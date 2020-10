Labas mantas par velti. Jauns bezmaksas mantu portāls Latvijā

Latvijā darbību ir uzsācis jauns bezmaksas mantu sludinājumu portāls www.atdodmantas.lv. Portāls jau ir guvis lielu atsaucību un tajā ik dienu tiek ievietotas dažādu kategoriju noderīgas un labas mantas par velti, kuras nonāk turpmākai lietošanai jaunu saimnieku rokās.

Portāla www.atdodmantas.lv pamatfunkcija ir mantu atdošana. Jebkurš var ievietot bezmaksas sludinājumu ar lietām, no kurām vēlās atbrīvoties un jebkurš, kuram tās būtu noderīgas, var pieteikties, sazinoties ar atdodamās mantas īpašnieku un iegūt tās sev.

Portālā reģistrēšanās un sludinājumu ievietotošana ir bez maksas. Sludinājumi būs aktīvi tik ilgi, kamēr manta būs pieejama. Savukārt, iegūstot pieeju kontaktinformācijai, ir iespējama ātra un ērta saziņa ar mantas atdevējiem.

Atdodmantas.lv ir pirmais un vienīgais šāda veida sludinājumu portāls Latvijā, kurā visas mantas tiek atdotas un nekas netiek ne pārdots, ne pirkts.

Ieguvēji ir abas puses - gan mantu atdevēji, jo atbrīvo savās mājās, birojos, garāžās utt. vietu jaunām lietām, gan saņēmēji, jo iegūst to, kas nepieciešams. Tādējādi iespējams tikt pie mēbelēm, sadzīves tehnikas, grāmatām, istabas augiem, apģērba, apaviem un daudz kā cita laba.

Nav arī noslēpums, ka daudzi nevēlas publiski izlikt sociālajos tīklos to, ko ir vai būtu gatavi atdot par velti un arī otrādi – daudzi kautrējas pieteikties lietām, kuras citi atdod par brīvu. Portāla www.atdodmantas.lv priekšrocība ir tā, ka to var darīt anonīmi, ērti un ātri.

Ievietojot mantas, no kurām vēlaties viegli, ātri un ērti atbrīvoties, jūs varat norādīt sev ērtāko saziņas veidu kā komunicēt ar mantu paņēmēju.



Ikviens ir aicināts ievietot mantas portālā www.atdodmantas.lv kā arī ikviens ir laipni aicināts pieteikties uz sev nepieciešamajām lietām, kuras te ir atrodamas!

Ķer ciet un paspēj pirmais vai dod savām mantām otru dzīvI!

Viegli atdot, viegli sameklēt!

Atdodmantas.lv nav pirkšanas/pārdošanas portāls. Atdodmantas.lv ir sludinājumu izvietošanas platforma. Portāls nav starpnieks mantu atdošanas darījumiem.

