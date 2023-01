Kuras filmas Lielo filmu festivāla laikā cilvēki skatās visvairāk?

Jau vairākus mēnešus nākamās paaudzes televīzijā "Go3" norisinās Lielo Filmu festivāls, ko skatītājiem dāvina IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite". Šobrīd filmu festivāla piedāvājumā ir jau vairāk nekā 180 filmas, kuras cilvēki skatījušies vairāk nekā 3 miljonus stundu. Kuras no tām ir visskatītākās? Un kas skatītājus sagaida šonedēļ?

Lielo filmu festivāla piedāvājams ir ļoti plašs, apvienojot dažādu žanru filmas, piemēram, asa sižeta, zinātniskās fantastikas, šausmu filmas, drāmas, komēdijas, animāciju u.c., taču skatītāko filmu desmitnieku galvenokārt veido tieši animācijas filmas, ko visbiežāk skatās ģimenes ar bērniem.

TOP 10 skatītāko filmu sarakstā ir Ziemassvētku animācijas filma "The Grinch", iemīļotās animācijas komēdijas "The Boss Baby" un "The Boss Baby: Family Business", tāpat arī abas ģimenes filmas "Sing" un "Sing 2" daļas. Topa augšgalā ir arī spokainās animācijas filmas "The Addams Family" un "The Addams Family 2". Starp skatītākajām filmām ir arī animācijas komēdija "Despicable Me 3" un filma par mošķīšu piedzīvojumiem "Hotel Transylvania 2".

Lielo filmu festivāla filmas, ko dāvā "Bite", ikviens var skatīties līdz 2023. gada 31. martam. Katru pirmdienu papildinot filmu festivāla piedāvājumu ar vēl septiņām jaunām filmām, līdz 31. martam skatītājiem bez maksas būs pieejamas 200 dažādu žanru filmas.

Šonedēļ filmu festivāla piedāvājumu papildina zinātniskās fantastikas filma "Robocop" par notikumiem Detroitā 2028. gadā. Filmas pamatā ir stāsts par priekšzīmīgu policistu, kurš, pildot dienesta pienākumus, tiek smagi ievainots. Tikmēr starptautiskā robotu tehnoloģiju organizācija "OmniCorp" saskata lielisku iespēju policistu pārvērst par daļēji cilvēku, daļēji robotu – policistu, kurš cīnītos pret noziedzību, vienlaikus organizācijai un tās akcionāriem nesot lielu peļņu.

Šo žanru papildina arī asa sižeta, fantastikas filma "Hansel & Gretel: Witch Hunters", kurā zināmie pasaku varoņi Ansītis un Grietiņa ir atainoti kā profesionāli raganu mednieki, kuri aizstāv iedzīvotājus, cīnoties ar raganām visā pasaulē.

Šī žanra cienītāji novērtēs arī krimināldrāmu "Death Wish", kas stāsta par dakteri Polu Kersiju, pieredzējušu ķirurgu, kura ikdiena pārvēršas brīdī, kad viņa sieva un meita piedzīvo nežēlīgu uzbrukumu. Pols, vēloties atrast uzbrucējus, ir gatavs iesaistīties cīņā par taisnīgumu ar visiem līdzekļiem. Galvenās lomas atveidotājs ir aktieris Brūss Viliss.

No šīs nedēļas var noskatīties arī biogrāfisko drāmu "American sniper" par leģendārā snaipera Krisa Kaila dzīvi, kura precizitāte kaujas laikā palīdz glābt neskaitāmas dzīvības. Klinta Īstvuda režisētā filma saņēmusi vairākas prestižas kino balvas un tās galvenajā lomā ir Bredlijs Kūpers.

Šausmu filmu žanru papildina filma "Carrie" par kautrīgu vidusskolas meiteni, kura ilgstoši atstumta vienaudžu vidū un bieži vien nesaprasta arī no savas mātes puses, izlaiduma ballē piedzīvo kārtējo apvainojumu, nejauši atklājot savas pārdabiskās spējas, kuras izmanto pret visiem, kas viņai darījuši pāri.

Savukārt komēdijžanra piekritēji varēs izvēlēties komēdijfilmu "Zookeeper" par iemīļotu zoodārza uzraugu Grifinu Kīsu un viņa mūža mīlestības meklējumiem, kuros viņam palīdz zoodārza iemītnieki.

Tikmēr jautrs sižets un humora pilnu aktieru sastāvs izklaidēs zinātniskās fantastikas komēdijā "Hot Tub Time Machine 2", kas stāsta par trīs draugu neplānotajiem piedzīvojumiem, kad nezināms uzbrucējs ievaino vienu no stāsta varoņiem – Lū, un draugi nolemj atkal iedarbināt karstās vannas laika mašīnu, lai atgrieztos laikā un izglābtu draugu. Tomēr nekas nenotiek, kā plānots, un sākās īsta jautrība!

Tāpat kā "Go3", arī Lielo filmu festivāla filmas var skatīties mobilajā ierīcē, datorā, planšetē vai TV.