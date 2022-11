Kuru filmu šonedēļ vēlētos noskatīties TV un radio personība Māris Grigalis?

Lielo filmu festivāla laikā Latvijas iedzīvotāji jau vairāku mēnešu garumā bauda aizraujošu kino pieredzi nākamās paaudzes televīzijā "Go3", kopumā filmu skatīšanai veltot vairāk nekā 700 000 stundas. Lielo filmu festivālu dāvina IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite", šobrīd bez maksas aicinot noskatīties jau 120 filmu. Katru pirmdienu skatītājiem ir pieejamas vēl septiņas jaunas filmas. Kuru filmu šonedēļ vēlētos noskatīties arī TV un radio personība Māris Grigalis?

Šonedēļ bezmaksas filmu piedāvājumu papildina biogrāfiskā krimināldrāma "Guči nams", kur galveno lomu spēlē pasaulslavenā dziedātāja Lady Gaga. Filma veidota, balstoties uz grāmatu "Guči nams: sensacionāls stāsts par slepkavību, ārprātu, greznību un alkatību", kas caurvij stāstu, kā romantika pārtop cīņā par itāļu modes zīmolu "Gucci".

Savukārt biogrāfisko filmu žanra cienītāji novērtēs biogrāfisko drāmu, mūziklu "Respect", ko iedvesmojusi leģendārās amerikāņu soulmūzikas dziedātājas Aretas Franklinas dzīve. Galveno lomu atveido aktrise un dziedātāja Dženifera Hadsone, ko Areta Franklina pati izvēlējusies savas lomas atveidošanai. Līdz ar iedvesmojošo un reizē pārbaudījumiem pilno dziedātājas karjeras ceļu, filma sniedz skaistu, spēcīgu muzikālu piepildījumu. Ne velti filma nodēvēta par muzikālu šedevru.

Lielo filmu festivāla klāstu papildina arī vēsturiskā drāma "Lakricas pica", kur romantiskā stāstā 15 gadus vecais aktieris Gerijs Valentains iemīlas vecākā fotogrāfē Alanā Keinā un cenšas viņu savaldzināt. Filmas darbība norisinās 70. gados.

Vēl starp šīs nedēļas jaunajām filmām ir arī Džoannas Hogas autobiogrāfiskā drāma "Suvenīrs. Otrā daļa", kur galvenā varone pēc nelaimīgas mīlestības meklē savu radošo ceļu.

Vēsturisko drāmu cienītāji novērtēs filmu "Detroita", kas stāsta par 1967. gada nemieriem Detroitā, kur policisti taisnīguma vietā izvēlas atriebību.

Bet ģimenes ar bērniem varēs baudīt jautrību, skatoties filmu "Bēbis boss: Ģimenes bizness", kā arī sekot līdzi jauniem un neprātīgiem Adamsu ģimenītes piedzīvojumiem filmā "Adamsu ģimene 2". Filmu festivālā pieejamas arī šo abu filmu pirmās daļas.

Turpina TV un radio personība Māris Grigalis: "Es šonedēļ labprāt noskatītos filmu par Aretas Franklinas dzīvi "Respect", jo viens no maniem iecienītākajiem kino žanriem ir koncertfilmas ar biogrāfisku stāstu. Ne vienu reizi vien, skatoties filmas par ievērojamiem māksliniekiem, piemēram, Frediju Merkuriju vai Eltonu Džonu un izdzīvojot viņu stāstus, esmu patiesi aizkustināts. Jebkurā filmā ļoti novērtēju izvēlēto mūzikas skaņu celiņu, jo, lai filma "aizķertu", 40% no filmas skatīšanās pieredzes nosaka tieši izvēlētā mūzika, kas reizēm var aizkustināt līdz asarām. Labs piemērs šādām filmām ir arī pasaulslavenais režisora Deivida Kamerūna šedevrs "Titāniks", kur izvēlētā mūzika spēj tik ļoti aizraut un atvērt cilvēku dvēseles, ka neviens nevar palikt vienaldzīgs. Turpretim no latviešu filmām atmiņā spilgti palicis Dzintara Dreiberga režisētais "Dvēseļu putenis", kas noteikti iederēsies patriotu mēnesī – novembrī."

Filmu skatīšanās Mārim ar ģimeni ir jāieplāno, jo ikdienā ne vienmēr tam atliek laika: "Taču, ja reiz filmu vakars ir ieplānots, tiek iekārtots lielais dīvāns un sagādātas uzkodas – popkorns, picas u.tml. Filmu izvēli šobrīd lielā mērā nosaka bērni, jo mūsu ģimenē aug trīs dēli – 2,6 un 8 gadus veci. Visbiežāk tās ir animācijas filmas un vieglas mākslas filmas, kas ir interesantas visiem," saka M. Grigalis.

Arī Lielo filmu festivālā šobrīd animācija ir skatītākā filmu kategorija, kur pieejamas vairāk nekā 20 filmas, ko iecienījušas ģimenes ar bērniem. Taču kopumā filmu festivāla piedāvājumā ir dažādu žanru filmas – arī drāma, zinātniskā fantastika, piedzīvojumu filmas, autobiogrāfijas, kā arī komēdijas, spraiga sižeta un šausmu filmas.

Kā atzīst Māris Grigalis, viņam jau kopš skolas laikiem patīk ne vien autobiogrāfiskie stāsti, bet arī vēsturiskas filmas par viduslaikiem un dokumentālās filmas. Viņš novērtē filmas ar pievienoto vērtību, kas ir izzinošas un aizraujošas.

Piemēram, Lielo Filmu festivāla ietvaros ir iespējams noskatīties dokumentālo filmu "Alpīnists" par 23 gadīgu brīvdomātāju, kurš kāpj kalnos vienatnē, kā arī vēsturisko kara filmu "Sešas minūtes līdz pusnaktij", kas balstīta uz patiesiem notikumiem kādā Anglijas meiteņu koledžā Otrā pasaules kara laikā.

Lielo Filmu festivāla filmas, ko dāvā "Bite", par brīvu varēs skatīties līdz 2023. gada 31. martam. Tāpat kā "Go3", arī filmu festivāla saturu var skatīties mobilajā telefonā, datorā, planšetē vai TV.