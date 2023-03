Labākie 'Xbox controller' – kādu 'Xbox' pulti izvēlēties 2023. gadā?

Ikviens geimeris zina, ka bez precīzas un kvalitatīvas "Xbox" pults gūt virsroku pār konkurentiem ir sarežģīti. Uzticams un kvalitatīvs "Xbox" kontrolieris ("Xbox controller") ļaus tev izbaudīt spēli, kā arī pārspēt konkurentus. Turpini lasīt rakstu, kur aplūkosim labākās "Xbox" pultis 2023. gadā!

"Xbox Elite Controller" ir kontrolieris profesionāliem geimeriem, kas spēs apmierināt pat prasīgāko spēlētāju vajadzības. "Elite Controller" kalpos gan kā "Xbox One S" pults, gan kā "Xbox Series S" pults, jo "Elite Controller" ir iespējams savienot ar "Xbox One" un "Series" konsoļu paaudzēm. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka "Xbox Elite Controller" ir virnkārši savienojams ar "Windows" operētājsistēmas datoriem, kas to padara par labāko "Xbox controller" arī PC geimeriem.

Kas padara "Xbox Elite Controller" tik īpašu? Sāksim ar to, ka šim premium segmenta kontrolierim ir tērauda konstrukcija un elegants dizains, kas ļauj "Xbox Elite Controller" izcelties starp citiem "Xbox controller". "Elite Controller" sniedz iespēju spēlētājam pielāgot kontrolieri, vadoties pēc sava spēlēšanas stila – maināmas pogas, "D-pad" un trigeri ļaus "uzbūvēt" kontrolieri tieši pēc tavām vēlmēm. Turklāt šī "Xbox" pults ir aprīkota ar uzlabotiem trigeriem un "thumbsticks", kas būtiski uzlabo precizitāti.

"Xbox Elite Controller Series 2" ir jaunākais modelis, kas tirgū ienācis ar vairākiem uzlabojumiem. Ar šo kontrolieri varēsi mainīt jebkuras pogas funkciju pēc savas patikas, kā arī "Elite Controller 2" ir iespējams pievienot četras papildus pogas kontroliera aizmugurē. Šaušanas spēļu cienītājiem noteikti noderēs funkcija, kas ļauj mainīt trigeru un "thumbsticks" jutīgumu, tādējādi sniedzot lielāku precizitāti. Visbeidzot, "Elite Controller" sniedz iespēju izveidot vairākus spēlētāju profilus un vienkārši pārslēgties starp profiliem, kas ļauj pielāgot kontroliera iestatījumus katrai spēlei.

"Xbox Wireless Controller"

"Xbox Wireless Controller" ir standarta kontrolieris jaunākajām "Xbox" konsolēm, padarot to par izcilu izvēli tiem spēlētājiem, kam "Elite Controller" papildfunkcijas nav nepieciešamas. "Xbox Wireless Controller" ir vizuāli līdzīgs "Xbox One S controller", tomēr tam ir vairāki noderīgi jaunievedumi, tostarp USB-C savienojums un jauns korpusa dizains. "Xbox Wireless Controller" ir ērts, precīzs, kā arī ļoti izturīgs, padarot šo pulti par izcilu izvēli ilgām spēlēšanas sesijām.

"Xbox Wireless Controller" strādās kā "Xbox One S" pults un kā "Xbox Series S" pults. Turklāt šī ir izcila budžeta alternatīva "Elite Controller" priekš PC geimeriem, jo "Wireless Controller" ir teicama pults, lai spēlētu spēles arī uz datora. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka "Xbox Wireless Controller" ir pieejams vairākās krāsās – sākot no klasiskās melnās līdz pat košajai rozā krāsai.

"Xbox One Controller"

"Xbox One" un "Xbox One S Controller" ir lētāka alternatīva jaunajam "Xbox Wireless Controller". Abi kontrolieri ir vizuāli līdzīgi, tomēr "Xbox One" kontrolieris ir mazliet smagāks un lielāks, kā arī "Xbox One" kontrolieriem nav daži jaunā "Xbox Wireless Controller" sniegtie uzlabojumi. Jebkurā gadījumā "Xbox One Controller" vēl joprojām ir laba izvēle, īpaši ņemot vērā to, ka šo kontrolieri var savienot arī ar jaunākajām "Xbox Series" konsolēm, kā arī ar "Windows" datoriem.

"PowerA Enhanced" kontrolieris

Iepriekš aplūkojām "Microsoft" ražotos "Xbox controller", savukārt "PowerA Enhanced" kontrolieri ražo "PowerA", kas ir starptautiski atpazīstams spēļu aksesuāru ražotājs. Lai gan "PowerA Enhanced" pults ir lētāka, tā ir vizuāli un funkcionāli gandrīz identiska tradicionālajam "Xbox Wireless Controller", padarot to par maciņam draudzīgāku alternatīvu nekā citi "Xbox controller".

"Xbox 360" pults

"Xbox 360" pults vēsture ir meklējama tālajā 2005. gadā, kad "Microsoft" prezentēja leģendāro "Xbox 360" konsoli. Tomēr neskatoties uz šī "Xbox Controller" vecumu, daudzi spēlētāji arī šodien vēlās izbaudīt "Xbox 360" pults sniegto nostalģijas sajūtu. Tomēr vajadzētu ņemt vērā to, ka šī pults nav aprīkota ar jaunākajām funkcijām, kā arī "Xbox 360" kontrolieri nevar savienot ar jaunākajām "Xbox One" un "Xbox Series" konsolēm.

Kam pievērst uzmanību, izvēloties "Xbox" pulti?

Savienojamība. Pirms iegādājies "Xbox" pulti, pārbaudi, vai to ir iespējams savienot tieši ar tavu "Xbox" konsoli vai ar tavu datoru.

Ražotājs. Ar oriģinālā ražotāja "Microsoft" pultīm nekad nevar noiet greizi, tomēr pastāv arī opcija iegādāties citu ražotāju pultis. "1a.lv" interneta veikalā atradīsiet "Microsoft" ražotās "Xbox" pultis, kā arī citu populāru ražotāju pultis.

Komforts. Kontrolieris ir ilgtermiņa investīcija, tāpēc ir svarīgi izvēlēties tādu "Xbox Controller", kuru būs ērti ilgstoši turēt rokās.

Cena. Pastāv vairāki "Xbox" kontrolieri dažādās cenu kategorijās, tāpēc ir svarīgi saprast savu budžetu. Ja vēlaties ietaupīt, tad iesakām iegādāties standarta "Xbox Wireless Controller" vai citu ražotāju kontrolierus.

Kur ir iespējams iegādāties "Xbox" pultis?

Ja tavs esošais "Xbox" kontrolieris savu laiku jau ir nokalpojis, un ir pienācis laiks iegādāties jaunu "Xbox" kontrolieri, tad iesakām ieskatīties "1a.lv" interneta veikala piedāvājumā! "1a.lv" ir Latvijā populārākais interneta veikals, kur atradīsi plašu klāstu ar "Xbox" kontrolieriem un citiem "Xbox" aksesuāriem.