Kvalitatīvas durvis plašā klāstā jebkuram projektam

Augstākā kvalitāte un individualizēta pieeja – tas raksturo SIA "AKB Būve" darbību, kas sakņojas 17 gadu laikā uzkrātā pieredzē. Logi un durvis, kas pielāgoti tieši jūsu projektam – vai tā būtu privātmāja, vai apjomīga industriāla celtne –, SIA "AKB Būve" nodrošinās pilna cikla pakalpojuma kompleksu, sākot ar logu un durvju pasūtīšanu un beidzot ar to montāžu un uzstādīšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Patlaban logu un durvju tirgū novērojama krīze, jo liela daļa produkcijas tika importēta. SIA "AKB Būve" priekšrocība ir ilggadēja sadarbība ar diviem lielākajiem Polijas koka logu un durvju ražotājiem – "Pol-Skone" un "Porta Doors" –, kuriem ir 30 gadu darba pieredze, ko papildina jaunākās tehnoloģijas.

SIA "AKB Būve" plašajā klāstā ir iekšdurvis, ārdurvis, bīdāmās, ugunsdrošas un skaņu izolējošas durvis, kuru 150 modeļi ir aplūkojami klātienē, Spilves ielā 6, vairāk nekā 400 kvadrātmetru plašajā salonā. Katrs modelis ir individuāli pielāgojams, izvēloties apdares materiālu, vēršanās virzienu u.c. Īpaši izceļams ir jaunākās paaudzes lamināts "Silkstone", kas izskatās kā finierējums, bet pieejams par lamināta cenu.

"Pol-Skone"

Ražotāja produkcija veidota ar mērķi apmierināt pat visprasīgākā pircēja vēlmes, piedāvājot vairāk nekā 100 durvju modeļu, kas darinātas no uzņēmuma kokmateriālu rūpnīcās izgatavotiem augstas kvalitātes materiāliem un apdarinātas ar koka, metāla un alumīnija rāmjiem. Uzņēmums piedāvā arīdzan koka logus, tostarp ugunsdrošus.

Visi "Pol-Skone" produkti ir pārbaudīti laboratorijās un atbilst visiem kvalitātes standartiem, kā arī saņēmuši vairākus apbalvojumus un sertifikātus, kas apstiprina to augsto kvalitāti. Viens no ievērojamākajiem sasniegumiem ir starptautiskais FSC® ("Forest Stewardship Council"®) sertifikāts, ko saņem tikai tie ražotāji, kuru izmantotās izejvielas nāk tikai no sertificētiem mežiem, kas apsaimniekoti saskaņā ar likumu, labu vides aizsardzības praksi, ekonomijas principiem un respektējot vietējās sociālās vērtības.

"Porta Doors"

Lai piegādātu tirgum tikai augstākās kvalitātes produkciju, "Porta Doors" investē mūsdienīgās un automatizētās tehnoloģijās, kuras pārvalda augsti kvalificēti speciālisti un arhitekti. Uzņēmuma rīcībā ir jaunākā tehnika, ko piegādā Vācijas un Itālijas ražotāji, jaunākās paaudzes iekārtas durvju un durvju rāmju ražošanai. Jebkurā ražošanas stadijā "Porta Doors" cenšas izmantot materiālus, kuru piegādātājiem ir FSC® sertifikāts.

SIA "AKB Būve" pakalpojumus izvēlējušies un kvalitāti novērtējuši virkne Latvijā pazīstamu uzņēmumu un objektu: "Grand Hotel Kempinski Riga", "YIT Biķerziedi", "YIT Priedes", "YIT Ēbeļmuiza", "Bonava Dreilinga nami", "Woltecs" Dienesta viesnīca Valmierā, UPB Tirdzniecības centrs "Sāga", UPB Cēsu koncertzāle, UPB Liepājas būvvalde, UPB Liepājas Olimpiskais centrs, UPB Cēsu vidusskola, "Ardeko Park Alley", Hokeja halle "Kurbads", Hokeja halle "Mogo", Mārupes Hokeja halle.

Vairāk informācijas par piedāvājumu var iegūt SIA "AKB Būve" mājaslapā.