai jūs divi, bet arī jūsu tuvākie.

Par ko tad būtu jāpadomā, lai kāzu svinības izrādītos lieliskas ne tikai teorijā, bet arī praksē? Sāciet ar viesu skaitu, pēc kura precizēšanas sapratīsiet, kāda kāzu vieta jums būtu vispiemērotākā. Apdomājiet, kur atradīsies viesu nams vai cita svinību vieta, lai visiem būtu ērti tur nokļūt. Vai svinībās piedalīsies arī seniori, bērni? Vai tad, ja būs iemalkota kāda šampanieša glāze, viesiem vēl būs jāsēžas pie stūres, lai dotos citur? Tie ir jautājumi, uz kuriem noteikti vērts atbildēt jau pašā sākumā. Ja svinības paredzētas ar nakšņošanu, pārliecinieties, vai tiešām katram viesim ir ierādīta sava guļvieta un vai ciemiņi jutīsies ērti. Ja kāzu svinības plānojat tikai uz vienu dienu, rīkojiet tās tuvu pilsētai, lai kāzu vieta būtu taksometra brauciena attālumā un ikviens varētu baudīt ballīti pēc sirds patikas un viegli nokļūt mājās.

Ļoti svarīga kāzu sastāvdaļa, protams, ir kāzu mielasts! Šeit arī ļoti būtisks būs precīzs viesu skaits, lai varētu aprēķināt nepieciešamo ēdiena daudzumu. Noteikti jāparūpējas par veģetārām, vegānām vai citām īpašām alternatīvām, ja viesu vidū ir kāds ar atšķirīgiem ēšanas paradumiem - tādā veidā neviens nepiedzīvos vilšanos. Tomēr jūs gaida vēl citi būtiski un risināmi jautājumi. Vai iecerētais viesu nams vai kāzu vieta piedāvā arī ēdināšanu vai tomēr ēdiens būs jāpiegādā no citas vietas? Kur pasūtīt kāzu torti? Vai kāzās spēlēs mūziķi vai tikai dīdžejs? Kas gādās par dekoriem? Un, galu galā, vai kāzām nebūtu nepieciešams arī vadītājs? Ak, un brokastis! Jā, šie un arī vēl citi jautājumi būs dienas kārtībā, ja izvēlēsieties kāzas organizēt paši saviem spēkiem. Taču pastāv arī iespēja pilnībā vai daļēji uzticēt kāzu norises plānošanu profesionāļiem.

Viena no skaistākajām un romantiskākajām svinību vietām ar īstu profesionāļu komandu ir viesu nams Svētku pils. Tā ir izcila kāzu vieta pie Rīgas, Daugavas krastā ar gleznainu skatu uz Doles muižas parku tikai 20 minūšu brauciena attālumā no galvaspilsētas centra, tomēr, esot šeit, to būs grūti aptvert. Svētku pilī lieliski jutīsies gan pārdesmit svinētāju, gan lielāks ciemiņu pulks. Viesu namā ir 12 numuri, kuros iespējams izguldīt līdz pat 64 kāzu viesiem. Numuri veidoti, iedvesmojoties no četrām dabas stihijām, kuru krāsu nianses varēsiet nojaust katra numura interjerā.

Banketu zāle veidota gaišos toņos ar gaismu risinājumiem, ko iespējams pielāgot kāzu krāsas tematikai un noskaņai. Šajā zālē tadicionāli tiek klāts bagātīgs svētku galds, par kuru rūpējas Svētku pils šefpavārs Ingus Zandbergs. Ēdieni tiek īpaši pielāgoti katrām svinībām, sākot ar sagaidīšanas uzkodām, vairāku kārtu vakariņām, beidzot ar debešķīgu desertu un sātīgām brokastīm. Uzsvars tiek likts uz augstas kvalitātes ēdienu, kas tiek gatavots uz vietas, atrodot ideālu līdzsvaru starp smalkumu, eleganci, vienkāršību un izcilu garšu.

Svētku pils dārzā ar skatu uz Daugavu iespējams rīkot skaistu laulību ceremoniju, jo kāzu vieta, kas apvieno iespēju rīkot ceremoniju uz vietas, ļauj ietaupīt laiku, kas viesiem jāpavada ceļā. Ziemas sezonā ceremoniju burvīgām atmiņām iespējams rīkot Svētku pils parketa zālē.

Tāpat ļoti satraucošs un maģisks process ir līgavas pucēšanās, ko noteikti ir vērts iemūžināt skaistās bildēs. Svētku pilī ir iespējams organizēt līgavas pucēšanās fotosesiju pirms laulību ceremonijas kādā no dizaina numuriem vai jumta terasē.

Otrā diena pēc svētkiem bieži vien ir pilna jautrības un dažādām aktivitātēm. Svētku pilī ir āra terase ar skatu uz Daugavu, kur malkot rīta kafiju un plaša teritorija pie upes, kur pieejama pirts, peldvieta, laivas un grila pusdienu iespējas – šeit varēsiet pagarināt svētkus mierīgā atmosfērā. Viesu nama profesionāļu komanda vienmēr būs gatava atbildēt uz jebkuru jautājumu par jūsu svētku norisi, kā arī ieteiks labākos risinājumus jūsu iecerēm.

Tā kā kāzu sezona jau strauji tuvojas, šo noteikti vērts apsvērt kā ideālo kāzu vietu, ja plānojat romantiskas svinības pie dabas ar maksimālām ērtībām! Sazinieties ar Svētku pili un veidojiet savu skaistāko dienu mūžā kopā!

Vairāk informācijas www.svetkupils.lv