Labākās dāvanas ir tās, kuras bērns var radīt pats

Piemērotāko Ziemassvētku dāvanu izvēle bērniem reizēm var radīt pamatīgu apjukumu, jo lielākais izaicinājums ir savienot šķietami nesavienojamo – bērna vēlmes ar vecāku viedokli par patiešām noderīgu dāvanu, kas vienlaikus arī veicinās atvases attīstību. Situācija ir labi zināma arī Laurai un Tomam Grēviņiem, kuri gan uzskata, ka atbilde meklējama laika gaitā pārbaudītā risinājumā – LEGO® rotaļu klucīšu komplektos, kas ir tik universāli, cik vien bērna iztēle to ļauj. Šī rotaļlieta ir lieliska dāvana, ko bērns var pielāgot savām sajūtām, vajadzībām un interesēm.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, bērni jau laikus gatavo dāvanu sarakstu, lai Ziemassvētku vecītis paspētu atvest visas kārotās mantas. Gadu no gada Ziemassvētku vecīša dāvanu sarakstā LEGO komplekti ir bijuši vieni no pieprasītākajiem, un ir zināms, ka LEGO klucīši ir izcils draugs un palīgs bērna fiziskajai un mentālajai veselībai. Bērnam, rotaļājoties ar konstruktoru, pašam īsti to neapzinoties, tiek attīstīta spriestspēja, sīkā motorika, radošums un telpiskā iztēle. Spēlējoties kopā ar vienaudžiem, draugiem un ģimeni, bērns attīsta valodas prasmes un iemācās strādāt komandā.

Par to, kādēļ Ziemassvētkos zem eglītes bieži vien var atrast LEGO komplektus, stāsta divu bērnu mamma Laura Grēviņa: "Gan maziem, gan arī lieliem tā ir praktiski noderīga un arī patiešām iesaistoša dāvana. Ir jājūt, kas katram patīk, bet, manuprāt, ar LEGO klucīšiem nevar nošaut greizi. Ir tik daudz dažādu veidu, izmēru un sarežģītības pakāpju komplektu dažādām vecuma grupām, ka tos ir viegli pielāgot ikvienai situācijai. Turklāt gandarījums par dāvanu saglabājas tiešām ilgi – to rada pats process, pašam saliekot dāvanu un, galu galā, arī to pārbūvējot pēc saviem ieskatiem. Reizēm tas prasa ilgu laiku, bet, precīzi izpildot visus pamācības soļus, gandarījums ir neviltots. Pats labākais ir tas, ka LEGO konstruktoru var likt gan vienatnē, gan kopā ar citiem. Mūsu ģimenē ir ļoti svarīgs kopā pavadītais laiks un būšana vienam ar otru, un tā nu sanācis, ka LEGO klucīši ir viena no bērnu mīļākajām rotaļlietām, tāpēc kopīgā rotaļlietu būvniecībā pavadām neskaitāmus vakarus!"

LEGO klucīši vienmēr ir asociējušies ar prieku, radošās izpausmes brīvību un savas iztēles treniņu, ko novērojis arī Toms Grēviņš, redzot dēlu rotaļas ar dažādiem konstruktoru komplektiem.

"Jebkurš LEGO konstruktors izcili sagatavo bērnu "lielajai dzīvei". Pirmā lieta, ko es pamanu, ir LEGO pēcefekts, piemēram, dēli daudz radošāk pieiet lietām un šobrīd jau aktīvi veido dažādas rotaļlietas, apvienojot dažādus LEGO komplektus. Otrā lieta, ko es pamanīju, ka abi dēli, kā jau īsti brāļi, reizi pa reizei dikti kašķējas, bet interesanti, ka rotaļas ar LEGO klucīšiem sniedz abiem lielu mieru. Man, protams, ir jāpalīdz un jāsadala, kas ko dara, kurš būs kurš varonis, bet tādā veidā viņi savā starpā mācās komunicēt un sastrādāties. Turklāt LEGO konstruēšana mūsu ģimenē ir lieliska alternatīva planšetēm un mobilajam telefonam," stāsta Toms Grēviņš.

Svarīgi, ka LEGO komplektus var salikt un pārbūvēt ne tikai pēc pamācības, bet arī īstenojot ikviena individuālo radošo lidojumu, tādā veidā radot pilnīgi unikālu fantāziju pasauli. Interesanti, ka bieži vien nākas redzēt, kā šādi LEGO komplekti tiek nodoti mantojumā no viena bērna nākamajam vai arī radiem un draugiem, tādējādi arī turpinot vairot radošu rotaļu prieku no paaudzes paaudzē.

"Ne vienmēr bērni prasa mūsu palīdzību LEGO komplektu konstruēšanā. Viņi mums ir diezgan uzstājīgi, un mēs cenšamies nejaukties, taču jāatceras, ka pieaugušajiem arī patīk izmēģināt savus spēkus rotaļlietu konstruēšanā. Turklāt daudzi no komplektiem ir vienlīdz aizraujoši arī pieaugušajiem. Ticu, ka ikvienam bērnam var atrast tieši viņa interesēm piemērotu LEGO konstruktoru," pauž Laura Grēviņa.

Domājot par dāvanu ieteikumiem šim Ziemassvētku laikam, Laura norāda, ka Grēviņiem, kā jau puiku vecākiem, mājās šobrīd topā ir "LEGO City" Kaskadieru šova kravas auto (60294), kas ļauj uzbūvēt milzīgu platformu ar dažādiem šķēršļiem, kurus var uzveikt ar spararatu darbināms kaskadieru motocikls. Mājoklis šobrīd jau ir pārtapis par arēnu dažādiem trikiem, kur puikas veido arvien jaunas rampas lēcieniem un citus šķēršļus, trenējoties precīzā triku izpildē un ļaujoties trakiem piedzīvojumiem.

Savukārt radošiem bērniem, kurus aizrauj dažādi rokdarbi, dāvanā var pasniegt "LEGO Dots" Vasaras noskaņu multikomplektu (41937) mazajiem meistariem. Tas ir aizraujošs komplekts, kas veicina bērnu pašizpausmi un rosina iztēli, ļaujot radīt visdažādākās pašdarinātās lietas – no telpu dekoriem līdz rotaslietām. Bērni var stundām ilgi iejusties dizaineru lomā, veidot aproces, piekariņus un pat rāmjus saviem mākslas darbiem. Iejūties dizainera lomā un veido gan vienkāršus, gan detalizētus telpu dekorus un dažādus aksesuārus!

Lai vai kāda būtu bērnu dāvanas izvēle, skaidrs ir viens – nekas nevar pārspēt pašu rokām tapušu dāvanu, kura piepilda bērna iztēli un ļauj aizrautīgi pavadīt laiku kopā ar vecākiem.