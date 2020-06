Labākais noslēpums, kā ģērbties gaumīgi

Vasara jau ir sākusies, un, neskatoties uz visu to dīvaino, kas šogad notiek ar mums un apkārtējo pasauli, vasaras brīvdienas neviens nav atcēlis. Lai padarītu jūsu atpūtu ērtāku un stilīgāku, mēs kopā ar interneta veikalu BestSecret.com esam sagatavojuši vairākas praktiskus padomus.

Pēc reģistrācijas slēgtajā "modes ministrijā" Bestsecret.com jūs saņemsiet piekļuvi tūkstošiem starptautiski pazīstamu zīmolu, piemēram, "Guess", "Max Mara Weekend", "Balenciaga", "Calvin Klein", "Diesel", "Nike", "Converse", "DKNY", "Furla", "Jimmy Choo" utt. Vispatīkamākais te ir atlaides, kas atsevišķām precēm, tostarp pazīstamu zīmolu precēm, sasniedz līdz pat 80%. Nu ko, sāksim?

Dāmas, meitenes, sievietes, Instagram-dīvas. Ko jūs laikosiet šo vasar?

Vasara ir īstais laiks eksperimentiem. Ja šogad esat nolēmusi dot zaļo gaismu sievišķīgam tēlam, tad kleitas noteikti kļūs par jūsu favorītiem. Modes dizaineri jau kuru gadu pēc kārtas pievērš rūpīgu uzmanību vieglām vasaras kleitām un sarafāniem. Spilgti etniskie ornamenti un tropu raksti lieliski saplūdīs ar vasarīgu košumu. Savukārt, ja gribas kaut ko atturīgāku, var piemeklēt kleitas ar ģeometriskiem zīmējumiem pasteļa krāsās vai pat vienkrāsainu audumu.

Jebkurā gadījumā ar krāsu un piegriezumu jūs varat ne tikai izveidot gaumīgu tēlu, bet arī praktizēt krāsu terapiju: ir krāsas, kas ir piemērotas jūsu ādai, matiem un acīm, un tādējādi sniedz mierpilnu sajūtu, vienkārši uz tām skatoties.

Ja krāsu košums, ziedu un citi raksti liekas jums liekas sveši, izvēlieties vienkrāsainu apģērbu un papildiniet to ar aksesuāriem. Šis process var pārvērsties par aizraujošu kvestu. Tāpēc, ieejot sadaļā "Aksesuāri", pārliecinieties, ka jums ir pietiekami daudz laika, lai sameklētu to, kas padarīs jūsu tēlu harmonisku un individuālu. Piemēram, gari auskari izcels lakonisku kleitas vai kombinezona griezumu, vizuāli izstiepjot figūru. Bet cepure ar pīto vizieri lieliski papildinās jūsu brīvdienu sporta izskatu.

Starp citu, par sporta cepurēm runājot. Hipsteri ir iemācījuši visai pasaulei valkāt cepures, un cepure pārstāja būt vecāku diktatūras simbols. Tagad valkāt cepures, bandanas, lakatiņus ir ne tikai praktiski, bet arī stilīgi. Saule tā vai citādi palutinās mūs ar savu klātbūtni šovasar, tāpēc ir vērts padomāt, kā sevi pasargāt no tiešiem saules stariem. Salmu cepurīte ar platām malām derēs sievišķīgām dāmām, bet ērta un lakoniska cepure-fedora būs lieliska izvēle, ja esat ielu stila piekritēja.

Kungi, puiši, vīrieši, metroseksuāļi. Kā mainīsies jūsu stils 2020.gada vasarā?

Šķietami vīriešu mode nav daudzveidīga, bet tas ir maldīgs priekšstats. Pat vasaras šortus, t-kreklus un apavus var izvēlēties tā, ka apkārtējiem liksies – pie jūsu tēla noteikti ir piestrādājis profesionāls stilists. Ja jums patīk komfortabls un atslābināts vasaras stils, tad ir vērts pievērst uzmanību apģērbiem no lina un viegliem, gaišiem audumiem.

Mūžīgās klasikas piekritējiem derēs jūras stils – balts vai svītrains krekls, zilas bikses vai šorti un zamšādas mokasīni. Taču daudziem šī pieeja ģērbšanas stilam var likties diezgan garlaicīga, tāpēc iesakām iepazīties ar trendiem, bet trendā – spilgtas krāsas, apdrukas, neparastas detaļas. Ja jūs jau iedomājāties krāsaino Havaju kreklu – labāk nē, lai gan tie patiešām bauda lielu popularitāti. Spilgti t-krekli un polo krekli mēdz būt arī vienkrāsaini, bet nekādā ziņā nav garlaicīgi.

Ja jums ir vajadzīgs vasaras tēls darbam, iesakām paskatīties uz vieglām adītām žaketēm. Tie paradoksāli apvieno stingrību un atslābinājumu. Uzvilkt kopā ar biksēm – uzņēmējs, uzvilkt kopā ar šortiem – pieredzējis jahtsmenis. Turklāt, tas ir lielisks risinājums Baltijas klimatam, kad ir nepieciešams apģērbs, kurā nav ne par karstu un ne par aukstu.

Mazuļi, bērni, pusaudži. Kas patiks jaunajai paaudzei?

Pieredzējis vecāks zina, ka bērnam vajag vairākus apģērba komplektus – vienu, kuru nav žēl izmest pēc piedzīvojumiem svaigā gaisā, un vēl vienu "skaistam iznācienam". Pirmajam gadījumam derēs vienkārši šorti, t-krekli un jakas, bet otrajam var kārtīgi sagatavoties un izvēlēties kaut ko ar interesantām detaļām – strazām, izšuvumiem, aplikācijām.

Tomēr, jo vecāki kļūst jūsu bērnu, jo vairāk ir vērts viņus iesaistīt lēmumu pieņemšanā, izvēloties apģērbus. Pajautājiet jūsu meitai, kā viņai ērtāk būs pavadīt nedēļas nogali vasarnīcā – vieglā sarafānā vai šortos un t-kreklā. Savukārt dēlam var painteresēties, kādas krāsas viņam visvairāk patīk. Jums kā vecākam būs ērti "monitorēt" pūlī vai pludmalē savu bērnu, piemēram, orientējoties uz spilgti sarkanu cepurīti vai hūdiju, bet, iespējams, viņam pašam būs neērti valkāt tik spilgtus apģērbus.

Svarīgs punkts ir bērnu apavi. Ņemot vērā paaugstinātu aktivitāti vasarā, pārliecinieties, ka jūsu bērniem ir vairāki apavu varianti – sandales un botas. Var piepirkt arī flip-flopus vai "iešļūcenes", bet mēs neieteiktu tos pastaigām, jo ir liels risks paklupt un nokrist. Flip-flopi lieliski derēs vasarnīcai vai pludmalei, bet citiem gadījumiem tomēr labāk ir izvēlēties apavus, kuri stipri turas pie kājas.

