Labāks nakts miegs jums un jūsu mīļotajam cilvēkam

Labs nakts miegs ir ārkārtīgi svarīgs gan jūsu mīļotā, gan jūsu veselībai. Bet, ja kopjat vecāka gadagājuma cilvēku, kurš cieš no urīna nesaturēšanas, ne vienmēr naktī var pilnībā izgulēties. Tieši tāpēc ir izstrādātas TENA ProSkin Pants Night uzsūcošās biksītes aizsardzībai pret noplūdēm guļus stāvoklī ("Lie down protection"), kas paredzētas labāka miega nodrošināšanai naktī tiem, par kuriem jūs rūpējaties, un tādējādi arī nums.

Runājot par jūsu un jūsu mīļotā veselību, miegs ir tikpat svarīgs kā uzturs un fiziskās aktivitātes. Regulāri nepārtraukta miega periodi lielākajai daļai no mums ir svēta lieta: mums visiem ir jāatgūstas un jāatjaunojas, jādziedē muskuļi un jāražo hormoni. Miegs palielina spēju koncentrēties, samazina sirds slimību risku un stiprina imūnsistēmu.

Gados vecākiem cilvēkiem, kuriem nepieciešamas īpašas rūpes, ir riskanti vieniem pašiem naktīs doties uz tualeti. Pētījumā1, kurā tika aplūkoti vairāk nekā 400 hospitalizētu pacientu virs 60 gadu vecuma, tika konstatēts, ka vairāk nekā 1/3 no visiem viņu kritieniem bija saistīti ar tualetes apmeklējumu, un gandrīz puse no tiem notika naktī. Pētījumā tika atklāts, ka lielākā daļa kritienu notikuši nepietiekamas palīdzības dēļ.

Apstākļi mājās, protams, var būt ļoti atšķirīgi. Bet ir skaidrs, ka steidzīga došanās vienatnē uz tualeti naktī vecākiem cilvēkiem rada kritienu risku. Ir vairākas lietas, ko aprūpētājs var darīt, lai samazinātu šo risku, jo kārtīgam nakts režīmam ir izšķiroša nozīme. Apziņa, ka jūsu tuviniekam ir uzticams TENA produkts, var arī sniegt mieru, piemēram, nakts laikā lēni un uzmanīgi dodoties uz tualeti vai mierīgi sagaidot palīdzības saņemšanu.

TENA ProSkin Pants Night uzsūcošās biksītes ir īpaši izstrādātas lietošanai naktī. Ar 16% lielāku uzsūkšanas spēju biksīšu aizmugurē2, kur tā ir vissvarīgākā atrodoties guļus stāvoklī, kā arī dubulto iekšējo slāni ar augstu uzsūkšanas pakāpi, ar elastīgām pretnoplūžu barjerām, kas palīdz saglabāt trauslo ādu sausāku un ilgāk aizsargātu. Tās arī sniedz valkātājam iespēju patstāvīgi izmantot tualeti, jo tās ir tikpat viegli uzvelkamas un novelkamas kā parasta apakšveļa, un nodrošina lielāku neatkarību.

TENA ProSkin Pants Night nakts biksītes ir izcils produkts, jo ir izgatavotas no elpojošiem, tekstilam līdzīgiem materiāliem, kas ļauj cirkulēt gaisam, un nodrošina trīskāršu aizsardzību pret noplūdēm, nepatīkamo aromātu un mitrumu. 99% aprūpētāju apgalvo, ka biksītes paliek sausas visu nakti3, un laboratorijas testi liecina, ka pēc 7 stundu lietošanas tās ir par 32% sausākas4. Visbeidzot, tāpat kā visi TENA ProSkin klāsta izstrādājumi, arī šīs biksītes ir dermatoloģiski pārbaudītas un akreditētas Ādas veselības aliansē (Skin Health Alliance).

