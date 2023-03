Lai vētras laikā nav jāpaliek tumsā

Aiz loga uzpūš vēja brāzma, elektroierīces nopīkstas un visa telpa ieslīgst tumsā. Kurš gan kaut reizi dzīvē nav piedzīvojis šādu scenāriju? Nav pat svarīgi, kāds gadalaiks, jo elektrības pārrāvums var notikt kā ziemas putenī, tā pavasara vai rudens vētrās un vasaras negaisā. Un ja dzīvokļu iemītniekiem pietiek sameklēt kabatas lukturi vai sveci un ielūkoties saņemtajā īsziņā, lai uzzinātu, cik ilgā laikā plānots atjaunot elektrības padevi, saimniecību un biznesu īpašniekiem šādas situācijas ir kārtējās raizes. Veikalos nedarbojas norēķinu termināļi un aukstuma plaukti atkūst, daļa lauksaimniecības un ražošanas iekārtu pārstāj darboties, mājlopi kūtīs paliek tumsā bez dzeramā, birojos darbs apstājas, jo datori izslēdzas un pazūd interneta savienojums, un daudzdzīvokļu namos apstājas ūdensapgāde.

Ja pārrāvums ilgst dažas minūtes, nekāda traģēdija nav notikusi. Cilvēki izstaipās, izkustās, mazliet atpūšas un pēc kāda laika var atgriezties ierastajā ritmā. Bet ja vētra turpinās un skaidrs, ka bez elektrības būs jāpaliek vismaz vairākas stundas? Tad viens no nedaudziem risinājumiem ir iepriekš uzstādīts elektrības ģenerators. Ar to ir līdzīgi kā ar veselības apdrošināšanas polisi – var nodzīvot gadiem ne reizi neizmantojot, bet, kad jādodas pie ārsta, labāk, ka tā ir pa rokai. Arī elektrības ģenerators mājsaimniecībā vai mazā uzņēmumā var šķist lieks, taču tās dažas reizes, kad to vajag, ģenerators var paglābt no nopietnām problēmām. Piemēram, pat tikai pusstundu ilgs elektrības zudums siltumsūknim var nozīmēt iepriekšējā darba režīma pilnīgu vai daļēju izmaiņu, kas pie atkārtota elektriskā tīkla parādīšanās signalizēs par kļūdām sistēmā.

Iekārta sirdsmieram

Labā ziņa ir tāda, ka šodien faktiski ikviens interesents var iegādāties elektrības ģeneratoru. Tie darbināmi ar benzīnu vai dīzeļdegvielu, un mājsaimniecībai piemērotie vienfāzes ģeneratori maksā ap 300-700 eiro.

"Izdevīgākie ir elektroģeneratori ar dīzeļdzinēju, jo tiem ir augsts lietderības koeficients. Tas nozīmē, ka degvielas patēriņš būs krietni zemāks nekā benzīna dzinējiem. Arī darba mūžs dīzeļdzinējiem ir ilgāks," skaidro Stokker produktu speciālists Ingus Bitenieks.

5 kW dīzeļa ģenerators tērē ap 1,2 litriem stundā, kamēr benzīna – aptuveni divreiz vairāk. Jaudīgākas iekārtas attiecīgi tērē vairāk. Taču jāņem vērā, ka pats dīzeļa ģenerators maksā dārgāk, turklāt tā darbība ir skaļāka. Lai samazinātu troksni, ģeneratori tiek aprīkoti ar īpašiem izplūdes gāzu klusinātājiem un ievietoti skaņas absorbējošos metāla apvalkos.

Mazas jaudas, viegli pārvietojamos ģeneratorus visbiežāk izmanto nelielas būvniecības darbu brigādes, mežstrādnieki, privātās saimniecības, mobilās tehniskā servisa brigādes, izbraukuma tirdzniecības vietās, kemperos, kā arī ārkārtas situāciju gadījumos. Savukārt stacionāros ģeneratorus iegādājas zemnieku saimniecības, graudu kaltes, dažādi ražošanas uzņēmumi, degvielas uzpildes stacijas, IT tehnoloģiju uzņēmumi, katlu mājas, slimnīcas, veikali, netīro ūdeņu attīrīšanas stacijas, siltumnīcas un citi uzņēmējdarbības veicēji.

Mājai pietiek ar 5 kW

Izvēloties elektroģeneratoru, ir svarīgi izvēlēties atbilstošas jaudas modeli. Tas ļaus izvairīties no liekiem tēriņiem. Taču strāvas ģenerators nedrīkst būt pārāk vājš, jo atsevišķos gadījumos nepieciešama lielāka palaišanas strāva. Piemēram, 2 kW jaudīgai ventilācijas sistēmai palaišanas brīdī vajadzēs vismaz 6 kW ģeneratoru. Tādēļ privātmāju vajadzībām parasti tiek ieteikts izvēlēties 5-10 kW iekārtu, atkarībā no tā, ko ieplānots apgādāt ar elektrību. Ja tā jāražo tikai lampām un ledusskapim, pietiks ar nelielu, dažus simtus eiro vērtu iekārtu. Ja strāva nepieciešama arī siltumsūknim vai lauksaimniecības iekārtām, jālūkojas uz spēcīgākām iekārtām. Vairumā gadījumu pietiek ar lētākajiem vienfāzes ģeneratoriem, ja vien saimniecībā nav kāda trīsfāzu iekārta.

Jāņem vērā, ka jaudīgāks ģenerators patērē vairāk degvielas, tādēļ ieteicams ļoti rūpīgi sarēķināt, kāds elektrības apjoms būs nepieciešams. Mājsaimniecībās ar noslodzi var variēt brīvāk nekā uzņēmumos. Proti, elektrības pārrāvuma brīdī var taču atteikties no idejas cepeškrāsnī cept plātsmaizi vai gludināt drēbes.

Vadoties no produkta aprakstā norādītā patēriņa, vēlams nodrošināties ar degvielas rezervēm. Ģeneratora tuvumā ieteicams glabāt vismaz vienu pilnu 20 litru degvielas kannu. Mazākiem ģeneratoriem ar to pietiks visai dienai un saimniekiem nebūs jāuztraucas par palikšanu tumsā līdz elektrības tīkla salabošanai. Laikus jāpadomā arī par iekārtas atrašanās vietu – to vajadzētu novietot ārpus dzīvojamās telpas vietā, kur ģenerators ir pasargāts no mitruma. Vislabāk tā ir kāda nojume. Noteikti ne slēgta telpa, jo dzinējs ražo izplūdes gāzes gluži kā automašīna ar iekšdedzes dzinēju.

Izvēlēties uzticamu zīmolu

Nozīme ir arī zīmolam. Te darbojas universālais reputācijas princips – jo atpazīstamāks nosaukums, jo augstāka iespējamība, ka saņemsiet kvalitatīvu produktu. Savukārt pilnīgi nezināms zīmols varētu sagādāt vien problēmas.

"Stokker produktu klāstā ir gan portatīvie mazas jaudas ģeneratori no ražotājiem SDMO, Gudnord+ un Scheppach, gan arī stacionārie ģeneratori no Itāļu ražotāja VISA un citiem ražotājiem. Visi Stokker ģeneratoru piegādātāji ir ar augstu kvalitāti un atbilst visiem Eiropas standartiem. Šos elektroģeneratorus var izmantot jebkur Eiropas teritorijā un arī ārpus tās,"