Kuru filmu šonedēļ iesaka noskatīties TV un radio ētera personība Egons Reiters?

Jau vairāku mēnešu garumā nākamās paaudzes televīzijā "Go3" norisinās aizraujošs filmu skatīšanās maratons, ko Lielo filmu festivāla ietvaros dāvina IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite". Šobrīd lietotāji var noskatīties jau 190 filmas un katru pirmdienu ir pieejamas vēl septiņas jaunas filmas. Šonedēļ filmu klāstu papildina spriedzes pilnas filmas. Kuru no tām iesaka noskatīties TV un radio ētera personība Egons Reiters?

Asa sižeta žanra cienītāji novērtēs šīs nedēļas varonīgo filmu izlasi. Šonedēļ Lielo filmu festivāla klāstu papildina režisora Kristofera Nolana noslēdzošā filma triloģijā par Betmenu – "The Dark Knight Rises", kas stāsta par tumšā bruņinieka atgriešanos, lai cīnītos par Gotemas pastāvēšanu, ko apdraud terorista Beina un viņa noziedznieku armijas vērstie uzbrukumi pilsētai. Galvenās lomas atveido aktieri Kristians Beils, Džozefs Gordons-Levits un Anna Hetaveja.

Filmu izlasi papildina vēl viena supervaroņu filma "Batman v Superman: Dawn of Justice", satiekoties abiem "DC Comics" varoņiem Betmenam un Supermenam. Galvenās lomas atveido aktieri Bens Afleks un Henrijs Kavils. Asas izjūtas pārņems skatoties monstru filmu "Godzilla", kas stāsta par karavīru, kurš, mēģinot atgriezties pie savas ģimenes, nokļūst cīņas krustugunīs starp Godzillu un diviem parazītiskiem briesmoņiem, ko dēvē par MUTO. Daudz specefektu, posta un intriģējošu momentu!

Vēl starp šīs nedēļas jaunajām filmām ir katastrofu grāvējfilma "San Andreas", kas vēsta par ļoti spēcīgu zemestrīci Kalifornijā, ko izraisa ģeoloģisko plātņu sakustēšanās Sanandreasa lūzuma zonā. Pieaugot katastrofas apmēriem, pieredzējušais glābēju helikoptera pilots Rejs, dodas bīstamā misijā, lai glābtu savu meitu. Galvenajā lomā aktieris Dveins Džonsons.

Neparastas un pārpasaulīgas sajūtas var piedzīvot, noskatoties zinātniskās fantastikas trilleri "Gravity", kas stāsta par divu astronautu ciešo sadarbību un cīņu par dzīvību, kad pēc avārijas viņi atstāti kosmosā. Ar katru elpas vilcienu varoņiem skābekļa paliek arvien mazāk, taču viņu vienīgā iespēja atgriezties mājās ir virzīties arvien tālāk kosmosa plašumos. Galvenās lomas atveido aktieri Sandra Buloka un Džordžs Klūnijs.

Zinātnisko filmu cienītājiem noteikti patiks augstu novērtētā filma "Interstellar", kas stāsta par pētnieku komandu – saprotot, ka zeme sāk kļūt neapdzīvojama, viņi dodas kosmosā, meklējot cilvēcei jaunas mājas. Filma guvusi ievērojamus panākumus, izceļot tās zinātnisko precizitāti, vizuāli pievilcīgās grafikas, vienlaikus spējot saglabāt arī realitātes sajūtu.

Savukārt mistērijfilmā ''Sherlock Holmes: A Game of Shadows" var sekot līdzi detektīva Šerloka Holmsa un viņa palīga doktora Vatsona piedzīvojumiem, kuri apvienojuši spēkus, lai uzveiktu savu pretinieku profesoru Moriartiju. Šī stāsta režisors ir slavenais Gajs Ričijs.

Apskatot šīs nedēļas Lielo filmu festivāla jauno piedāvājumu, Egons iesaka noskatīties filmu "Interstellar", izceļot aktieru Metjū Makonahija un Annas Hetavejas aktierspēli, kā arī izcilo mūziku. Egons ierosina filmu skatīties uz lielā ekrāna, vislabāk, ja mājās ir arī projektora ekrāns, kas kopainu padara vēl iespaidīgāku.

"Viena no mūsu filmu skatīšanās tradīcijām ir lielais projekta ekrāns, kas sniedz pavisam citu kino skatīšanās pieredzi, taču pēdējos divus gadus tas notiek retāk, jo mazākais dēls mēdz izklaidēties ar projektora lēcu, priecājoties par spilgto gaismu. Tāpēc jāpagaida, kamēr dēls paaugsies, vai jādomā par projekta novietošanu pie griestiem," smej Egons.

Kopumā Egona iecienītākais filmu žanrs ir trilleri, kas uzrunā ar neparedzētiem pārsteigumiem un pagrieziena punktiem stāstā. Arī klasiskas asa sižetas filmas Egons mēdz noskatīties, tomēr tā nebūs viņa pirmā izvēle. Egonam ļoti interesē arī autobiogrāfiski stāsti, iepazīstot dažādas personības un izdzīvojot viņu pieredzes. "Varētu teikt, ka esmu uzaudzis ar kino, iepazīstot dažāda žanra filmas un saprotot, kas man tiešām vislabāk patīk un uzrunā. Bērnībā netālu no mūsu lauku mājām dzīvoja mūsu radinieks, kuram piederēja video noma, līdz ar to filmu skatīšanās bija viena no iecienītām vasaras izklaidēm, kad filmas varējām skatīties pat nedēļas garumā," atceras Egons.

Pie labām un aizkustinošām filmām Egons mēdz arī raudāt, kad personīgās sajūtas saslēdzas ar kino stāstu un mākslas darbu var izbaudīt visā pilnībā. Egons piebilst, ka skaņu celiņš ir puse no uzvaras, jo tieši mūzikas izvēle ir tā, kas aizkustina visvairāk.

Lielo filmu festivāla filmas, ko dāvā "Bite", ikviens var skatīties līdz 2023. gada 31. martam. Katru pirmdienu papildinot filmu festivāla piedāvājumu ar vēl 7 jaunām filmām, līdz 31. martam skatītājiem bez maksas būs pieejamas 200 dažādu žanru filmas. Tāpat kā "Go3", arī Lielo filmu festivāla filmas var skatīties mobilajā ierīcē, datorā, planšetē vai TV.